«Барса» пролетит 892 км в Африку – все ради игры Кубка. Три континента за две недели ✈️

«Сеута» уже ждет.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, но времени отмечать нет – всего через четыре дня после Класико каталонцам предстоит поездка к скромной «Сеуте» в 1/8 финала Кубка Испании.

Команде Хави предстоит преодолеть почти 892 км до северного побережья Африки. Вот так всего за две недели «Барса» сыграет сразу на трех континентах: Ла Лига в Европе, Суперкубок в Азии, а Кубок и вовсе в Африке.

Сеута принадлежит испанцам несколько веков. Хотя Марокко это не нравится

Да-да, Сеута находится в Северной Африке.

Важно понимать, что Сеута принадлежала Испании задолго до появления современного Марокко, и когда оно получило независимость от Франции и Испании в 1956-м, испанцы не отказались от своих североафриканских территорий – двух городов и нескольких островов.

Сеута окончательно перешла испанцам от португальцев в XVII веке. Она находятся в составе страны даже дольше, чем условная Памплона, которая ассоциируется с испанской культурой и не вызывает территориальных споров. Испания расценивает города как автономные и полуавтономные регионы наподобие материковых Каталонии и Страны Басков. Сеута – стратегически важный порт.

Сеута находится на другом от Испании континенте, но основной язык в ней испанский, большинство населения – испанцы. Архитектура тоже как в Европе: изящные фасады, изогнутые формы, кованое железо и витражи.

Марокко с ситуацией не согласно и считает Сеуту оккупированной территорией. Помимо очевидного желания владеть двумя важными портами, в этом споре есть идеологический контекст. В медиа его формулируют как желание вернуть некогда мусульманскую землю из-под контроля европейцев.

Хави радовался легкому жребию. «Сеута» жаждет отомстить

После жеребьевки 1/8 финала главный тренер «Барселоны» отошел от тактики взаимного уважения – и пренебрежительно высказался о «Сеуте» на пресс-конференции. Нетипично для Хави – испанец частенько жалуется на невезение, но обычно максимально корректен.

«Впервые повезло с жеребьевкой. «Барсе» достался соперник уровнем ниже, – сказал Хави и сразу дополнил деталями о прошлом раунде. – Нельзя забывать, что несколько дней назад с «Интерсити» мы оказался на грани краха. Важно помнить этот момент и не терять рассудок».

Тренеру «Сеуты» слова Хави совсем не понравились. «Считаю его комментарий неудачным. Он мог выразить мысли иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде. Ему повезло так же, как повезло и нам, – ответил Хосе Хуан Ромеро. – Мы не станем просить их футболки.

После матча мы посмотрим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить настолько скромным командам, как наша, чтобы оказаться в этой ситуации, потому что у него выдался простой путь в карьере тренера. Нет, я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к соперникам с уважением. Я восхищаюсь Хави. Он один из величайших игроков Испании и навсегда останется таковым. Он просто неприятно меня удивил. Мне не понравилось его высказывание».

После этого Хави попытался оправдаться: «Я всегда стараюсь проявлять уважение. Я просто имел в виду конкретную категорию, то есть команды, которые играют не в высших дивизионах. «Барса» не проявляет неуважения к соперникам. Я тоже играл в этих категориях. У них схожий с нашим подход – и нам будет очень непросто».

В словах Хави есть часть правды – «Сеута» играет в Сегунде Б и даже там идет на последнем месте, набрав всего 7 очков в 16 турах. Опыт выезда в Марокко у каталонцев имеется: в 2010-м клубы увиделись в Кубке Испании. Специально к той встрече на местном стадионе увеличили вместимость на 2600 мест, но звезды «Барсы» не приехали. В том числе и Хави.

Теперь точно приедет.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; Instagram/adceutafc