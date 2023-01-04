На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь

Пришлось объясняться.

Мир прощается с Пеле. На днях в Бразилии провели красивую церемонию прощания с легендой. Гроб с телом из больницы доставили на стадион «Сантоса» – и позволили людям попрощаться с величайшим. На церемонию приехали президент ФИФА Джанни Инфантино, президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит и президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Уже тогда многие отмечали странное поведение Инфантино. На многих фото он с радостным лицом, хотя момент к этому совсем не располагал.

После церемонии всплыл еще один не самый подходящий кадр – на нем Джанни буднично делает селфи возле гроба Короля.

Причем не одно.

Многим такое поведение совсем не понравилось. «Пришел постоять возле гроба величайшего игрока всех времен на стадионе «Сантос» в Бразилии. Президент ФИФА достал мобильный телефон и запечатлел этот момент на глазах скорбящих. Какое унижение. А какой позор», – считает журналист TeleFoot Арно Биде.

Инфантино пришлось срочно отвечать и извиняться: «Я только что приземлился после поездки в Бразилию. Мне выпала честь поучаствовать в прекрасном чествовании Пеле, которое состоялось в Сантосе.

Но я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии. Хотел уточнить, что для меня стало честью тот факт, что бывшие партнеры по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня сделать с ними несколько фотографий. Очевидно, что я сразу же согласился.

Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не смогли это сделать. Поэтому я попросил телефон и сфотографировал всех. Если помощь товарищу вызывает критику – я с радостью приму ее и продолжу помогать, Помогать тем, кто вносил вклад в написание легендарных страниц футбола. Я никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением к Пеле и этой замечательной церемонии.

Надеюсь, что те, кто опубликовал или говорил вещи, не зная и не проверяя информацию, смогли бы найти в себе смелость признать неправоту и исправить то, что они сказали. Но в любом случае важнее всего воздать должное королю Пеле. Я испытываю много эмоций. Мне грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок.

Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми. Я прошу все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы и дети знали, как он важен для футбола».

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino; Gettyimages.ru/Mario Tama; eastnews.ru/AP Photo/Andre Penner