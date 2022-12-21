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Чемпионы + кубки = фото в кровати 💞 Здесь Месси, Овечкин, Левандовски и даже Кенни Далглиш

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Традиция!

Лео Месси ни на секунду не расстается с кубком мира. Даже во время сна!

Это уже целая традиция – лидеры чемпионов забирают трофеи и проводят с ними первую ночь. Обычно кубки достаются капитанам. Вот, например, Кьеллини и Бонуччи после победы на Евро. 

А вот Роберт Левандовски с кубком Лиги чемпионов.

Позже у поляка появилась фотография со всеми трофеями. Эффектно, но, наверное, не очень удобно.

Традиция старше, чем кажется. Взгляните на Кенни Далглиша в 1978-м – «Ливерпуль» только что обыграл «Брюгге» и взял главный европейский трофей.

Далглиш и Кубок чемпионов

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Криштиану дремлет с чашкой Кубка Италии.

Кубок Лиги настолько несерьезный трофей, что Джон Терри отдал его детям.

Кулибали и Мане делят трофей Кубка Африки. 

Джеймс Тавернье счастлив: он принес «Рейнджерс» чемпионство в Шотландии и теперь может крепко выспаться в обнимку с кубком.

Хуан Мата прикорнул с трофеем прямо в самолете еще в 2010-м.

А Стеф Карри ради сна с Кубком Ларри О’Брайена он вытянулся в проходе самолета.

И, конечно, самая массивная любовь: Овечкин и Кубок Стэнли.

Месси спал перед чемпионским парадом. На улицы Буэнос-Айреса вышло 5 миллионов человек – футболистов эвакуировали вертолетами

Игроки-открытия ЧМ-2022: Амрабат, Альварес – понятно, а кто еще?

Фото: instagram.com

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