Месси написал трогательное письмо про путь к золоту ЧМ и вспомнил «Грандоли». Что это?

Первый клуб, о котором вы могли не знать.

Чуть отойдя от празднований чемпионства, Лео Месси в соцсетях опубликовал открытое письмо:

«От «Грандоли» до Катара прошло почти 30 лет. Три десятилетия футбол дарил мне счастье и грусть. Я всегда мечтал стать чемпионом мира и не думал прекращать бороться, хоть и понимал, что этого может и не случиться.

Этот кубок мира также и тех, кто не смог выиграть его в 2014 году в Бразилии. Его заслуживали все за то, как боролись до самого конца, упорно работали и хотели это сделать так же сильно, как я… Все заслужили это даже в том проклятом финале.

Этот кубок также для Диего, который вдохновлял нас с неба, а еще для тех, кто всегда верил в сборную, смотрел не на результат, а на рвение, которое футболисты демонстрировали даже в те моменты, когда все шло не так, как мы хотели.

И, конечно же, для всей этой прекрасной команды, для тренерского штаба и всех людей, причастных к сборной, которые трудились день и ночь для того, чтобы облегчить нам путь к трофею.

Зачастую неудачи – часть жизненного пути и обучения, и без разочарований невозможно достичь успехов.

Большое сердечное спасибо! Вперед Аргентина!»

Что такое «Грандоли»?

В начале письма Лео упоминает «Грандоли» – это первый клуб в карьере легенды. Да-да, туда он попал раньше, чем в «Ньюэллс Олд Бойз», которые известны нам гораздо больше. Пора знакомиться.

Лео Месси родился на юго-востоке Росарио, в районе Ла Бахада. После победы Аргентины на ЧМ-2022 CNN Español туда съездил: здесь можно увидеть этот небольшой сюжет с красочными муралами с Месси на стенах домов.

А дом, где родился Лео, даже отмечен отдельно в Google картах.

«Грандоли» был основан в 1982 году в районе Лас Эрас (следующий после Ла Бахады на юго-восток Росарио) для того, чтобы пацаны со всей округи могли вместе тренироваться и играть в футбол. Он до сих пор функционирует как детская футбольная академия и не имеет команды во взрослом футболе.

Месси попал туда в пять лет, а его первым тренером был Сальвадор Апарисио, работавший тогда с несколькими возрастами в структуре клуба. Он заметил ребенка неподалеку от тренировочного поля: маленький Лео стоял и пинал мячик об стенку.

В одной из команд в двусторонке не хватало игрока, и Апарисио подошел к маме Месси, Селии, с просьбой взять мальчика в игру. Селия засомневалась из-за разницы в возрасте (на той тренировке занимались ребята старше Лео), но тут вмешалась бабушка.

Лео сыграл первый матч за «Гамбино». Сальвадор Апарисио позже вспоминал: «Первый мяч пролетел мимо Лео, он проводил его глазами. Второй получил под левую ногу и начал обводить всех подряд. С того момента я не убирал его из состава».

«В дебюте за «Грандоли» он заставил всех пооткрывать рты, – вспоминал Абель Фраготти, один из людей, видевших первую игру Лео. – Он был такой маленький на фоне пацанов на два-три года старше, но забирал себе мяч и они не могли его у него отобрать. Клуб подписал Месси немедленно».

Первые полгода Месси играл с ребятами на год старше, но потом его перевели к ровесникам, в команду 1987 года рождения. Его футбольные способности поражали уже тогда: за манеру игры и техническую оснащенность в команде Лео прозвали «Марадонита».

«Он был великолепен, – вспоминал в 2018-м президент «Грандоли» Давид Тревес. – Он пятилетним малышом делал примерно то же, что и сейчас. Лео был очень популярен: люди приходили только для того, чтобы поглядеть на него. Его команда в каждом матче забивала 5, 6 или 7 мячей. Он всегда делал так, как он делает сейчас в «Барселоне». Забивал когда хотел, а если уставал, отдавал мяч одногруппнику, чтобы тот тоже забил. Люди, далекие от клуба, приходили, смотрели на него и восхищались: «Родился новый Марадона».

Память о Лео Месси в клубе сохраняется до сих пор. Тревес рассказывал: «Команды и футболисты, которые приезжают играть с нами впервые, всегда спрашивают про Месси. Они хотят увидеть какие-то вещи, связанные с ним, а также узнают, как клуб его нашел».

В 7 лет Лео перешел в «Ньюэллс Олд Бойс». 2 года спустя ему диагностировали дефицит гормона роста. Хорхе Месси был в панике: лечение стоило дорого, ему бы не хватило денег содержать семью и покрывать лечение Лео.

Хорхе с женой организовали встречу на кухне их дома со спортивным директором «Ньюэллс» Серхио Альмироном и тренером в структуре клуба Карлосом Моралесом. Отец Месси объяснил им, что у него не было денег на дальнейшее лечение Лео. Моралес переглянулся с Альмироном и ответил: «Не беспокойтесь, Хорхе. «Ньюэллс» все оплатят».

О том, что было дальше, вы наверняка знаете.

Фото: CNN, BBC