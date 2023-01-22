Прорыв «Ньюкасла» – в 10 коротких фактах. Они уверенно в зоне ЛЧ

Оборона, разница, гарантия невылета.

В конце декабря главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау говорил: «Все в наших руках. Я не сомневаюсь, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы принять вызов».

Похоже, «Ньюкасл» действительно близок к переходу на новый этап развития – идет третьим в АПЛ, на равных бодается с набравшим ход «МЮ».

За несколько статистических фактов вы сможете осмыслить удивительный перфоманс «Ньюкасла» в этом сезоне.

1)‎ «Ньюкасл» не пропускает уже шесть матчей АПЛ подряд – учитывая 0:0 с «Кристал Пэлас». Последние, кто забивал им – «Саутгемптон» 6 ноября.

2) Еще больше впечатляет, что «Ньюкасл» в этом сезоне всего дважды пропустил больше одного за игру , причем на старте – в августовских матчах с «Ман Сити» (3:3) и «Ливерпулем» (1:2). «Арсеналу», который методично устраняет всех соперников на своем пути, вообще не дали забить.

3)‎ «Ньюкасл» не проигрывает в АПЛ уже 15 матчей подряд – это рекордная серия клуба в истории лиги. После поражения от «Ливерпуля» в конце августа – девять побед и шесть ничьих.

4)‎ Последний раз «Ньюкасл» проигрывал по ходу матча в АПЛ в середине сентября, «Борнмуту» (сыграли 1:1). А в первом тайме последний раз пропускали еще в конце августа – тогда играли с «Вулверхэмптоном» (тоже 1:1).

5)‎ Безупречная игра в защите – главный ключ «Ньюкасла». Больше половины сезона – а пропустили лишь 11 мячей, меньше всех в лиге . В прошлом году команда получила столько уже за четыре тура.

6) Разница мячей тоже радует: +22. Положительной разницы в АПЛ у «Ньюкасла» не было с сезона-2013/14 – но тогда забили лишь на пять мячей больше, чем пропустили.

7) Важная деталь в контексте предыдущих сезонов: «Ньюкасл» почти гарантировал себе, что не вылетит. С 39 очками, как у команды сейчас, никто не покидал элиту больше десяти лет, с сезона-2010/11.

8) Еще один хороший знак: с сезона-1995/96 аж 89% команд, которые шли в четверке к середине чемпионата, и финишировали в топ-4. Лишь 6% выпадали из первой шестерки.

9) Вратарь Ник Поуп – еще один фактор прорыва. Английский кипер уверенно идет к «Золотой перчатке»: у него 12 сухих матчей в АПЛ . Следом в рейтинге Аарон Рэмсдейла из «Арсенала», у него девять. В последние 10 лет главный вратарский трофей выигрывали только игроки из клубов классической топ-6 – у Поупа все шансы сломать традицию.

10) Бонусная деталь: в команде есть и играющий талисман (конечно, полезный на поле) – это защитник Свен Ботман. Не проиграли ни одного из 17 матчей, когда он был на поле.

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«Мы прибавили с начала сезона и прибавляем до сих пор, – говорил главный тренер Эдди Хау после победы над «Фулхэмом». – Команде еще предстоит расти. Я очень доволен самоотверженностью игроков и тем, что они сделали. Но задача только усложняется».

С главным тренером согласен защитник Киран Триппьер: «Мы абсолютно довольны своим положением. Мы усердно трудились весь сезон, но еще не достигли итогового результата. Мы не можем снять ногу с газа, потому что эта лига безжалостна. Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем».

Если «Ньюкасл» завершит сезон в топ-3 или хотя бы в зоне ЛЧ, в четверке – это будет одна из самых удивительных перезагрузок в истории АПЛ.

А какой факт о преображении «Ньюкасла» впечатляет вас больше всего?

Фото: REUTERS/LEE SMITH, MOLLY DARLINGTON; Gettyimages.ru/Stu Forster