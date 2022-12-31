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Рэшфорд – герой дня. Проспал собрание, лишился места в старте, но принес «МЮ» победу как джокер

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Тен Хаг доволен реакцией.

«МЮ» выиграл последний матч 2022-го – у «Вулверхэмптона» в гостях (1:0). В этой игре

Рэшфорда наказали за то, что опоздал на командное собрание. Он проспал

На игру «Юнайтед» вышли без главного нападающего Маркуса Рэшфорда: он забивал два матча подряд, но главный тренер Эрик тен Хаг перед матчем сообщил, что невыход Рэшфорда в старте – дисциплинарная мера.

Правда, без подробностей: «Причины внутренние. Наши правила. Теперь сосредоточьтесь на игре».

А Маркус все равно затащи: вышел в перерыве и забил победный мяч. Получилось эффектно: обыгрался в стенку с Бруну Фернандешем, сохранил мяч в интенсивной борьбе и прошил Жозе Са в ближний угол.

Рэшфорд мог оформить дубль, но второй гол отменил судья: увидел игру рукой. В любом случае англичанин принес команде важнейшие три очка: «МЮ» обошел «Тоттенхэм» и взлетел на четвертую строчку АПЛ.

После матча сам Рэшфорд раскрыл причину наказания от тренера: «Я немного опоздал на собрание. Я проспал, проспал. Это может случиться».

Тен Хаг признал, что решение оказалось верным: «Каждый должен придерживаться правил. Маркус отреагировал верно. Он сыграл ярко, забил – и показал, что верно воспринял наказание».

Маркус – в топ-форме. Он лучший бомбардир «МЮ»

Ценность дисциплины отметил и защитник Люк Шоу:

«В данный момент [Рэшфорд] в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе. В таком топ-клубе и должна быть дисциплина. Людям и раньше сходили с рук глупости».

Победа продолжает приятный отрезок для «Юнайтед».

• У «МЮ» восемь побед в последних девяти матчах: проиграли лишь «Астон Вилле» в начале ноября (1:3).

• Рэшфорд забил в третьем матче подряд: до этого были голы «Бернли» в Кубке лиги и «Ноттингем Форрест» в АПЛ. Маркус – лучший бомбардир команды: 11 мячей во всех турнирах.

Следующий матч «МЮ» сыграет 3 января дома против «Борнмута»: отличная возможность для Рэшфорда продлить голевую серию.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
31 декабря, 15.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 76 Рэшфорд.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73), Моутинью (Аит-Нури, 72), Поденсе (Хименес, 81), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш (Магуайр, 90), Марсьяль (ван де Бек, 81), Антони (Эланга, 90), Гарначо (Рэшфорд, 46).
Предупреждения:
Семеду (26), Каземиро (57), Фред (72), Рэшфорд (88).

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Andrew Couldridge

2 комментария

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Алексей Гусев
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3 гола за 2 матча, в одном из которых вышел только на 2й тайм, но Роналду, действующий в такой же манере игры, ни в коем случае не повлиял на "деградацию" Рэшфорда, ну да ну да, и это я говорю как хейтер МЮ...
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Руслан Чесебиев
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Судья идиот украл у него чистый гол!
+3
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+3
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