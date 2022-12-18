Этой серии пенальти могло и не быть! Сэйв Мартинеса на 120-й – 🔥

Аргентина третий раз в истории выиграла чемпионат мира: это были убойные 3:3 с Францией и победа в серии пенальти (4:2). Лионель Месси опять зажигал, но был еще один явный герой – Эмилиано Мартинес!

Еще раз насладимся тем, что сделал аргентинский голкипер, без которого серии пенальти вообще бы не было.

Главный сэйв матча (игрового времени) он совершил на 120-й минуте. Когда все шло к серии пенальти, аргентинцы пропустили рывок Коло Муани, который вырвался один на один с вратарем. Француз мог поставить точку в эффектном финале, но его удар в угол отразил Мартинес.

Вот другой ракурс! Франция была очень близка к тому, чтобы вырвать победу. Но Мартинес… Спасение турнира! В самый важный момент!

Эмилиано продолжил тащить и в серии пенальти. Сначала он достал мяч после удара Килиана Мбаппе, но отразить его не смог. Зато взял следующий удар Кингсли Комана.

Третий удар французы тоже не забили – Орельен Тчуамени промахнулся, а Мартинес исполнил победный танец. Он понимал, что это почти победа. Он так же эмоционально праздновал в серии пенальти против Нидерландов – тогда он отразил два удара голландцев.

После матча Эмилиано получил «Золотую перчатку» – приз лучшему голкиперу ЧМ. Заслуженно, но еще ярче он отметил личную победу.

Тем удивительнее, что 30-летний Эмилиано проводит лишь третий полноценный сезон в карьере! Уау!

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Paul Childs