19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Не так мы это представляли.

19 января в Эр-Рияде пройдет необычный товарищеский матч: команда, собранная из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля», сыграет с «ПСЖ» в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Season.

Организаторы представили встречу так : «Мы с удовольствием сообщаем вам об участии «ПСЖ» в Кубке Riyadh Season. В этом турнире из одного матча «ПСЖ» сыграет против звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», двух крупнейших клубов страны, и это станет частью многочисленных запланированных мероприятий».

Обращение по ссылке датировано сентябрем 2021-го. Матч с «ПСЖ» должен был пройти еще в январе прошлого года, но тогда парижане не приехали в Эр-Рияд: несколько игроков команды заболели ковидом, в том числе Лео Месси. Но от идеи не отказались и, похоже, сейчас она все-таки реализуется.

Месси уже в Париже и готов сыграть в ближайшем матче Лиги 1. Возьмет ли Гальтье его в Эр-Рияд?

Уже известны футболисты, которых могут вызвать на матч 19 января: медиа называли имена Криштиану Роналду, Пити Мартинеса, Давида Оспины, Андерсона Талиски и Луиза Густаво со стороны «Аль-Насра». Из «Аль-Хилаля» планируют вызвать Густаво Куэльяра, Одиона Игало, Лусиано Вьетто, Андре Каррильо и Салема Аль-Досари (да, это он на ЧМ-2022 забил победный в ворота сборной Аргентины в первом туре).

Это значит, что 19 января Месси и Роналду могут сыграть друг против друга. Аргентинец уже вернулся в Париж и готов выйти против «Анжера» 11 января, но Кристоф Гальтье может и поберечь аргентинца. Если Лео доберется до Эр-Рияда, то очень вероятно, что это будет последняя встреча Месси и Роналду на поле. Славная гонка двух лучших футболистов современности подходит к концу.

Интересно, что ни Руди Гарсия, ни Рамон Диас, возглавляющие саудоаравийские клубы, не будут руководить игроками в этом матче: за них это сделает бывший тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо. Владелец «Альмерии» и президент администрации по культурным и досуговым развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх опубликовал видео, где тренер уже обратился в болельщикам.

В прошлом году объединенную команду суперклубов тоже должен был возглавить иностранец: тогда договорились с самим Арсеном Венгером. В 2023-м сделали ставку на Гальярдо.

А что за ежегодный фестиваль?

Riyadh Season – часть мероприятия Saudi Seasons , которое спонсируется властями Саудовской Аравии. Оно проводится каждый год с октября по март, начиная с 2019-го. Все это в рамках национальной программы развития Saudi Vision 2030, которая направлена на снижение зависимости страны от нефти, диверсификацию ее экономики и развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры и туризма.

Впервые Riyadh Season прошел в 2019 году, тогда его посетили более 10 млн человек. В октябре того же года в рамках фестиваля на стадионе «Кинг Фахд» (домашняя арена для «Аль-Хилаля», «Аль-Шабаба» и «Аль-Насра») прошел концерт корейской K-pop группы BTS – первая стадионная вечеринка иностранного исполнителя в истории Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, страна заработала на мероприятии 6 млрд саудовских риялов (1,59 млрд долларов) при затратах на организацию вдвое меньше.

В следующий раз фестиваль прошел в 2021 году. Только на церемонию открытия пришли 750 тысяч человек, а всего Riyadh Season посетили более 15 млн жителей.

В этом году одним из главных событий должен стать футбольный матч. И если в нем сойдутся Месси и Роналду, это будет сверхэффектно. Как минимум для вывески.

Но вряд ли для нас.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Fayez Nureldine / AFP