Вратари «Майнца» работают в стробоскопических очках. Для чего они нужны?
Футуристичные тренировки.
Инновационные технологии пробираются в футбол. Например, в «Майнце» по-особому выглядит тренировка вратарей: вот так Робин Центнер готовится к возобновлению сезона на сборе в Марбелье.
А в чем конкретные плюсы очков?
Если кратко, такие очки блокируют зрение спортсмена на короткие отрезки, заставляют мозг предвидеть и приводят к сверхчувствительному восприятию. Это помогает улучшить зрительно-моторную координацию – вратарям, например, может помочь с реакцией на сложные удары.
• Производители подобных очков обещают, что уже после пяти минут тренировки в стробоскопических очках игра будет казаться для спортсмена медленнее и позволит ему быстрее реагировать – в том числе на удары, потому что будет казаться, что они медленнее, чем обычно.
• Мозг начинает делить получаемую информацию на релевантную и нерелевантную и игнорировать отвлекающие факторы. Футболисты в стробоскопических очках четче видят мяч и быстрее реагируют на меняющуюся обстановку.
• Спортсмены начинают больше получать информацию через мышцы и нервы, поскольку зрительная нерелевантная информация блокируется мозгом. Таким образом человек получает обновленный баланс и понимание тела: производители очков называют это самым сложным навыком для освоения.
• Еще одно преимущество – спортсмены могут не беспокоиться о производительности. Только кажется, что это не играет большой роли – подобное беспокойство серьезно мешает сосредоточиться и сконцентрироваться на своем деле. Одним из последствий тренировок в стробоскопических очках называют то, что спортсмен начинает чувствовать себя спокойнее и сосредоточеннее.
• У очков есть есть четыре режима тренировок: с двумя доступными глазами, только левым или только правым и с чередованием глаз. В них мозг учится получать полную информацию даже одним глазом и способствует развитию правильного баланса глаз увеличению получаемой информации посредством глаз.
• Очки могут не только работать с глазами, но и использовать окклюзию – это когда линзы замыливаются, а определенная визуальная информация блокируется. Уровень окклюзии можно повышать, сложность и длительность зависит от уровня овладения навыком.
«Очки стимулируют мозговую активность и улучшают зрение благодаря прерывистому затвору, – описывает продукт японская компания VisionUp. – Это позволяет легко улучшить скорость мозговых процессов и зрительные способности: кинетическую остроту зрения, динамическую остроту зрения, периферическое зрение, восприятие глубины, зрительно-моторную координацию и так далее».
В 2020 году вышла научная статья о влиянии стробоскопических очков на координацию глаз и рук.
При этом стробоскопические очки нельзя носить слишком часто. Их рекомендуют использовать максимум 15 минут раз в два-три дня – и не больше, чем на протяжении трех месяцев подряд. А потом нужна пауза, иначе эффект может быть негативным.
Кто-то уже так делал?
Тренеры вратарей периодически прибегают к таким методам – например, в «Шальке» использовали систему почти семь лет назад. Стоят такие очки около 500 евро. Аксель Бузенкелль, руководитель реабилитационного департамента, тоже давно работает с нейробиологией и дает игрокам «Майнца» упражнения, связанные с нейронами мозга.
В сборной Швейцарии стробоскопические очки стабильная история – их надевали еще на Диего Бенальо 10 лет назад и используют во время каждого турнира. Возможно, поэтому Ян Зоммер такой крутой.
В «Ман Сити» использовали стробоскопические очки еще на предсезонке-2014/15 в Шотландии. И в сборной России их тоже осваивали. Игорь Акинфеев не против новых технологий.
Такими очками пользуются и спортсмены из других видов. Например, баскетболист Стеф Карри.
Майкл Джордан и вовсе секретно пользовался стробоскопическими технологиями, чтобы улучшить игру.
А это Грег Дженнингс из NFL.
Стробоскопическими очками пользуются даже африканские лыжники!
Современные проблемы требуют современных решений. Интеграция инновационных технологий в спорт идет полным ходом.
Фото: mainz05.de; globallookpress.com/Tim Rehbein, Norbert Jansen
По джедайской системе.
А если серьезно, глупость какая-то, еще и для зрения опасно