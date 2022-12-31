Рэшфорд – герой дня. Проспал собрание, лишился места в старте, но принес «МЮ» победу как джокер
Тен Хаг доволен реакцией.
«МЮ» выиграл последний матч 2022-го – у «Вулверхэмптона» в гостях (1:0). В этой игре
Рэшфорда наказали за то, что опоздал на командное собрание. Он проспал
На игру «Юнайтед» вышли без главного нападающего Маркуса Рэшфорда: он забивал два матча подряд, но главный тренер Эрик тен Хаг перед матчем сообщил, что невыход Рэшфорда в старте – дисциплинарная мера.
Правда, без подробностей: «Причины внутренние. Наши правила. Теперь сосредоточьтесь на игре».
А Маркус все равно затащи: вышел в перерыве и забил победный мяч. Получилось эффектно: обыгрался в стенку с Бруну Фернандешем, сохранил мяч в интенсивной борьбе и прошил Жозе Са в ближний угол.
Рэшфорд мог оформить дубль, но второй гол отменил судья: увидел игру рукой. В любом случае англичанин принес команде важнейшие три очка: «МЮ» обошел «Тоттенхэм» и взлетел на четвертую строчку АПЛ.
После матча сам Рэшфорд раскрыл причину наказания от тренера: «Я немного опоздал на собрание. Я проспал, проспал. Это может случиться».
Тен Хаг признал, что решение оказалось верным: «Каждый должен придерживаться правил. Маркус отреагировал верно. Он сыграл ярко, забил – и показал, что верно воспринял наказание».
Маркус – в топ-форме. Он лучший бомбардир «МЮ»
Ценность дисциплины отметил и защитник Люк Шоу:
«В данный момент [Рэшфорд] в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе. В таком топ-клубе и должна быть дисциплина. Людям и раньше сходили с рук глупости».
Победа продолжает приятный отрезок для «Юнайтед».
• У «МЮ» восемь побед в последних девяти матчах: проиграли лишь «Астон Вилле» в начале ноября (1:3).
• Рэшфорд забил в третьем матче подряд: до этого были голы «Бернли» в Кубке лиги и «Ноттингем Форрест» в АПЛ. Маркус – лучший бомбардир команды: 11 мячей во всех турнирах.
Следующий матч «МЮ» сыграет 3 января дома против «Борнмута»: отличная возможность для Рэшфорда продлить голевую серию.
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.30, «Молине Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 76 Рэшфорд.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду (Кастро, 65), Коллинз, Килмен, Буэно (Гомеш, 73), Моутинью (Аит-Нури, 72), Поденсе (Хименес, 81), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Эриксен (Фред, 61), Каземиро, Бруну Фернандеш (Магуайр, 90), Марсьяль (ван де Бек, 81), Антони (Эланга, 90), Гарначо (Рэшфорд, 46).
Фото: REUTERS/Molly Darlington, Andrew Couldridge
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