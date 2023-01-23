Вы это видели?
Блог

Широкий шаг «Арсенала» к золоту: ярко вырвали победу у «МЮ» на 90-й

Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Арсенал Арсенал
Букайо Сака Букайо Сака
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

+5 и матч в запасе.

Шикарный «Арсенал» осилил «Ман Юнайтед» – соседи не помогли «Сити» в чемпионской гонке.

Микель Артета выделял эту игру как одну из важнейших, точно готовил отдельный план на «Юнайтед», сейчас команда Эрика тен Хага заслуживает такого особого внимания. Получился классный матч с равным счетом до самого конца – и яркая концовка лондонцев с вырванной победой.

Правда, начиналось для «Арсенала» трудно – особенно когда Букайо Сака потерял мяч на своей половине, Томас Парти отдал неточный пас – а Маркус Рэшфорд воспользовался и после элегантного взаимодействия с Бруну точно пробил издали. Англичанин же в топ-форме: забил почти во всех матчах после ЧМ-2022 – на этом отрезке уже девять голов.

«Арсенал» быстро сравнял, а в начале второго тайм вышел и вперед – когда Сака принес пользу, сместился с правого фланга к центру и положил в дальний угол Давида де Хеа. Для молодого англичанина это гол «МЮ» в третьем матче АПЛ подряд, до него в клубе такую серию держали только Фредди Юнгберг и Тьерри Анри.

Но просто повести оказалось недостаточно, «Юнайтед» через пять минут ответил – вратарь Аарон Рэмсдейл неудачно вышел, создал момент Лисандро Мартинесу – 178-сантиметровый аргентинец выпрыгнул и перевязанной головой забил.

Но «МЮ» не удержал приемлемую ничью с лидером, хоть и пытался быть в концовке осторожным. 

Эдди Нкетиа почти забил за шесть минул до конца, но Де Хеа фантастически отбил на ленточке. Правда, форвард не успокоился и в добавленное время смог: вовремя подставил ногу после рикошета, когда бил Мартин Эдегора. Cначала показалось, что Нкетиа залез в офсайд – но на стоп-кадре заметно: Уан-Биссака ближе.

Судья Энтони Тэйлор при поддержке ВАР этот мяч засчитал, а отыгрываться во второй раз «МЮ» было уже некогда.

«Лучше и придумать сложно, – признался Артета после матча. – Выдающийся матч, особенно наша игра во втором тайме. Мы были собранными и решительными, не паниковали и верили в победу. Много раз хладнокровно действовали в штрафной соперника, но мяч не шел в ворота. К счастью, в итоге он там оказался. Здорово, что мы так стартовали в этом сезоне, мы это заслужили благодаря нашей игре. Но во многих аспектах мы можем заметно прибавить».

Кстати, о проникновениях «Арсенала» в чужую штрафную: по данным Opta, у лондонцев 63 касания в чужой штрафной за матч – это рекорд английского сезона.

Отрыв «Арсенала» – 5 очков. А ведь еще матч в запасе

Лондонцы продолжают лидировать. Отрыв в пять очков по набранным очкам, а по потерянным – восемь, потому что у команды игра в запасе. 

• «Арсенал» – всего четвертый клуб, набравший 50 очков за половину сезона АПЛ. Ранее было лишь пять таких случаев в 38матчевых сезонах: «Ман Сити» (2017/18) и «Ливерпуль» (2019/20) – по 55 очков, «Челси» – 52 (2005/06) и еще раз «Ливерпуль» – 51(2018/19).

• «Арсенал» добился такого, потому что 13 матчей не проигрывает в АПЛ, на этом отрезке 11 побед и две ничьих. Теряли очки только ничьими в гостях с «Саутгемптоном» и дома с прорывным «Ньюкаслом».

• Дома с «Юнайтед» у лондонцев приятная статистика: без поражений уже четыре года. Не позволяли себе проигрывать даже в сомнительном состоянии, сейчас – тем более. С января 2019-го и кубковых 1:3 у них четыре победы и одна ничья.

Дальше у «Арсенала» трудное расписание: сначала играть с «Ман Сити» в Кубке, потом с «Эвертоном» и «Брентфордом» в АПЛ – первые сражаются за выживание, а вторые любят кусать грандов. После – лидерская заруба с «Сити» в чемпионате.

Для «Ман Сити» ситуация даже тяжелее: помимо двух пересечений с «Арсеналом» играть против «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». Холанд в шикарной форме, но Пеп уже переживает – говорит, команда с такой игрой не доживет в чемпионской гонке до очного матча с Артетой.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
22 января, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Рэшфорд, 1:1 – 24 Нкетиа, 2:1 – 53 Сака, 2:2 – 59 Мартинес, 3:2 – 90 Нкетиа.
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 90), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гарначо, 90), Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Вегорст, Рэшфорд, Антони (Фред, 71).
Предупреждения:
Уайт (19), Артета (33), Антони (47), Шоу (83).

Где сейчас последний чемпионский «Арсенал»? Один до сих пор играет, другой погиб в автокатастрофе, третий спасает детей

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA, DAVID KLEIN, PAUL CHILDS

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Komisss
Зинченко сначала тащил мансити, теперь арсенал.. 🐐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Acuity Gaming
Ответ Саша Белый
xG 9 к 1 ? Ты под чем там? Это насколько надо не понимать, что такое xG, чтобы такое написать
Я имел ввиду, что Арсенал набил xG в 9 раз больше, чем у МЮ.
Например, на sofascore указано: 3,25 против 0,36 (я, конечно же, не имел ввиду, что по xG в матче было 9,00 против 1,00)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Попов
Ответ Screeble
Вот не пойму, зачем это писать, статистика говорит, о том, да и статья, что вы даже на 1 гол не наиграли. Оба гола забили из-за ошибок соперника. Смешно читать, какие оправдания манки пишут, то казимиро нету, то пенальти ставить надо было на бруну и бисаке, то офсайд у зинченко, якобы арсенал занёс котлету судьей, и это говорят болельщики клуба, отмену гола в первом матче судейская коллегия признало ошибкой, ещё и учитывая, какой абсурдный гол засчитали манкам против мс. смехота...
А вы из чего сделали голы интересно? Просто арсенал не лучше мю и первая игра это показала. А уж сколько было оправданий со стороны глоров арсенала о том матче. О чём речь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Screeble
Ответ Александр Попов
Если нет мозга, то к сожалению не появится, только зачатки
Вот не пойму, зачем это писать, статистика говорит, о том, да и статья, что вы даже на 1 гол не наиграли. Оба гола забили из-за ошибок соперника. Смешно читать, какие оправдания манки пишут, то казимиро нету, то пенальти ставить надо было на бруну и бисаке, то офсайд у зинченко, якобы арсенал занёс котлету судьей, и это говорят болельщики клуба, отмену гола в первом матче судейская коллегия признало ошибкой, ещё и учитывая, какой абсурдный гол засчитали манкам против мс. смехота...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tcoi
Ответ Артём Лапицкий
Роналду сам себя слил летом, когда пытался уйти, а потом делал вид, что не пытался и это вы всё думали, и именно поэтому, Тен Хаг, оказавшись мужиком с яйцами начал уже сливать его в ответ по ходу сезона, шансов он после поведения летом не заслужил, это была бомба замедленного действия начиная с пропуска предсезонки, всё остальное это уже следствие. Я тогда говорил другу болеющему за МЮ, что вот сейчас станет понятно что из себя представляет Тен Хаг, если засунет язык в одно место, как тренеры до него, то вы просто очередные сезон-два потеряете, но как видимо, подчеркну еще раз, Тен Хаг с яйцами оказался
Если все думали, что он летом уйдет, а тен Хагу так нужен ЦН, то чего они летом никого нормального не искали? У тен Хага пока не крутость проступает, на мой взгляд, а не менее работать со сложными игроками. Чего его футбол стоит без Каземиро, который и без тренера знает, что делать, Арсенал показал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Ответ Dimashay
Ну так опять же, это проблема тренера) Тен Хаг провёл всю предсезонку с командой. И, если игроки не готовы выйти на 30 минут, зачем они вообще сидят на банке? Выдохся основной состав уже на 70 минуте, а замена была одна до 90 практически. В общем, провал от Тен Хага в этом матче. Надеюсь, будет проведена работа в этом направлении
вроде как Тен Хаг адекватный тренер, уверен что работа над ошибками будет проведена, думаю в след сезоне МЮ будет бороться за титул. Ну и с составом летом тоже надо поработать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Белый
Ответ spaispower
2.68 у Арсенал, 0.39 у МЮ. Почти в 9 раз больше
Это почти в 7, а не почти в 9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TrueGooner
Ответ Александр Сорокин
Ни слова про золото до апреля!
Согласен. Просто идти от матча к матчу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boriss_81
Ответ spaispower
у Зинченко 12 из 19 матчей в АПЛ сыграно, где он "в большей части травмирован"?)
Да, ваша правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boriss_81
Ответ jem777
1. Начали болеть, да. 2. В этой игре он Лучший. 3. Само собой, но Габи был слабое звено в этом матче. Вышедший Троссар выглядел гораздо интереснее. Жаль что так поздно выпустил его Артета. 4. Сегодня был очень плох и гол пришел с его фланга. Сразу присел на абсолютно ненужную карточку. Было видно что поплыл и Рэшфорд его возил. 5. Все ровно наоборот. Биссака плотно закрыл Мартинелли у которого был откровенно провальный матч. Мартинелли и Парти - два самых плохих игрока матча, как ни странно. Ни одного прохода и обострения с фланга Мартинелли. Парти играл откровенно плохо, жуткий обрез его стоил первого гола. 6. Могут, но не хотят. И это радует.)
А если на Мартинелли с другой стороны посмотреть? Что с его фланга сделал МЮ? Ничего за весь матч! Биссака всю игру голову не поднимал, Антони постоянно ему опускался помогать, плюс кто-то из центра на подстраховку Бруно или ЦЗ. Он когда мяч получал постоянно был против 2-3 игроков. А первый гол пришел как раз с этого фланга, хоть там и Джака навешивал, но Марти увел Бруну в центр, а перед этими заработал угловой против 2-х соперников. И второй гол, как это не странно, тоже пришел с левого фланга - Джака отобрал, скинул Зинченко, а тот перевел Сака и справа получилась ситуация 1-в-1 и много свободного места, чем Сака и воспользовался. Так что не всё так однозначно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimashay
Ответ Quintin07
а может особо не готовы были игроки, все же привыкнуть к физ нагрузкам нужно время, учитывая что при Рагнике физухой совсем не занимались, у Артеты на это понадобилось 3 сезона, на становление физики игрокам, и это дает плоды, но я как прожженный болельщик Арсенала, не верил в начале сезона что к середине будет 50 очков и отличная поставленная игра. Но для нас еще длинный и тернистый путь.
Ну так опять же, это проблема тренера) Тен Хаг провёл всю предсезонку с командой. И, если игроки не готовы выйти на 30 минут, зачем они вообще сидят на банке? Выдохся основной состав уже на 70 минуте, а замена была одна до 90 практически. В общем, провал от Тен Хага в этом матче. Надеюсь, будет проведена работа в этом направлении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Ответ Dimashay
Согласен, Тен Хаг сделал многое в этом сезоне, но это не повод не говорить о том, что этот матч полностью провален. Все началось с того, что Каземиро не был заменён в матче с КП. Начальный план: играть в свой футбол, это могло сработать, будь Каз в составе, но Скот вообще не тянет топ уровень, он не способен установить контроль над центром поля. Выше сказанная замена Антони. Не заменённый Ван Биссака, который устал уже на 70 минуте, на Маласью, у которого уже есть опыт игры на позиции правого защитника. Вегхорст что делал на поле последние 20 минут? Вопрос не лично к нему, на МЮ давили и давили. Рэшфорд в роли ЦН был бы намного продуктивнее, так как мог бы убежать в контр атаку вместе с Гарначо, который мог выйти вместо голландца. Лично меня не покидало ощущение той безнадеги, которая была во времена Оле, как будто нет тренера, а просто манекен стоит на бровке, полно поражение Тен Хага, он будто не хотел признавать своих ошибок
а может особо не готовы были игроки, все же привыкнуть к физ нагрузкам нужно время, учитывая что при Рагнике физухой совсем не занимались, у Артеты на это понадобилось 3 сезона, на становление физики игрокам, и это дает плоды, но я как прожженный болельщик Арсенала, не верил в начале сезона что к середине будет 50 очков и отличная поставленная игра. Но для нас еще длинный и тернистый путь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Автомобилист-Екб
Ответ ta-tosha
Эдегор? С Ньюкаслом играл хорошо, но эпизодами, сегодня его вообще не было видно - ни с мячом, ни без мяча. Не лидер на поле. Команду гнали и заряжали Габриэль, Жака и Зина. Странный игрок как по мне: в обычных матчах божит, в топовых -The Invisible Man.
Эдегор разделывает в каждом матче, и этот - не исключение. Ну возьмём даже последний гол - с дикого рикошета именно он дал ассист, появившись из ниоткуда. Очень много попыток обострений, просто партнёры не успевают за ходом его гениальной мысли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mergen Durdumuradow
Почему МЮ пропускает 90 минуте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff_14
Ответ Вячеслав Рамонов
Возможно, но Антони это конечно мрак полный, бегунок за 100 миллионов
Есть такое. Порой кажется, что он сам с собой играет. У Санчо есть отличный шанс вернуть место в основе. Ведь в "Боруссии" англичанин чаще играл именно справа. Слева у нас Гарначо есть, Рэш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Казанский
Широкий шаг «Арсенала» к золоту
+5 и матч в запасе
----------------------------
Да? Дальше ничья с Эвертоном в том самом "матче в запасе" ("Ириски" наконец-то выгонят Лэмпса, а деваться им некуда, на горизонте маячит пердив) и потом два поражения от Сити. И вот от +5 не осталось и следа.

Наверняка в недрах Спорца уже готовы новые заголовки: "Арсенал растерял +5 и матч в запасе". Или "Арсенал побил рекорд "Непобедимых", но и этого не хватило".

Лишь бы набросить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimashay
Ответ Quintin07
А с другой стороны, Тен Хаг только строит команду, и где находится МЮ сейчас, это его заслуга. По поводу Фреда, возможно да, нужно было его в начале 2ого тайма выпускать, а может хотел чтобы контратаки работали как в первом матче с Арсеналом, но Артета усвоил урок из того матча. В любом случае игра огонь, удовольствие получено, спасибо МЮ.
Согласен, Тен Хаг сделал многое в этом сезоне, но это не повод не говорить о том, что этот матч полностью провален. Все началось с того, что Каземиро не был заменён в матче с КП. Начальный план: играть в свой футбол, это могло сработать, будь Каз в составе, но Скот вообще не тянет топ уровень, он не способен установить контроль над центром поля. Выше сказанная замена Антони. Не заменённый Ван Биссака, который устал уже на 70 минуте, на Маласью, у которого уже есть опыт игры на позиции правого защитника. Вегхорст что делал на поле последние 20 минут? Вопрос не лично к нему, на МЮ давили и давили. Рэшфорд в роли ЦН был бы намного продуктивнее, так как мог бы убежать в контр атаку вместе с Гарначо, который мог выйти вместо голландца. Лично меня не покидало ощущение той безнадеги, которая была во времена Оле, как будто нет тренера, а просто манекен стоит на бровке, полно поражение Тен Хага, он будто не хотел признавать своих ошибок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Ответ Dimashay
мда, ты так много футбола смотришь и до сих пор полнейшее дно в его понимании. Невозможно же увидеть, что в центре поля был проходной двор у МЮ + Антони был полнейшим нулем в игре, выпустив Фреда и поставив Бруно направо, Тен Хааг решает сразу две проблемы. К Тен Хагу куча вопросов, но замена Фреда на Антони должна была произойти еще в перерыве
А с другой стороны, Тен Хаг только строит команду, и где находится МЮ сейчас, это его заслуга.
По поводу Фреда, возможно да, нужно было его в начале 2ого тайма выпускать, а может хотел чтобы контратаки работали как в первом матче с Арсеналом, но Артета усвоил урок из того матча. В любом случае игра огонь, удовольствие получено, спасибо МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Мощно провели первый круг. Но впереди еще круг второй и игры в ЛЕ. Странно читать про широкий шаг сейчас и после матча не с тем Манчестером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Рамонов
Я думаю В Лч мы будем одними из фаворитов💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Рамонов
Ответ cruyff_14
Идеи как раз есть. Материал пока не тот, чтобы эти идеи реализовать в полной мере. Попадание в 4-ку - важный шаг в развитии "МЮ". Под лч и игроки подтянутся летом соответствующего уровня. А там и борьба за чемпионство нне за горами.
Возможно, но Антони это конечно мрак полный, бегунок за 100 миллионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff_14
Ответ Вячеслав Рамонов
Не хватает тренерских идей как по мне, сам болельщик арсенала, но к Тэн Хагу отношусь скептически
Идеи как раз есть. Материал пока не тот, чтобы эти идеи реализовать в полной мере. Попадание в 4-ку - важный шаг в развитии "МЮ". Под лч и игроки подтянутся летом соответствующего уровня. А там и борьба за чемпионство нне за горами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юсуф Ханиев
Арсенал хорош в этом сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Колесникович
Арсенал чемпион
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СЕДОЙ ГНОМ
Я фан МЮ, и то мне было видно, что Арсенал лучше, особенно во втором тайме. Чуть чуть бы Арсеналу оборону отладить, и был бы счёт 3:0) Фанов Арсенала с победой, отличная игра)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий