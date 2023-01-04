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На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь

Сантос Сантос
ФИФА ФИФА
Пеле Пеле
Джанни Инфантино Джанни Инфантино
Футбол Футбол

Пришлось объясняться.

Мир прощается с Пеле. На днях в Бразилии провели красивую церемонию прощания с легендой. Гроб с телом из больницы доставили на стадион «Сантоса» – и позволили людям попрощаться с величайшим. На церемонию приехали президент ФИФА Джанни Инфантино, президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит и президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Уже тогда многие отмечали странное поведение Инфантино. На многих фото он с радостным лицом, хотя момент к этому совсем не располагал.

После церемонии всплыл еще один не самый подходящий кадр – на нем Джанни буднично делает селфи возле гроба Короля.

Причем не одно.

Многим такое поведение совсем не понравилось. «Пришел постоять возле гроба величайшего игрока всех времен на стадионе «Сантос» в Бразилии. Президент ФИФА достал мобильный телефон и запечатлел этот момент на глазах скорбящих. Какое унижение. А какой позор», – считает журналист TeleFoot Арно Биде.

Инфантино пришлось срочно отвечать и извиняться: «Я только что приземлился после поездки в Бразилию. Мне выпала честь поучаствовать в прекрасном чествовании Пеле, которое состоялось в Сантосе. 

Но я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и сфотографировался на церемонии. Хотел уточнить, что для меня стало честью тот факт, что бывшие партнеры по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня сделать с ними несколько фотографий. Очевидно, что я сразу же согласился.

Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не смогли это сделать. Поэтому я попросил телефон и сфотографировал всех. Если помощь товарищу вызывает критику – я с радостью приму ее и продолжу помогать, Помогать тем, кто вносил вклад в написание легендарных страниц футбола. Я никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением к Пеле и этой замечательной церемонии.

Надеюсь, что те, кто опубликовал или говорил вещи, не зная и не проверяя информацию, смогли бы найти в себе смелость признать неправоту и исправить то, что они сказали. Но в любом случае важнее всего воздать должное королю Пеле. Я испытываю много эмоций. Мне грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок.

Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми. Я прошу все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы и дети знали, как он важен для футбола».

Бразилия прощается с Пеле. Провели уникальную церемонию с гробом на стадионе

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino; Gettyimages.ru/Mario Tama; eastnews.ru/AP Photo/Andre Penner

23 комментария

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Arty K.
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Лютый дебилоид
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dpv
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Ответ Flavius
Во-первых, это зависит от культурных традиций. В одних культурах всё, что связано со смертью унылое, печальное, и страшное. В других - это праздник, зачастую с песнями и плясками. Например, можете ознакомиться как отмечают день мёртвых в Гватемале. Во-вторых, это зависит от индивидуальных предпочтений. Я, например, уже завещал на свои похорона плейлист любимой музыки и пиццу. Пускай люди вспомнят как мы веселились, а не рыдают почём зря. Это к тому, куда катится мир. Ваше субъективное мнение не является объективной реальностью. Не зная контекста фотографий Инфнтино, я не берусь осуждать. Возможно он увидел доброго старого знакомого. Улыбка в таком случае абсолютно нормальная реакция здорового человека.
Эдсон был бы рад улыбкам а не слезам.
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Flavius
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Ответ Stewart Downing
вообще сюр какойто фоткаться с улыбкой на похоронах куда мир катится
Во-первых, это зависит от культурных традиций. В одних культурах всё, что связано со смертью унылое, печальное, и страшное. В других - это праздник, зачастую с песнями и плясками. Например, можете ознакомиться как отмечают день мёртвых в Гватемале.

Во-вторых, это зависит от индивидуальных предпочтений. Я, например, уже завещал на свои похорона плейлист любимой музыки и пиццу. Пускай люди вспомнят как мы веселились, а не рыдают почём зря.

Это к тому, куда катится мир. Ваше субъективное мнение не является объективной реальностью.

Не зная контекста фотографий Инфнтино, я не берусь осуждать. Возможно он увидел доброго старого знакомого. Улыбка в таком случае абсолютно нормальная реакция здорового человека.
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Tarzan67
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Вся суть современного мира.
Когда весь мир плакался в соц сетях, по истине грустно было малому числу, да чего уж там, все мы умрём и это жизненный процесс. Я уверен, что некоторые спортсмены высказывались об этом не от чистого сердца, а только ради хайпа.
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Леван Сиукаев
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на первом фото это что? где другая половина Пеле ? он как будто на подносе лежит без ног
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Melnikov1968
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Теперь даже похороны превращают в хайп. Все традиции побоку.
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Stewart Downing
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вообще сюр какойто фоткаться с улыбкой на похоронах

куда мир катится
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OlegosB
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Джанни Е.6.лантино
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Владислав Романов
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Там волонтёры не присутствовали? Перепись идиотов можно было начать там
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moldfan
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Нелепейший персонаж конечно.
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S1rAlex
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Одного швейцарского мафиози сменил второй швейцарский идиот у власти((
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Julius Nwosu
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Зато не какой то там Блаттер или Платини... Тупой, как пробка, но главное ведь свой и с нужными людьми дружбу водит.
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Л И Н А Р
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Джанни Инфальтино.
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Nate
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Инфантино, это который гей, африканец, араб, мигрант, инвалид в одном флаконе? Вроде ничего не упустил ))
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Cygel
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лыбу давит на лицо приdurok
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Michael Boldyrev
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Везде дежурно натянутую улыбку увидел*. Она появляется у многих так же как инстинктивное желание выпрямится или подтянуть живот, если вдруг заметил что на тебя обратили внимание.

*вот женщины у гроба вполне мило болтают, там эмоциональней. И у двух белых дедов в кадре тоже отличное настроение.
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Санитар-волк
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Мир превратился в стадо склочников и сутяг ((
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Денис Мартин
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Я один видел на фото ещё куча людей, которые фоткались? К ним вопросы будут?
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Ильмарчик
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Слушайте, а уже такое приличное досье из позорных поступков и высказываний собирается на Инфантино. Со знаком минус. Инфантило какое-то.
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Dzh SG
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зачем ему нужен был селфи вопрос сотни журналистов там фотографируют и снимают потом можно было у них взять фото
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Evgeny Trifonov
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Лучше бы он просто оставался "лысым чуваком с жеребьёвки уефа". С каждым разом углубляет дно
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ZPG_resident
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е6лан какой
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Nik1410
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Хоть ссы в глаза!
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