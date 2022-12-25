Братья Мбаппе впервые вместе тренировались за «ПСЖ». Этану всего 16

Он придумал празднование Килиана.

Килиан Мбаппе уже приступил к тренировкам с «ПСЖ» после возвращения с ЧМ-2022.

На тренировке 24 декабря было сразу два Мбаппе: вместе с Килианом работал его младший брат Этан. Это их первая совместная тренировка в составе «ПСЖ».

Этан Мбаппе был на финале ЧМ-2022 и вместе с другими отмечал на трибуне хет-трик Килиана в ворота сборной Аргентины.

Что надо знать про Мбаппе-младшего? Знакомимся.

Этан забил в дебютном матче за «ПСЖ», люди отмечали его универсальность и элегантность в игре

29 декабря Этану Мбаппе стукнет 16: он попал в «ПСЖ» в 2017-м, вместе с Килианом, присоединился к команде до 12 лет. До «ПСЖ» Этан играл в академии «Бонди», клуба из пригорода Парижа, в котором он родился и вырос вместе с братом. Первый гол за новый клуб забил уже в дебютном матче.

Этан – левоногий центральный полузащитник, может сыграть и в опорной зоне. Уже в 14 он демонстрировал высокий уровень, за что его перевели в команду до 17 лет. А в 2021-м «ПСЖ» подписал с подростком трехлетний контракт до 2024 года. Мбаппе-младший стремительно прогрессирует: в прошлом году даже получил вызов в сборную Франции до 16 лет.

Тренеры в структуре «ПСЖ» отмечали универсальность Этана и его видение игры. «Это очень элегантный полузащитник, – восхищался бывший директор академии Клерфонтен Клод Лафарг. – В его игре очень много легкости, он играет умно. Конечно, он еще в процессе футбольного становления».

Именно Этан придумал знаменитое празднование Килиана со сложенными руками. Об этом рассказывал сам нападающий «ПСЖ» в интервью Bein Sport: «Это началось с Playstation. Он забил гол и отпраздновал его этим жестом. Спустя пять минут он поставил в игре паузу и попросил меня продемонстрировать это после забитого мяча в реальной игре. Следующий гол я забил «Боруссии» в Дортмунде и выполнил обещание, Этан был счастлив. Я сказал ему: «Теперь это мой жест, я украл его у тебя».

У Этана Мбаппе есть еще один брат-футболист. Он закончил в 31 в Турции

Вы знали про Жиреса Кембо Экоко? Это сводный брат Килиана и Этана. Кембо Экоко родился в Киншаса, столице ДР Конго, но в шесть лет переехал в Бонди вместе с дядей и старшей сестрой. Мать отправила Жиреса в Европу получать образование, а сама вместе с отцом осталась в ДР Конго.

Уже во Франции Жиреса Кембо Экоко усыновила семья Мбаппе. В 9 лет конголезец поступил в академию «Бонди»: там же позже занимались Килиан и Этан. В 13 лет талантливый юноша прошел отбор в звездную футбольную академию Клерфонтен, а через три года подписал профессиональный контракт с «Ренном» будучи игроком молодежной сборной Франции. За технику ему даже дали прозвище «Кембиньо».

Кембо Экоко отыграл за «Ренн» шесть лет, отметился в еврокубках и даже вышел в финал Кубка французской лиги (проиграли «Генгаму» 1:2). Правда, после французского клуба карьера пошла вниз: «Аль-Айн» из ОАЭ, «Эль-Джайш» из Катара, «Аль-Наср» из Дубая и турецкий «Бурсаспор», в котором Кембо Экоко завершил карьеру в 31 год.

Из клубных трофеев у него только два чемпионата ОАЭ (2012/13 и 2014/15), Суперкубок ОАЭ-2013 и Кубок Катара-2014.

За взрослую сборную Жирес Кембо Экоко так и не поиграл: мог выбирать между Францией и ДР Конго, но выступал только за Францию U-21 (9 матчей с 2011 по 2013 год).

Кажется, Этан Мбаппе из братьев по футбольным перспективам пока ближе к Килиану, чем к Кембо Экоко. Тем интереснее наблюдать за возможным зарождением новой футбольной звезды.

Фото: globallookpress.com/Sebastian Räppold/Matthias Koch