Прорыв «Ньюкасла» – в 10 коротких фактах. Они уверенно в зоне ЛЧ
Оборона, разница, гарантия невылета.
В конце декабря главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау говорил: «Все в наших руках. Я не сомневаюсь, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы принять вызов».
Похоже, «Ньюкасл» действительно близок к переходу на новый этап развития – идет третьим в АПЛ, на равных бодается с набравшим ход «МЮ».
За несколько статистических фактов вы сможете осмыслить удивительный перфоманс «Ньюкасла» в этом сезоне.
1) «Ньюкасл» не пропускает уже шесть матчей АПЛ подряд – учитывая 0:0 с «Кристал Пэлас». Последние, кто забивал им – «Саутгемптон» 6 ноября.
2) Еще больше впечатляет, что «Ньюкасл» в этом сезоне всего дважды пропустил больше одного за игру, причем на старте – в августовских матчах с «Ман Сити» (3:3) и «Ливерпулем» (1:2). «Арсеналу», который методично устраняет всех соперников на своем пути, вообще не дали забить.
3) «Ньюкасл» не проигрывает в АПЛ уже 15 матчей подряд – это рекордная серия клуба в истории лиги. После поражения от «Ливерпуля» в конце августа – девять побед и шесть ничьих.
4) Последний раз «Ньюкасл» проигрывал по ходу матча в АПЛ в середине сентября, «Борнмуту» (сыграли 1:1). А в первом тайме последний раз пропускали еще в конце августа – тогда играли с «Вулверхэмптоном» (тоже 1:1).
5) Безупречная игра в защите – главный ключ «Ньюкасла». Больше половины сезона – а пропустили лишь 11 мячей, меньше всех в лиге. В прошлом году команда получила столько уже за четыре тура.
6) Разница мячей тоже радует: +22. Положительной разницы в АПЛ у «Ньюкасла» не было с сезона-2013/14 – но тогда забили лишь на пять мячей больше, чем пропустили.
7) Важная деталь в контексте предыдущих сезонов: «Ньюкасл» почти гарантировал себе, что не вылетит. С 39 очками, как у команды сейчас, никто не покидал элиту больше десяти лет, с сезона-2010/11.
8) Еще один хороший знак: с сезона-1995/96 аж 89% команд, которые шли в четверке к середине чемпионата, и финишировали в топ-4. Лишь 6% выпадали из первой шестерки.
9) Вратарь Ник Поуп – еще один фактор прорыва. Английский кипер уверенно идет к «Золотой перчатке»: у него 12 сухих матчей в АПЛ. Следом в рейтинге Аарон Рэмсдейла из «Арсенала», у него девять. В последние 10 лет главный вратарский трофей выигрывали только игроки из клубов классической топ-6 – у Поупа все шансы сломать традицию.
10) Бонусная деталь: в команде есть и играющий талисман (конечно, полезный на поле) – это защитник Свен Ботман. Не проиграли ни одного из 17 матчей, когда он был на поле.
Разбогатевший «Ньюкасл» уже рвется в ЛЧ. Секрет – лучшие стандарты в АПЛ и игрок, который мстит Джеку Грилишу
***
«Мы прибавили с начала сезона и прибавляем до сих пор, – говорил главный тренер Эдди Хау после победы над «Фулхэмом». – Команде еще предстоит расти. Я очень доволен самоотверженностью игроков и тем, что они сделали. Но задача только усложняется».
С главным тренером согласен защитник Киран Триппьер: «Мы абсолютно довольны своим положением. Мы усердно трудились весь сезон, но еще не достигли итогового результата. Мы не можем снять ногу с газа, потому что эта лига безжалостна. Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем».
Если «Ньюкасл» завершит сезон в топ-3 или хотя бы в зоне ЛЧ, в четверке – это будет одна из самых удивительных перезагрузок в истории АПЛ.
А какой факт о преображении «Ньюкасла» впечатляет вас больше всего?
MVP первого сезона АПЛ – шоумен из рабочего класса: его недооценивали в Англии и обожали во Франции
Фото: REUTERS/LEE SMITH, MOLLY DARLINGTON; Gettyimages.ru/Stu Forster
Рад за сорок, после предидущего владельца заслужили перестать страдать.
Остальные вечные середняковые лузеры по типу Вест Хэма или Эвертона пока мечтать могут об таком
Трипьер, Ботман, Гимараэс, Исак вроде самые дорогие покупки. Ну и ещё несколько поменьше.
Я боюсь того момента, когда они начнут серьезно вкладываться в команду. В АПЛ станет совсем тоскливо конкурировать с таким соперником...
А Ньюкасл, куда пришли бооольшие деньги, вдруг удивляет))
Просто никто не думал что так быстро, но через год-два они бы точно оказались там где сейчас