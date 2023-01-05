Триллер «Барсы» в Кубке: 4:3 в овертайме с «Интерсити» из 3-й лиги. Получили хет-трик от воспитанника

О-о-очень проблемный проход.

«Барселона» устроила шоу в 1/16 финала Кубка Испании: матч со скромным «Интерсити» из третьей лиги получился остросюжетным.

Кто бы мог подумать, во что это превратится, когда Рональд Араухо забил уже на четвертой минуте. «Барса» вышла основным составом, из откровенно запасных – только вратарь Иньяки Пенья.

Каталонцы спокойно вели до 59-й минуты – а в последние полчаса закрутилось.

Благодаря 21-летнему полузащитнику Ориолю Сольдевиле. Молодой испанец сравнял после углового.

Усман Дембеле забил второй – Сольдевила ответил через четыре минуты, головой с линии вратарской.

Рафинья сделал 3:2 – девять минут, и вот Ориоль реализовал выход один на один. Невероятно!

Трижды «Барса» вела – и трижды получила от парня, который ноунейм для всех, кроме собственно «Барселоны» (об этом ниже).

Так «Интерсити» затащил топ-соперника в дополнительное время, но вот там отыграться уже не смогли: Ансу Фати забил на 104-й – ответа не нашлось.

«Барсе» забил три ее же воспитанник. Его отпустили бесплатно в 2020-м

Ориоль Сольдевила не только воспитанник, он даже родился в Барселоне. Сейчас он левый вингер, довольно высокий – 185 см.

С 2018-го по 2020-й Ориоль тренировался в академии «Барселоны»: «Я был Куле и членом клуба с самого детства», – рассказывал он позже.

Потом Сольдевила бесплатно ушел в резерв «Бирмингема» – был не нужен. Там играл за команду U23, хватило на контракт с местом во взрослой команде, но только в скромном «Интерсити» . Так он получил шанс сыграть с «Барселоной» и красиво им воспользовался.

Перед важной игрой внимания к Сольдевиле было больше обычного, парень рассказывал даже о своем рационе: «На завтрак арахисовое масло и банановый тост. После утренней тренировки съел немного протеина», – можно запомнить формулу успеха.

В этом розыгрыше Кубка Испании Ориоль отыграл 13 минут против «Атлетико Чирбонеро» (1:0) и 72 – с «Мирандесом» (даже забил). А в третьем испанском дивизионе у него 17 матчей – там лишь гол и два ассиста. Сольдевилу использовали больше как джокера со скамейки, он отыграл лишь 575 минут в чемпионате. На этом фоне хет-трик «Барселоне» – еще больший сюрприз .

«Интерсити» – что это вообще за клуб? Создан всего пять лет назад, уже вышел на фондовый рынок

«Барселона» сыграла этот шоу-матч в Аликанте. Наверняка первая ассоциация с этим местом – одноименная команда «Аликанте», которая мелькала в Сегунде и кубковых турнирах. Но такой клуб расформировали еще в 2014-м.

А «Интерсити» создали в 2017-м. Пришлось начинать с регионального первенства от Валенсийского сообщества, потому что клуб появился действительно на пустом месте – стартовый шаг прошли с первой попытки в сезоне-2017/18.

Летом 2018-го клуб хотели объединить с «Новельдой», чтобы сразу занять место в третьем дивизионе. Но Федерация футбола Испания не разрешила из-за несоответствия географическим нормам: города в 28 км друг от друга – слишком далеко.

В итоге «Интерсити» только усилил свое уникальное позиционирование: владельцы характеризуют проект как футбольный стартап . Идеей загорелись технобизнесмены Сальвадор Марти и Хавьер Мира – они развивают компанию FacePhi, занимающуюся распознаванием лиц. Они решили, что бизнес-проект в футболе можно строить и так: с октября 2021-го акции «Интерсити» доступны на фондовом рынке – это первый в Испании пример.

«Интерсити» в четырех сезонах из пяти решал задачу и выходил в лигу вышел – сейчас они в третьем дивизионе (правда, пока на 16-м месте). Благодаря такому матчу с «Барселоной» в Кубке Испании бренд точно стал намного привлекательнее для мелких частных инвесторов.

Фото: twitter.com/CFIntercity; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos