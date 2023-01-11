Мбаппе и Хакими веселятся в США. Похоже, тренеру «ПСЖ» не нравится их затянувшийся отпуск

Килиан Мбаппе проиграл в финале ЧМ-2022 и тут же прилетел обратно в «ПСЖ», где уже тренировался через три дня. Он не ушел сразу в отпуск, зато в начале 2023 года все наверстал.

И не один, а с другом, которого обыграл на ЧМ.

Мбаппе и Хакими без отдыха сыграли за «ПСЖ», а потом улетели на другой континент

Фотографии вернувшегося из Катара мрачного Мбаппе появлялись в первые пару дней после ЧМ. L’Equipe писал, что после финала Килиан сказал главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье о желании возобновить тренировки как можно быстрее – готов к этому физически и морально.

В первой игре после ЧМ Мбаппе забил с пенальти победный гол в ворота «Страсбура» и еще через три дня уступил с «ПСЖ» «Лансу» 1:3. Оба матча (первый – неполный) провел и Ашраф Хакими. В следующем матче на Кубок команда без них обыграла «Шатору» 3:1.

Гальтье предупредил: «У Мбаппе и Хакими будет несколько дней отдыха. Планировалось, что они сыграют против «Страсбура» и «Ланса», а потом получат время на восстановление».

В отпуске ходили на баскетбол, повеселили маскировкой в Нью-Йорке и поужинали в Марокко

Мбаппе и Хакими улетели в США. Там они посетили матч «Бруклина» и «Сан-Антонио» в НБА. Интригующей игра не вышла – «Бруклин» разорвал соперника «+36», зато Кевин Дюрэнт пообщался с футболистами и подарил им майки клуба. Сфотографировался и Кайри Ирвинг. А после игры все они встретились в раздевалке.

Также Мбаппе и Хакими посетили торгово-развлекательный комплекс American Dream Mall в Нью-Джерси – катались на американских горках, зашли в квест-комнату, перекусили в кафе, а Мбаппе всем на радость сфотографировался с черепашкой-ниндзя.

История, ставшая популярной: на Таймс-сквер Мбаппе и Хакими закутались во все, что было под рукой, но их все равно узнали.

Неожиданное продолжение: Мбаппе делился фотографиями в соцсетях – и одна из них была сделана на фоне бренда H&М. Получилась скрытая реклама. Или не скрытая?

А затем Хакими привез Мбаппе к себе на родину. Их заметили в Марракеше. В соцсетях разошлось видео, в котором они ужинали в одном из известных ресторанов города.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал интервью Canal Football Club, где коснулся и темы дружбы обоих игроков: «Они больше чем друзья, они братья». И вспомнил: «Перед полуфиналом ЧМ-2022 я сказал Хакими, что ему придется играть против друга. Он ответил, что во время игры нет друзей».

Мы уже рассказывали, как подружились Мбаппе и Хакими:

«Придется уничтожить друга». Хакими – бро Мбаппе в «ПСЖ» и соперник в полуфинале ЧМ

Возможно, тренера «ПСЖ» напрягает, что Мбаппе и Хакими долго не возвращаются в клуб

Публичного конфликта нет, но Гальтье намекнул, что нуждается в оптимальном составе. После победы в Кубке над «Шатору» он это проговорил: «Мы нуждаемся в возвращении некоторых игроков перед матчем с «Анжером» в Лиге 1. «ПСЖ» нужны игроки основного состава. Я знаю, что позади чемпионат мира, но всем нужно переориентироваться на клубный футбол».

В Кубке Гальтье обошелся без Месси (еще не вернулся после ЧМ), Неймара (восстановление) и Мбаппе (отдых), не играл Хакими (отдых), не было Верратти (отдых), травмирован Мендеш. Перед «Анжером» из игроков без повреждений готовы все, кроме Мбаппе и Хакими.

Ашраф дисквалифицирован, Мбаппе вместе с ним вернется к тренировкам в четверг, 12 января. Матч с «Анжером» будет в среду, 11 января. Так что пока полностью оптимальный состав собрать не получится.

Фото: globallookpress.com/Pan Yulong/XinHua, IMAGO/Joaquim Ferreira; REUTERS/Stephane Mahe, Vincent Carchietta-USA TODAY Sports; instagram.com/k.mbappe ; instagram.com/achrafhakimi