Агуэро стучал в барабан знаменитого фаната Аргентины. Он был на всех ЧМ с 1974-го и уверен, что первым взял барабан на стадион

82-летний Карлос Эскуале по прозвищу Тула.

Аргентинцы бурно праздновали на поле «Лусаила» победу в финале. Среди главных заводил был Серхио Агуэро, который стал важной частью сборной, хоть сам и не играл. В какой-то момент Кун надел на шею барабан и начал радостно бить в него.

И это не совсем простой барабан.

Барабан принадлежит Туле – известному аргентинскому фанату. Он утверждает, что первым привез барабан на ЧМ

Этот барабан имеет выдающуюся историю. Он принадлежит 82-летнему Карлосу Эскуале по прозвищу Тула – известному болельщику сборной Аргентины. Чемпионат мира в Катаре – 13-й для Тулы. Первым турниром стал ЧМ-1974 – с тех пор Карлос не пропустил ни одного мирового первенства. Барабан Туле в 1971 году подарил Хуан Доминго Перон (в сумме занимал должность президента Аргентины 10 лет). Встречу с Пероном Тула называет величайшим событием в жизни.

Тула утверждает, что до него барабанов на ЧМ не бывало. «Через четыре года, на ЧМ-1978, все копировали мой бас-барабан, все играли на нем. Вторым был бедняга Маноло, умерший недавно. Маноло из Испании, он был известен», – рассказывает Эскуале.

Тула говорит про испанского болельщика, известного как Маноло-барабанщик – он побывал на десяти чемпионатах мира.

В нынешнем приключении Тулы есть даже русский след.

В Катар известного аргентинца привез русский по имени Юрий – так рассказывает Тула. «Я познакомился с ним на ЧМ-2018 в Москве. Он привез меня сюда – сам за все заплатил. У него есть деньги – у меня нет ничего. Я не спрашиваю, чем он занимается», – объясняет фанат. «Он волонтер, которого послал мне Бог – всевышний всегда посылает мне добровольцев из разных частей света. Один я бы не справился», – добавляет Тула.

У яркого болельщика довольно серьезные проблемы со здоровьем. В основном он передвигается на коляске, но иногда все же встает на ноги – в этом ему помогает трость. Тула говорит, что почти две недели провел в Катаре без связи. «Это было очень плохое время», – делится эмоциями фанат.

Еще одной неприятностью для пожилого болельщика стала подвернутая лодыжка. «Сейчас у меня большая проблема с ногой, я попал в больницу. Меня нужно госпитализировать, но я все равно болею за Аргентину – это моя страсть. Даст Бог, я вернусь на родину, но сначала дождусь окончания турнира», – говорил Тула.

Сейчас Тула наверняка счастлив. Он увидел первый титул Аргентины за 36 лет.

Фото: REUTERS/Molly Darlington; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Christof Koepsel/Bongarts