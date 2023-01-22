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Прорыв «Ньюкасла» – в 10 коротких фактах. Они уверенно в зоне ЛЧ

Ньюкасл Ньюкасл
Киран Триппьер Киран Триппьер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эдди Хау Эдди Хау
Свен Ботман Свен Ботман
Ник Поуп Ник Поуп
Футбол Футбол

Оборона, разница, гарантия невылета.

В конце декабря главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау говорил: «Все в наших руках. Я не сомневаюсь, что вторая часть сезона будет сложнее, но это нормально. Мы уверены в себе и готовы принять вызов».

Похоже, «Ньюкасл» действительно близок к переходу на новый этап развития – идет третьим в АПЛ, на равных бодается с набравшим ход «МЮ». 

За несколько статистических фактов вы сможете осмыслить удивительный перфоманс «Ньюкасла» в этом сезоне.

1)‎ «Ньюкасл» не пропускает уже шесть матчей АПЛ подряд – учитывая 0:0 с «Кристал Пэлас». Последние, кто забивал им – «Саутгемптон» 6 ноября.

2) Еще больше впечатляет, что «Ньюкасл» в этом сезоне всего дважды пропустил больше одного за игру, причем на старте – в августовских матчах с «Ман Сити» (3:3) и «Ливерпулем» (1:2). «Арсеналу», который методично устраняет всех соперников на своем пути, вообще не дали забить.

3)‎ «Ньюкасл» не проигрывает в АПЛ уже 15 матчей подряд – это рекордная серия клуба в истории лиги. После поражения от «Ливерпуля» в конце августа – девять побед и шесть ничьих.

4)‎ Последний раз «Ньюкасл» проигрывал по ходу матча в АПЛ в середине сентября, «Борнмуту» (сыграли 1:1). А в первом тайме последний раз пропускали еще в конце августа – тогда играли с «Вулверхэмптоном» (тоже 1:1). 

5)‎ Безупречная игра в защите – главный ключ «Ньюкасла». Больше половины сезона – а пропустили лишь 11 мячей, меньше всех в лиге. В прошлом году команда получила столько уже за четыре тура. 

6) Разница мячей тоже радует: +22. Положительной разницы в АПЛ у «Ньюкасла» не было с сезона-2013/14 – но тогда забили лишь на пять мячей больше, чем пропустили.

7) Важная деталь в контексте предыдущих сезонов: «Ньюкасл» почти гарантировал себе, что не вылетит. С 39 очками, как у команды сейчас, никто не покидал элиту больше десяти лет, с сезона-2010/11.

8) Еще один хороший знак: с сезона-1995/96 аж 89% команд, которые шли в четверке к середине чемпионата, и финишировали в топ-4. Лишь 6% выпадали из первой шестерки.

9) Вратарь Ник Поуп – еще один фактор прорыва. Английский кипер уверенно идет к «Золотой перчатке»: у него 12 сухих матчей в АПЛ. Следом в рейтинге Аарон Рэмсдейла из «Арсенала», у него девять. В последние 10 лет главный вратарский трофей выигрывали только игроки из клубов классической топ-6 – у Поупа все шансы сломать традицию.

10) Бонусная деталь: в команде есть и играющий талисман (конечно, полезный на поле) – это защитник Свен Ботман. Не проиграли ни одного из 17 матчей, когда он был на поле.

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***

«Мы прибавили с начала сезона и прибавляем до сих пор, – говорил главный тренер Эдди Хау после победы над «Фулхэмом». – Команде еще предстоит расти. Я очень доволен самоотверженностью игроков и тем, что они сделали. Но задача только усложняется».

С главным тренером согласен защитник Киран Триппьер: «Мы абсолютно довольны своим положением. Мы усердно трудились весь сезон, но еще не достигли итогового результата. Мы не можем снять ногу с газа, потому что эта лига безжалостна. Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем».

Если «Ньюкасл» завершит сезон в топ-3 или хотя бы в зоне ЛЧ, в четверке – это будет одна из самых удивительных перезагрузок в истории АПЛ.

А какой факт о преображении «Ньюкасла» впечатляет вас больше всего?

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Фото: REUTERS/LEE SMITH, MOLLY DARLINGTON; Gettyimages.ru/Stu Forster

33 комментария

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Junkey
Ответ Black-White Heart
Не каждый поймет.)
Не каждый вспомнит..
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cool leek
Ответ Vinnipukh Vinni
Они вроде и скупили, но сделали это аккуратно. Трипьер, Ботман, Гимараэс, Исак вроде самые дорогие покупки. Ну и ещё несколько поменьше.
Триппс не стоил дорого. Меньше пятнашки млн. фунтов
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Этот сезон АПЛ весь хорош, давно таких интрига не было, а они везде!
+2
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xxx-xxx
Ответ Black-White Heart
Не каждый поймет.)
Вчера пересматривал!)
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Собака хаски в маске
кажется мы стали забывать,кто чемпик)

Рад за сорок, после предидущего владельца заслужили перестать страдать.

Остальные вечные середняковые лузеры по типу Вест Хэма или Эвертона пока мечтать могут об таком
+4
0
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ i am better
я думал Ньюкасл скупит дофига игроков как тот же Челси, но они стали постепенно развиваться, и за это конечно же респект
Они вроде и скупили, но сделали это аккуратно.
Трипьер, Ботман, Гимараэс, Исак вроде самые дорогие покупки. Ну и ещё несколько поменьше.
+2
0
+2
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Alexander Baskakov
Ответ jem777
Удивительная команда, удивительные игроки и крутой тренер. И это еще без особенных затрат, учитывая что это самый богатый клуб мира, с состоянием его владельца в 240 млрд фунтов стерлингов! Боули просто нервно курит в стороне. Они легко могут купить 11 Неймаров.) Я боюсь того момента, когда они начнут серьезно вкладываться в команду. В АПЛ станет совсем тоскливо конкурировать с таким соперником...
И толку мало будет
0
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Alexander Baskakov
Вопрос знатокам,Ньюкасл тоже автобус ставит ? Ну ка эксперты диванные ниндзя ,выигде ?
0
-3
-3
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Просто Я
Ньюкасл хорош в защите, но так же ужасен в атаке. Команда создает огромное количество моментов после стандартов, а это не есть хорошо.
0
-1
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Black-White Heart
Ответ Burlakovarka
И это они еще без Сантьяго Муньеса играют!)
Не каждый поймет.)
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Aviator92
Болею за Ньюкасл со времен Гивена, Оуэна и Видуки. Это просто чудо какое-то, как сейчас преобразилась команда
+5
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Burlakovarka
И это они еще без Сантьяго Муньеса играют!)
+49
0
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Эннер Валенсия
Я так понимаю, что остальные 11 % - это два сезона Лестера и сезон, когда Ньюкасл был пятым ?
0
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Семён Старовский
Развлечения для богачей: яхты, острова, клубы из Англии.
+1
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i am better
я думал Ньюкасл скупит дофига игроков как тот же Челси, но они стали постепенно развиваться, и за это конечно же респект
+9
0
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QUIKSILVER
Ответ Ernest Imamov
У Ньюкасла был неплохой состав до шейхов, а тут пригласили не именитого кого то а Хау с хорошим опытом в АПЛ. Не скупали всё что доступно, видимо многое решал Хау, видимо по зарплатам тоже соблюдают баланс, что бы не было внутреннего конфликта. Конечно важную роль сыграли и новички, заиграли с ходу, и Поуп, и Триппье, жду прогресса от Иссака
От Триппьера и Поупа другого не ждали. Первый считай вообще ветеран АПЛ, просто показывай свой уровень а вот Поуп как раз должен благодарит жб оборону, сам не косячит да и хорошо. Хотел бы отметить Альмирона, долго он разогревался в Англии и вот наконец прорвало. И плюс огромный что мало травм, играет один состав какую уже игру, всё на автоматизме уже
+2
0
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jem777
Ответ Слава Дробышевкий
Брайтон и Брентфорд тоже очень хороши
Брайтон вообще какой то феномен! Продают всех своих лидеров и тут же находят крутейших игроков им на замену. Как они это делают?! Я очень удивлюсь, если летом за Митома не начнется охота. На месте Арсенала я бы сейчас его уже окучивал. Еле тогда ушли от ничьей. Он затерзал канониров по полной.)
+10
0
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jem777
Удивительная команда, удивительные игроки и крутой тренер. И это еще без особенных затрат, учитывая что это самый богатый клуб мира, с состоянием его владельца в 240 млрд фунтов стерлингов! Боули просто нервно курит в стороне. Они легко могут купить 11 Неймаров.)
Я боюсь того момента, когда они начнут серьезно вкладываться в команду. В АПЛ станет совсем тоскливо конкурировать с таким соперником...
+4
-2
+2
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Малек2705
Ответ BaldFraud
Ньюкасл чемпик
Не в этом году точно
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Vladco
Ответ Jaxongir Shodiev
АПЛ потихоньку превращается в суперлигу. За пределами Англии по финансам с ними может конкурировать только ПСЖ.
Имел в виду, за последние 30 лет.
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Vladco
Ответ Jaxongir Shodiev
АПЛ потихоньку превращается в суперлигу. За пределами Англии по финансам с ними может конкурировать только ПСЖ.
Почему потихоньку?! Туда заканчивается столько сомнительного бабла, что можно было бы ( однозначно!), наконец- то накормить вечно голодающий африканский континент!
+12
-2
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Ernest Imamov
У Ньюкасла был неплохой состав до шейхов, а тут пригласили не именитого кого то а Хау с хорошим опытом в АПЛ. Не скупали всё что доступно, видимо многое решал Хау, видимо по зарплатам тоже соблюдают баланс, что бы не было внутреннего конфликта. Конечно важную роль сыграли и новички, заиграли с ходу, и Поуп, и Триппье, жду прогресса от Иссака
+8
-2
+6
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Piter Pchelenco
Ответ Слава Дробышевкий
Брайтон и Брентфорд тоже очень хороши
Брайтон в главную очередь потому интересен, что не развалился после ухода тренера, не оправдал ожидания экспертов спортса и хлопнул еще пару-тройку хороших клубов на пути в своей истории ))
+35
0
+35
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Jaxongir Shodiev
АПЛ потихоньку превращается в суперлигу. За пределами Англии по финансам с ними может конкурировать только ПСЖ.
+10
-1
+9
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Евгений Спартак
То есть арсенал впервые за 20 лет на 1 месте не удивляет? Эвертон и вестхэм, которые часто были в еврокубках, а теперь стоят на вылет тоже?
А Ньюкасл, куда пришли бооольшие деньги, вдруг удивляет))
Просто никто не думал что так быстро, но через год-два они бы точно оказались там где сейчас
0
-7
-7
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