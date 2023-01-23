Широкий шаг «Арсенала» к золоту: ярко вырвали победу у «МЮ» на 90-й

+5 и матч в запасе.

Шикарный «Арсенал» осилил «Ман Юнайтед» – соседи не помогли «Сити» в чемпионской гонке.

Микель Артета выделял эту игру как одну из важнейших, точно готовил отдельный план на «Юнайтед», сейчас команда Эрика тен Хага заслуживает такого особого внимания. Получился классный матч с равным счетом до самого конца – и яркая концовка лондонцев с вырванной победой.

Правда, начиналось для «Арсенала» трудно – особенно когда Букайо Сака потерял мяч на своей половине, Томас Парти отдал неточный пас – а Маркус Рэшфорд воспользовался и после элегантного взаимодействия с Бруну точно пробил издали. Англичанин же в топ-форме: забил почти во всех матчах после ЧМ-2022 – на этом отрезке уже девять голов.

«Арсенал» быстро сравнял, а в начале второго тайм вышел и вперед – когда Сака принес пользу, сместился с правого фланга к центру и положил в дальний угол Давида де Хеа. Для молодого англичанина это гол «МЮ» в третьем матче АПЛ подряд, до него в клубе такую серию держали только Фредди Юнгберг и Тьерри Анри.

Но просто повести оказалось недостаточно, «Юнайтед» через пять минут ответил – вратарь Аарон Рэмсдейл неудачно вышел, создал момент Лисандро Мартинесу – 178-сантиметровый аргентинец выпрыгнул и перевязанной головой забил.

Но «МЮ» не удержал приемлемую ничью с лидером, хоть и пытался быть в концовке осторожным.

Эдди Нкетиа почти забил за шесть минул до конца, но Де Хеа фантастически отбил на ленточке. Правда, форвард не успокоился и в добавленное время смог: вовремя подставил ногу после рикошета, когда бил Мартин Эдегора. Cначала показалось, что Нкетиа залез в офсайд – но на стоп-кадре заметно: Уан-Биссака ближе.

Судья Энтони Тэйлор при поддержке ВАР этот мяч засчитал, а отыгрываться во второй раз «МЮ» было уже некогда.

«Лучше и придумать сложно, – признался Артета после матча. – Выдающийся матч, особенно наша игра во втором тайме. Мы были собранными и решительными, не паниковали и верили в победу. Много раз хладнокровно действовали в штрафной соперника, но мяч не шел в ворота. К счастью, в итоге он там оказался. Здорово, что мы так стартовали в этом сезоне, мы это заслужили благодаря нашей игре. Но во многих аспектах мы можем заметно прибавить».

Кстати, о проникновениях «Арсенала» в чужую штрафную: по данным Opta, у лондонцев 63 касания в чужой штрафной за матч – это рекорд английского сезона.

Отрыв «Арсенала» – 5 очков. А ведь еще матч в запасе

Лондонцы продолжают лидировать. Отрыв в пять очков по набранным очкам, а по потерянным – восемь, потому что у команды игра в запасе.

• «Арсенал» – всего четвертый клуб, набравший 50 очков за половину сезона АПЛ. Ранее было лишь пять таких случаев в 38матчевых сезонах: «Ман Сити» (2017/18) и «Ливерпуль» (2019/20) – по 55 очков, «Челси» – 52 (2005/06) и еще раз «Ливерпуль» – 51(2018/19).

• «Арсенал» добился такого, потому что 13 матчей не проигрывает в АПЛ, на этом отрезке 11 побед и две ничьих. Теряли очки только ничьими в гостях с «Саутгемптоном» и дома с прорывным «Ньюкаслом».

• Дома с «Юнайтед» у лондонцев приятная статистика: без поражений уже четыре года. Не позволяли себе проигрывать даже в сомнительном состоянии, сейчас – тем более. С января 2019-го и кубковых 1:3 у них четыре победы и одна ничья.

Дальше у «Арсенала» трудное расписание: сначала играть с «Ман Сити» в Кубке, потом с «Эвертоном» и «Брентфордом» в АПЛ – первые сражаются за выживание, а вторые любят кусать грандов. После – лидерская заруба с «Сити» в чемпионате.

Для «Ман Сити» ситуация даже тяжелее: помимо двух пересечений с «Арсеналом» играть против «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». Холанд в шикарной форме, но Пеп уже переживает – говорит, команда с такой игрой не доживет в чемпионской гонке до очного матча с Артетой.

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA, DAVID KLEIN, PAUL CHILDS