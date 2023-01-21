Футболист все отрицает.

В Барселоне по подозрению в сексуальном насилии арестован Дани Алвес – об этом сообщают сразу несколько авторитетных изданий.

Что случилось?

После ЧМ-2022 мексиканский «Пумас» дал бразильскому защитнику отпуск. Дани полетел на Тенерифе на похороны тещи, а затем заехал в Барселону.

По версии предполагаемой жертвы (ее имя не называется), Алвес домогался ее 30 декабря в местном клубе Sutton – девушка утверждает, что 39-летний футболист засунул ей руку под нижнее белье.

В каталонском медиа El Taquigrafo заявили, что у них есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Алвес в течение 47 секунд был один в туалете с женщиной, которая и обвинила его в сексуальном насилии. Кадров оттуда, правда, не показали.

В медиа появилась вся история глазами девушки. Предупреждаем: тут правда много неприятных деталей

23-летняя девушка в суде рассказала, что происходило в ночном клуба. Она пошла на дискотеку около двух часов ночи вместе с двумя подругами. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила их пройти с ними в VIP-зону клуба – они согласились.

Через несколько минут официант подошел к трем подругам и сказал, что их приглашает другой клиент. После отказа клиент проявил настойчивость, официант по его просьбе вернулся и отметил, что тот человек – его друг. После этого девушки согласились и пошли к столику в VIP-зоне.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли при появлении трех подруг. Одним из мужчин был Алвес, другим – его друг.

Алвес представился как «Дани, игрок в петанк», но мексиканцы узнали футболиста и сообщили девушкам, кто он на самом деле. Девушка, обратившаяся в суд, говорит, что Алвес хотел угостить их шампанским и сразу стал флиртовать, много приставал к ним и трогал их троих.

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Позже в какой-то момент, рассказывает девушка, он подошел к ней сзади и стал говорить что-то, что она не понимала – предполагает, что на португальском. В этот момент Алвес, по ее словам, крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису – повторил это дважды, несмотря на сопротивление.

Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее пойти за ним. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.

По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

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Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставался только одна подруга. Девушка расплакалась на выходе из клуба, это заметили сотрудники заведения и спросили, в чем дело.

Ей оказали помощь в присутствии менеджера клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу – там девушку обследовали на наличие биологического материала Алвеса, который мог быть доказательством изнасилования.

В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь. Тогда полиция и начала расследование, приведшее к аресту Алвеса.

Что говорят Алвес и его жена?

Дани отвергает все обвинения.

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей.

Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Кто-то пытается причинить вред мне и моим близким», – сказал Алвес в эфире испанского канала Antena 3.

Жена футболиста, испанская модель Джоана Санс тоже не верит, что ее муж на такое способен.

«Я знаю, кто мой муж, я знаю, как я с ним познакомилась, я знаю, насколько он уважителен. Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в VIP-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет», – написала Джоана.

И что теперь?

Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в Барселоне для допроса. Футболиста арестовали и доставили в суд, а там избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога .

То есть время разбирательства он точно проведет в заключении.

У Алвеса сейчас контракт с мексиканским клубом «Пумас» – там уже заявили, что примут меры в отношении игрока, прописанные для таких случаев в соглашении.

Фото: instagram.com/danialves; East News/Cal Sport Media via AP Images; REUTERS/Bruna Casas