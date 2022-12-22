Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022

Проживаем заново.

Продолжаем ностальгировать по чемпионату мира. Мы уже любовались самыми красивыми фотографии турнира, а теперь концентрируемся на эмоциях.

Очень ярких и очень разных.

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Путь к кубку мира сборной Аргентины начинался с поражения от Саудовской Аравии. Победный гол красиво забил Салем Аль-Досари, после чего отпраздновал эффектным сальто.

А помните с чего начался камбэк? С грозной речи Эрве Ренара в перерыве матча.

Защитник сборной Уэльса Неко Уильямс плакал после игры против США – за сутки до нее умер его дедушка. Уильямс посвятил этот матч ему: «Он ездил по всему миру смотреть, как я играю, с тех пор как я в 6-летнем возрасте занимался в «Ливерпуле».

Англия поколотила Иран, забил даже Джек Грилиш. И отпраздновал специальным танцем – празднованием 11-летнего Финли из Манчестера, у которого церебральный паралич.

Первый гол в карьере на ЧМ – и такое спокойствие. Швейцарец Бреэль Эмболо забил Камеруну (как оказалось, победный гол) – и не отметил, так как сам родом из этой страны.

Криштиану Роналду пел гимн Португалии со слезами на глазах перед игрой против Ганы. Тогда он еще не знал, что ЧМ будет провальным.

Гана в первом туре проиграла Португалии, но в конце едва не отобрала у нее очки, а Осман Букари забил второй гол и отпраздновал в стиле Роналду.

Иран задавил Уэльс в конце матча, забив на 90+7 и 90+10. А Сердар Азмун на радостях чуть не задушил Карлуша Кейруша.

Роберт Левандовски забил свой первый гол на ЧМ после ошибки защитника Саудовской Аравии. И после празднования долго лежал просто лицом вниз. Мечта сбылась, неважно как.

А это победный гол Месси в ворота Мексики. Такой важный, потому что уже в этой игре был риск потерять шансы на плей-офф.

Австралия обыграла Тунис благодаря голу Митчелла Дьюка. Тот забил и показал букву J – в честь сына Джексона. Из-за карьеры он видел жену и детей всего два месяца за два прошедших года.

А это момент после автогола Нойера в матче Коста-Рики и Германии. Следующие несколько минут костариканцы, проигравшие 0:7 в первой игре, побудут в плей-офф. Хотя в итоге и займут последнее место в группе.

А первыми стали японцы, которые побили и немцев, и испанцев.

Но и слез на чемпионате было много – расплакался даже Ромелу Лукаку. В игре с Хорватией он загубил много голевых моментов, а Бельгия не вышла из группы.

Южная Корея вышла в плей-офф только на последних минутах, когда забил Хван Хи Чхан. Португалия проиграла команде португальского тренера, упустив контратаку в самом конце. Корейцы ликовали долго.

Джердан Шакири опять забил сербам на чемпионате мира. Теперь уже обошелся без политических жестов, как тогда в Калининграде, но все равно подразнил фанатов, показав на футболке свою фамилию.

Венсан Абубакар спас Камеруну ничью с Сербией, а на последних минутах против Бразилии даже забил победный гол. Отметил так лихо, что схватил вторую желтую и удалился.

Гана проиграла Уругваю, но все-таки отомстила Луису Суаресу, утянув его за собой – обе команды не вышли из группы. Усилий Суареса (сделал голевую передачу) в матче не хватило. И он плакал после вылета.

Япония вылетела в 1/8 финала за шаг до мечты – недостижимого пока четвертьфинала ЧМ. И поклонилась фанатам.

Бразильцы возмутили Роя Кина танцами в матче 1/8 финала против Южной Кореи, пригласив сплясать и Тите. Выглядело очень мило и немного комично.

Джордан Хендерсон забил победный гол Сенегалу и столкнулся лбами с Джудом Беллингемом.

Пабло Сарабия вышел на замену в овертайме против Марокко и чуть не оформил победу перед серией пенальти – попал в штангу. А затем промазал в самой серии – и чуть позже испанцы вылетели в первой же стадии плей-офф.

Бразильцы в шоке после вылета от сборной Хорватии в четвертьфинале. Неймар обнял сына Перишича после игры.

Главная особенность празднований сборной Марокко – семейная атмосфера. Софьян Бумаль праздновал с мамой, Ашраф Хакими и Абдельхамид Сабири – со своими семьями.

Яссин Буну играл с сыном, одолжив ему громадные перчатки.

Все это уже не интересовало Роналду, который расплакался после вылета в четвертьфинале на своем, вероятно, последнем ЧМ.

А это эмоции голландцев. Только что они фантастически разыграли штрафной удар и перевели четвертьфинал со сборной Аргентины в овертайм.

Но победили аргентинцы, а Лионель Месси отвесил жест голландской скамейке запасных. Точнее, Луи ван Галу.

Ну и, конечно, фотография, которая многих рассорила.

Лицо Оливье Жиру чуть не лопнуло от эмоций победного гола в ворота Англии.

И реакция Киллиана Мбаппе после промаха Харри Кейна с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 стала легендарной.

Хорваты стали бронзовыми призерами и на награждении отпраздновали с детьми – отличная идея!

И снова крик Мбаппе – уже после второго гола в ворота сборной Аргентины.

Но чемпионат выиграла Аргентина – и эмоции захлестнули всех.

Главный итог – Месси с кубком мира.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Carl Recine, Marko Djurica, Wolfgang Rattay, Alberto Lingria, John Sibley, Wolfgang Rattay, Paul Childs, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Pedro Nunes, Carl Recine, Marko Djurica, Hannah Mckay, Pedro Nunes, Gettyimages.ru/Elsa