Чемпионы + кубки = фото в кровати 💞 Здесь Месси, Овечкин, Левандовски и даже Кенни Далглиш

Традиция!

Лео Месси ни на секунду не расстается с кубком мира. Даже во время сна!

Это уже целая традиция – лидеры чемпионов забирают трофеи и проводят с ними первую ночь. Обычно кубки достаются капитанам. Вот, например, Кьеллини и Бонуччи после победы на Евро.

А вот Роберт Левандовски с кубком Лиги чемпионов.

Позже у поляка появилась фотография со всеми трофеями. Эффектно, но, наверное, не очень удобно.

Традиция старше, чем кажется. Взгляните на Кенни Далглиша в 1978-м – «Ливерпуль» только что обыграл «Брюгге» и взял главный европейский трофей.

Далглиш и Кубок чемпионов

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Криштиану дремлет с чашкой Кубка Италии.

Кубок Лиги настолько несерьезный трофей, что Джон Терри отдал его детям.

Кулибали и Мане делят трофей Кубка Африки.

Джеймс Тавернье счастлив: он принес «Рейнджерс» чемпионство в Шотландии и теперь может крепко выспаться в обнимку с кубком.

Хуан Мата прикорнул с трофеем прямо в самолете еще в 2010-м.

А Стеф Карри ради сна с Кубком Ларри О’Брайена он вытянулся в проходе самолета.

И, конечно, самая массивная любовь: Овечкин и Кубок Стэнли.

Фото: instagram.com