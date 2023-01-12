Тренер соперника «МЮ» по Кубку – фан «МЮ»! 30 лет держит абонемент, ради матчей прогуливал школу и был боллбоем

«Манчестер Юнайтед» победил в четвертьфинале Кубка лиги «Чарльтон» – 3:0 с помощью гола Антони и позднего дубля Маркуса Рэшфорда. Как оказалось, заодно и выбил из турнира своего фаната.

Главный тренер «Чарльтона» Дин Холден с детства за «МЮ».

Это уже не первая встреча Холдена-тренера с любимой командой

Холдену 43 года – он бывший правый защитник. Играл во вторых-третьих лигах, пару раз выезжал из страны – в Исландию («Валюр») или Шотландию («Фалкирк»). Завершив карьеру, потренировал «Олдхэм» и «Бристоль Сити», а совсем недавно – во второй половине декабря 2022-го – возглавил «Чарльтон».

Вы наверняка помните эту историю – в 2017 году «Бристоль Сити» выбил из четвертьфинала Кубка лиги «МЮ», несмотря на гол Ибрагимовича, а главный тренер клуба Ли Джонсон откровенничал, что разбил копилку дочери ради покупки вина для Жозе Моуринью.

Клуб из чемпионшипа выбил «МЮ» на 93-й минуте. И началось безумие

Ассистентом у Джонсона тогда был Холден. Он рассказывал, что большую часть жизни владел абонементом на «Олд Траффорд и ходил на игры вместе с отцом. «Он мечтал, чтобы в следующем раунде мы попали на «Манчестер Юнайтед», – говорил Холден. Отец болеет за «МЮ» больше 60 лет.

После победы Холден обнимал отца, который смотрел матч на трибуне: «Он буквально рыдал. Не знаю, из-за поражения «МЮ» или из-за нашей победы. Скорее, по обоим поводам!»

Тен Хаг подарил Холдену вино и пригласил на базу

Спустя пять лет фанат и клуб снова встретились. Теперь Холден уже был главным тренером. Через день после его официального назначения, но пока еще без его присутствия «Чарльтон» выбил из Кубка лиги «Брайтон» по пенальти, еще через два – получил в соперники «МЮ».

После матча с «МЮ» Холден сказал, что гордится командой, и отметил слова тен Хага: «Он говорил о качестве, которое есть у нашей молодежи – и это вселяет в меня гордость». Остался доволен и общением: «Провел с ним 10-15 минут, теперь уважаю его еще больше. Хочу, чтобы турнир выиграл «МЮ».

Что добавил ВВС: Тен Хаг пригласил Холдена в «Каррингтон», чтобы показать работу клуба, а еще подарил ему футболку с автографом и бутылку красного вина после матча.

Холден не играл за «МЮ», но приходил на тренировки «Болтона» в форме «МЮ»

Что о нем писали The Athletic и официальный сайт «МЮ»:

• Холден полюбил «МЮ» в пять лет – после финала Кубка Англии-1985, где клуб выиграл у «Эвертона» благодаря голу Нормана Уайтсайда на 110-й минуте. Мальчик плакал после удаления Кевина Морана, но манкунианцы победили вдесятером, а его отец-инженер благодаря этому выиграл деньги на тотализаторе на работе.

Холден тогда еще не знал, что не увидит «МЮ» в еврокубках несколько лет – через две недели случилась трагедия на «Эйзеле», и все клубы из Англии забанили в евротурнирах.

• Он рассказывал, что в детстве несколько раз прогуливал школу, чтобы попасть на выездные матчи, а еще ночью стоял в очереди за билетами на «Олд Траффорд». Даже был боллбоем в сезоне-1994/95, «когда Ли Шарп пяткой забил «Барселоне» в Лиге чемпионов». Шарп тогда установил окончательный счет (2:2), поразив ворота Карлеса Бускетса.

• Холден играл в молодежном клубе «Динс», где до перехода в «Сити», а потом и в «МЮ» начинал Райан Гиггз. Первым профессиональным клубом Холдена был «Болтон», где он нацепил на тренировке футболку «МЮ». Парню объяснили, что это не лучшая идея.

• Отец и брат отца Холдена много лет работали на «Олд Траффорд» стюардами. А двоюродный брат отца трудится им до сих пор. Холден ждал, что на матч «МЮ» и «Чарльтона» придут сразу 28 его родственников. Твиттер centredevils подтвердил: Холден купил 28 билетов на игру.

• На месте Холдена на «Стретфорд Энд» написано его имя. Все потому что он более 30 лет владел абонементом. «По истечении 25 лет они наносят имя владельца на сиденье. Когда я стал игроком «Болтона», отец сказал мне – если я перестану иметь абонемент, то уже не верну его себе. Так что абонемент использовали мой брат, мой дядя», – рассказывал Холден.

Тренер был очень взволновал перед матчем: «Выйти из туннеля, увидеть «Стретфорд Энд», пройти по боковой линии – будет невероятно. Я сотни раз болел за них, как фанат, объездил всю страну». Но была и еще одна цель: «Надеюсь увидеть сэра Алекса. Хотел бы провести с ним хотя бы минуту или сфотографироваться».

Журналист Эдди Миттен рассказал в твиттере, что перед этим матчем отец Холдена встречал сына у автобуса с фотографией матери, которая умерла три года назад.

Дальнейшие перспективы Холдена – борьба за выживание

«Чарльтон» играет в английской Лиге 1 – это третий по счету дивизион страны. При Холдене клуб чуть поправил свое положение, выиграв впервые с октября, и сейчас идет 12-м. Он оторвался от зоны вылета на девять очков, но сыграл на два матча больше, чем 21-я (где как раз зона вылета) команда лиги. Впереди еще весь второй круг.

Другие турниры мешать не будут, в декабре «Чарльтон» вылетел еще и из Кубка Англии – уступил середняку Лиги 2 «Стокпорту». Возможно, ярчайшее события этой недели зарядит команду на концовку сезона.

Фото: East News/OLI SCARFF/AFP, Andrew Yates/Associated Press; Gettyimages.ru/Bob Martin/Allsport, Dan Mullan, Alex Livesey, George Wood / Stringer