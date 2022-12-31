Тен Хаг доволен реакцией.

«МЮ» выиграл последний матч 2022-го – у «Вулверхэмптона» в гостях (1:0). В этой игре

Рэшфорда наказали за то, что опоздал на командное собрание. Он проспал

На игру «Юнайтед» вышли без главного нападающего Маркуса Рэшфорда: он забивал два матча подряд, но главный тренер Эрик тен Хаг перед матчем сообщил, что невыход Рэшфорда в старте – дисциплинарная мера .

Правда, без подробностей: «Причины внутренние. Наши правила. Теперь сосредоточьтесь на игре».

А Маркус все равно затащи: вышел в перерыве и забил победный мяч. Получилось эффектно : обыгрался в стенку с Бруну Фернандешем, сохранил мяч в интенсивной борьбе и прошил Жозе Са в ближний угол.

Рэшфорд мог оформить дубль, но второй гол отменил судья: увидел игру рукой. В любом случае англичанин принес команде важнейшие три очка: «МЮ» обошел «Тоттенхэм» и взлетел на четвертую строчку АПЛ.

После матча сам Рэшфорд раскрыл причину наказания от тренера: «Я немного опоздал на собрание. Я проспал, проспал . Это может случиться».

Тен Хаг признал, что решение оказалось верным: «Каждый должен придерживаться правил. Маркус отреагировал верно. Он сыграл ярко, забил – и показал, что верно воспринял наказание».

Маркус – в топ-форме. Он лучший бомбардир «МЮ»

Ценность дисциплины отметил и защитник Люк Шоу:

«В данный момент [Рэшфорд] в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе. В таком топ-клубе и должна быть дисциплина. Людям и раньше сходили с рук глупости».

Победа продолжает приятный отрезок для «Юнайтед».

• У «МЮ» восемь побед в последних девяти матчах: проиграли лишь «Астон Вилле» в начале ноября (1:3).

• Рэшфорд забил в третьем матче подряд: до этого были голы «Бернли» в Кубке лиги и «Ноттингем Форрест» в АПЛ. Маркус – лучший бомбардир команды: 11 мячей во всех турнирах.

Следующий матч «МЮ» сыграет 3 января дома против «Борнмута»: отличная возможность для Рэшфорда продлить голевую серию.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Andrew Couldridge