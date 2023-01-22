Яркие 4:3 в Дортмунде: топ-сюжет, выход Аллера после рака (с fuck cancer), ответ Рейны на хейт в Америке
Шоу.
«Боруссия» Д одной из последних вышла с катарской паузы в Бундеслиге. Феерическим матчем против «Аугсбурга» – аутсайдером, но очень дерзким и колючим.
Сюжет достоин детализации.
✅ 29’ – «Боруссия» взломала через полчаса, Джуд Беллингем качнул соперника и точно пробил в ближний.
⚽️ 40’ – «Аугсбург» отыгрался, воспользовался потерей защитника «Дортмунда» Нико Шлоттербека, хавбек Арне Майер превратил в гол.
✅ 42’ – Команды продержались без голов целых две минуты. Исправился Шлоттербек: забил головой с линии вратарской.
⚽️ 45+1’ – «Аугсбург» успел до перерыва: форвард Эрмедин Демирович реализовал выход один на один.
✅ 75’ – Во втором тайме тоже понадобилось полчаса на разгон, феерию перезапустил 18-летний Джейми Байно-Гиттенс – кстати, это не первый гол юного британца «Боруссию» – вот этот эпичный мяч кипер «Фрайбурга» пропустил тоже от него.
⚽️ 76’ – Не поверите, но «Аугсбург» снова моментально отыгрался. Форвард Келвин Йебоа – племянник того самого Тони Йебоа – попал в штангу, а Давид Чолина вовремя добавил.
✅ 78’ – Через две минуты «Боруссия» все-таки дожала финально, решил Джованни Рейна: шикарно принял и зарядил с полулета. А когда празднова, заткнул уши – видимо отреагировал так на скандал в сборной США.
Отдельно – про героя, за которого мы все переживали.
Во втором тайме после победы над раком окончательно вернулся Себастьян Аллер. Это его первый матч в Бундеслиге.
Форвард вышел на поле в бутсах с надписью «К черту рак» – болельщики встретили Аллера очень тепло.
«Боруссия» пока шестая. Но ЛЧ всего в двух очках
По чемпионству в Германии, конечно, мало вопросов, а вот гонка за еврокубки выходит очень напряженной. Расстояние между седьмым и вторым местами – четыре очка.
• На втором месте «Айнтрахт» – игра на три фронта не смутила парней Гласнера. Немцы в плей-офф ЛЧ и хороши на дистанции в чемпионате. Особенно выделился Рандаль Коло-Муани – у французского нападающего уже 8+12 во всех турнирах.
• Дальше «Унион» и «Фрайбург» – две главные сенсации сезона. Берлинцы начали 2023-й с победы над «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» влетел «Вольфсбургу» – 0:6.
• «Лейпциг» сорвал 10-матчевую победную серию «Баварии» и подобрался к ЛЧ. К середине февраля должен вернуться еще и Кристофер Нкунку, мощи только добавится. А «Вольфсбург» не проигрывает в Бундеслиге с сентября – и тоже метит в еврокубки.
Яркий «Дортмунд» тут в очень необычной и дерзкой компании.
Неужели Мукоко переписанный? Суперталанту «Дортмунда» может быть 22, а не 18 👴
- Дата проведения
- 22 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 29 Беллингем, 1:1 – 40 Майер, 2:1 – 42 Шлоттербек, 2:2 – 45 Демирович, 3:2 – 75 Байно-Гиттенс, 3:3 – 76 Чолина, 4:3 – 78 Рейна.
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру, Брандт (Зюле, 90), Озджан, Беллингем, Мален (Байно-Гиттенс, 70), Адейеми (Рейна, 70), Мукоко (Аллер, 62).
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Аугсбург –
Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Майер (Баумгартлингер, 76), Варгас (Кардона, 12; Йенсен, 64), Реджбечай (Чолина, 76), Энгельс, Демирович, Бельо (Йебоа, 76).
Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
Конечно нейтральные болельщики были в восторге, но на месте тренера и игроков подобную игру нужно записать в пассив.