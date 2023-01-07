Вы это видели?
Блог

19 января – дата последней битвы Месси и Криша? «ПСЖ» сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Аль-Хилаль Аль-Хилаль
ПСЖ ПСЖ
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Не так мы это представляли.

19 января в Эр-Рияде пройдет необычный товарищеский матч: команда, собранная из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля», сыграет с «ПСЖ» в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Season.

Организаторы представили встречу так: «Мы с удовольствием сообщаем вам об участии «ПСЖ» в Кубке Riyadh Season. В этом турнире из одного матча «ПСЖ» сыграет против звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра», двух крупнейших клубов страны, и это станет частью многочисленных запланированных мероприятий».

Обращение по ссылке датировано сентябрем 2021-го. Матч с «ПСЖ» должен был пройти еще в январе прошлого года, но тогда парижане не приехали в Эр-Рияд: несколько игроков команды заболели ковидом, в том числе Лео Месси. Но от идеи не отказались и, похоже, сейчас она все-таки реализуется.

Месси уже в Париже и готов сыграть в ближайшем матче Лиги 1. Возьмет ли Гальтье его в Эр-Рияд? 

Уже известны футболисты, которых могут вызвать на матч 19 января: медиа называли имена Криштиану Роналду, Пити Мартинеса, Давида Оспины, Андерсона Талиски и Луиза Густаво со стороны «Аль-Насра». Из «Аль-Хилаля» планируют вызвать Густаво Куэльяра, Одиона Игало, Лусиано Вьетто, Андре Каррильо и Салема Аль-Досари (да, это он на ЧМ-2022 забил победный в ворота сборной Аргентины в первом туре).

Это значит, что 19 января Месси и Роналду могут сыграть друг против друга. Аргентинец уже вернулся в Париж и готов выйти против «Анжера» 11 января, но Кристоф Гальтье может и поберечь аргентинца. Если Лео доберется до Эр-Рияда, то очень вероятно, что это будет последняя встреча Месси и Роналду на поле. Славная гонка двух лучших футболистов современности подходит к концу.

Интересно, что ни Руди Гарсия, ни Рамон Диас, возглавляющие саудоаравийские клубы, не будут руководить игроками в этом матче: за них это сделает бывший тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо. Владелец «Альмерии» и президент администрации по культурным и досуговым развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх опубликовал видео, где тренер уже обратился в болельщикам.

В прошлом году объединенную команду суперклубов тоже должен был возглавить иностранец: тогда договорились с самим Арсеном Венгером. В 2023-м сделали ставку на Гальярдо.

А что за ежегодный фестиваль?

Riyadh Season – часть мероприятия Saudi Seasons, которое спонсируется властями Саудовской Аравии. Оно проводится каждый год с октября по март, начиная с 2019-го. Все это в рамках национальной программы развития Saudi Vision 2030, которая направлена на снижение зависимости страны от нефти, диверсификацию ее экономики и развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры и туризма.

Впервые Riyadh Season прошел в 2019 году, тогда его посетили более 10 млн человек. В октябре того же года в рамках фестиваля на стадионе «Кинг Фахд» (домашняя арена для «Аль-Хилаля», «Аль-Шабаба» и «Аль-Насра») прошел концерт корейской K-pop группы BTS – первая стадионная вечеринка иностранного исполнителя в истории Саудовской Аравии. По данным Bloomberg, страна заработала на мероприятии 6 млрд саудовских риялов (1,59 млрд долларов) при затратах на организацию вдвое меньше.

В следующий раз фестиваль прошел в 2021 году. Только на церемонию открытия пришли 750 тысяч человек, а всего Riyadh Season посетили более 15 млн жителей.

В этом году одним из главных событий должен стать футбольный матч. И если в нем сойдутся Месси и Роналду, это будет сверхэффектно. Как минимум для вывески. 

Но вряд ли для нас. 

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

Оказывается, Кубок мира с исторического фото Месси – фейк! На стадион его пронесли болельщики

Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Fayez Nureldine / AFP

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Ilusionista
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakkmk
Обоих в топку! Дайте глоток новым звёздам!
Держи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Ilusionista
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ FEZ10
Решили показать Роналду как выглядит Чемпион Мира ?
Заодно Чемпиону Мира покажут во что превратился Роналду.

https://i.pinimg.com/736x/e2/6d/92/e26d924aa435717917d2b362cd9891c9.jpg
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FEZ10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Решили показать Роналду как выглядит Чемпион Мира ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakkmk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обоих в топку! Дайте глоток новым звёздам!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
я бы на месте GOATa отказался бы от такого цирка) а вот Al Benaldo обязан выжать свой максимум. в случае победы у его фанатов появится маaaaaленькое утешение :-D
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ага Бг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Навас, Битшаибу, Данилу, Мукиеле, Бернат, Гарби, Витинья, Сарабия, ЗаирЭмери, Экитик вот они сыграют
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#nikon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
6:1
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
https://www.meme-arsenal.com/memes/ed3fd74870c12aa7abfb46b81c7bcaa2.jpg
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий