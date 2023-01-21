Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
Футболист все отрицает.
В Барселоне по подозрению в сексуальном насилии арестован Дани Алвес – об этом сообщают сразу несколько авторитетных изданий.
Что случилось?
После ЧМ-2022 мексиканский «Пумас» дал бразильскому защитнику отпуск. Дани полетел на Тенерифе на похороны тещи, а затем заехал в Барселону.
По версии предполагаемой жертвы (ее имя не называется), Алвес домогался ее 30 декабря в местном клубе Sutton – девушка утверждает, что 39-летний футболист засунул ей руку под нижнее белье.
В каталонском медиа El Taquigrafo заявили, что у них есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Алвес в течение 47 секунд был один в туалете с женщиной, которая и обвинила его в сексуальном насилии. Кадров оттуда, правда, не показали.
В медиа появилась вся история глазами девушки. Предупреждаем: тут правда много неприятных деталей
23-летняя девушка в суде рассказала, что происходило в ночном клуба. Она пошла на дискотеку около двух часов ночи вместе с двумя подругами. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила их пройти с ними в VIP-зону клуба – они согласились.
Через несколько минут официант подошел к трем подругам и сказал, что их приглашает другой клиент. После отказа клиент проявил настойчивость, официант по его просьбе вернулся и отметил, что тот человек – его друг. После этого девушки согласились и пошли к столику в VIP-зоне.
За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли при появлении трех подруг. Одним из мужчин был Алвес, другим – его друг.
Алвес представился как «Дани, игрок в петанк», но мексиканцы узнали футболиста и сообщили девушкам, кто он на самом деле. Девушка, обратившаяся в суд, говорит, что Алвес хотел угостить их шампанским и сразу стал флиртовать, много приставал к ним и трогал их троих.
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Позже в какой-то момент, рассказывает девушка, он подошел к ней сзади и стал говорить что-то, что она не понимала – предполагает, что на португальском. В этот момент Алвес, по ее словам, крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису – повторил это дважды, несмотря на сопротивление.
Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее пойти за ним. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.
По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.
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Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, в VIP-комнате оставался только одна подруга. Девушка расплакалась на выходе из клуба, это заметили сотрудники заведения и спросили, в чем дело.
Ей оказали помощь в присутствии менеджера клуба. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу – там девушку обследовали на наличие биологического материала Алвеса, который мог быть доказательством изнасилования.
В медицинском заключении говорится о некоторых травмах, свидетельствующих о сопротивлении.
Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь. Тогда полиция и начала расследование, приведшее к аресту Алвеса.
Что говорят Алвес и его жена?
Дани отвергает все обвинения.
«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей.
Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Кто-то пытается причинить вред мне и моим близким», – сказал Алвес в эфире испанского канала Antena 3.
Жена футболиста, испанская модель Джоана Санс тоже не верит, что ее муж на такое способен.
«Я знаю, кто мой муж, я знаю, как я с ним познакомилась, я знаю, насколько он уважителен. Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в VIP-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет», – написала Джоана.
И что теперь?
Утром 20 января Алвес явился в полицейский участок Лес-Кортс в Барселоне для допроса. Футболиста арестовали и доставили в суд, а там избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
То есть время разбирательства он точно проведет в заключении.
У Алвеса сейчас контракт с мексиканским клубом «Пумас» – там уже заявили, что примут меры в отношении игрока, прописанные для таких случаев в соглашении.
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Фото: instagram.com/danialves; East News/Cal Sport Media via AP Images; REUTERS/Bruna Casas
что бы не расстроить жену.
но раз уж всплыло, какая-женщина
пойдет с незнакомым мужиком в туалет?
только путана
и вообще, когда тебя приглашают в вип зал
незнакомые люди, в два часа ночи...
помню, на канарах, лансерот, идем с приятелем,
подходят две местные красотки, по-английски,
—джентельмены, не хотите с нами выпить.
—да, с удовольствием.
они ведут нас в клуб,
только сели за столик, и делаем заказ. они испаряются. потом объяснили, их работа — привести в клуб клиентов. из 10 приведенных, половина обычно остаётся. посетители, чаще всего англичане.
такая вот клубная культура.
но столько раз было...
до оргазма все по согласию, после оргазма по суду.
интересно, алвес слышал про своего коллегу, менди
Как же все эти ситуации вымораживают. Он её силком за волосы притащил в туалет или она не знала куда идёт и зачем?
Не оправдываю действий женатого мужика, он не прав если так и было. Но до такого абсурда доводить, это маразм.
"В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила их пройти с ними в VIP-зону клуба – они согласились." "После отказа клиент проявил настойчивость.... После этого девушки согласились и пошли к столику в VIP-зоне." Медведь уже выходил?
А вообще, в туалет лучше ходить в одиночку.