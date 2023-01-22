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Яркие 4:3 в Дортмунде: топ-сюжет, выход Аллера после рака (с fuck cancer), ответ Рейны на хейт в Америке

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аугсбург Аугсбург
бундеслига Германия бундеслига Германия
Джованни Рейна Джованни Рейна
Себастьян Аллер Себастьян Аллер
Нико Шлоттербек Нико Шлоттербек
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джейми Байно-Гиттенс
Эрмедин Демирович Эрмедин Демирович
Арне Майер Арне Майер
Давид Чолина
Футбол Футбол

Шоу.

«Боруссия» Д одной из последних вышла с катарской паузы в Бундеслиге. Феерическим матчем против «Аугсбурга» – аутсайдером, но очень дерзким и колючим.

Сюжет достоин детализации.

✅ 29’ – «Боруссия» взломала через полчаса, Джуд Беллингем качнул соперника и точно пробил в ближний.

⚽️ 40’ – «Аугсбург» отыгрался, воспользовался потерей защитника «Дортмунда» Нико Шлоттербека, хавбек Арне Майер превратил в гол.

✅ 42’ – Команды продержались без голов целых две минуты. Исправился Шлоттербек: забил головой с линии вратарской.

⚽️ 45+1’ – «Аугсбург» успел до перерыва: форвард Эрмедин Демирович реализовал выход один на один.

✅ 75’ – Во втором тайме тоже понадобилось полчаса на разгон, феерию перезапустил 18-летний Джейми Байно-Гиттенс – кстати, это не первый гол юного британца «Боруссию» – вот этот эпичный мяч кипер «Фрайбурга» пропустил тоже от него.

⚽️ 76’ – Не поверите, но «Аугсбург» снова моментально отыгрался. Форвард Келвин Йебоа – племянник того самого Тони Йебоа – попал в штангу, а Давид Чолина вовремя добавил.

✅ 78’ – Через две минуты «Боруссия» все-таки дожала финально, решил Джованни Рейна: шикарно принял и зарядил с полулета. А когда празднова, заткнул уши – видимо отреагировал так на скандал в сборной США.

Отдельно – про героя, за которого мы все переживали.

Во втором тайме после победы над раком окончательно вернулся Себастьян Аллер. Это его первый матч в Бундеслиге.

Форвард вышел на поле в бутсах с надписью «К черту рак» – болельщики встретили Аллера очень тепло.

«Боруссия» пока шестая. Но ЛЧ всего в двух очках

По чемпионству в Германии, конечно, мало вопросов, а вот гонка за еврокубки выходит очень напряженной. Расстояние между седьмым и вторым местами – четыре очка.

• На втором месте «Айнтрахт» – игра на три фронта не смутила парней Гласнера. Немцы в плей-офф ЛЧ и хороши на дистанции в чемпионате. Особенно выделился Рандаль Коло-Муани – у французского нападающего уже 8+12 во всех турнирах.

• Дальше «Унион» и «Фрайбург» – две главные сенсации сезона. Берлинцы начали 2023-й с победы над «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» влетел «Вольфсбургу» – 0:6.

• «Лейпциг» сорвал 10-матчевую победную серию «Баварии» и подобрался к ЛЧ. К середине февраля должен вернуться еще и Кристофер Нкунку, мощи только добавится. А «Вольфсбург» не проигрывает в Бундеслиге с сентября – и тоже метит в еврокубки.

Яркий «Дортмунд» тут в очень необычной и дерзкой компании.

Неужели Мукоко переписанный? Суперталанту «Дортмунда» может быть 22, а не 18 👴

Боруссия Д – Аугсбург 4:3 (2:2, 2:1)
Дата проведения
22 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Беллингем, 1:1 – 40 Майер, 2:1 – 42 Шлоттербек, 2:2 – 45 Демирович, 3:2 – 75 Байно-Гиттенс, 3:3 – 76 Чолина, 4:3 – 78 Рейна.
Боруссия ДКобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Зюле, 90), Озджан, Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 70), Адейеми (Рейна, 70), Мукоко (Аллер, 62).
АугсбургГикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Майер (Баумгартлингер, 76), Варгас (Кардона, 12; Йенсен, 64), Реджбечай (Чолина, 76), Энгельс, Демирович, Бельо (Йебоа, 76).
Предупреждения:
Педерсен (45), Кардона (54), Йенсен (69), Беллингем (84), Энгельс (90).

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

10 комментариев

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Lifar Skladchikov
Ответ Decard13
Вообще говоря, это не первый, а шестьдесят первый матч Аллера в Бундеслиге)
Ага, Играл за Айнтрахт, спортс накосячил и даже не исправил ещё после твоего коммента )
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0
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Morozov 23
Я один подумал про Рене Адлера и про Пепе Рейну? Олдфаг)
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+6
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Decard13
Вообще говоря, это не первый, а шестьдесят первый матч Аллера в Бундеслиге)
+1
0
+1
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9wkbc9rjcb
Обороны в Боруськи нет вообще, а соперник вообще без вратаря играл, ну смотреть интересно!
+1
-3
-2
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Piter Pchelenco
Ответ Mixos Demid
Оборона Дортмунда - это нечто, конечно !!!
исторически соперничать с ней может только оборона Вердера 90-х-00х-10х, но Боруссиия, как более серьёзный клуб, делает всё это с бОльшим размахом... Сколько трофеев они проиграли из-за обломов дефов в конце, только с Ливерпулем могут соперничать в этой категории
+7
0
+7
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DonBrazzo
Яркий был матч!
+1
0
+1
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Farhat Sabitov
Уже в первом тайме матч превратился в качели и победить, в итоге, могла любая из команд.
Конечно нейтральные болельщики были в восторге, но на месте тренера и игроков подобную игру нужно записать в пассив.
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Mixos Demid
Оборона Дортмунда - это нечто, конечно !!!
+12
0
+12
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ОпричникПитер
Ответ Король Равены
Слишком большое внимание к противостоянию 6 и 16 команды не в самой топовой лиге.
Согласен, у Аусбарга похоже вратарь не вышел на матч 😂😂😃
0
-5
-5
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Король Равены
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
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