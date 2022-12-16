Хорваты ярко забрали бронзу ЧМ! Три медали за 24 года – просто мощь!

Марокканцы – четвертые.

Матч за третье место на ЧМ-2022 получился. Вокруг игр за бронзу всегда разговор о том, насколько они вообще нужны – но в Катаре мы увидели как раз хороший пример.

Марокканцы вышли с желанием и дальше творить историю, хорваты хоть и обновили состав – точно хотели этой бронзы.

И добились ее красиво.

На 7-й минуте Хорватия удивила заготовкой при розыгрыше далекого штрафного – зацените геометрию. Лука Модрич пробежал мимо мяча, а Ловро Маер подал в штрафную левее центра. Там как раз свободная зона, марокканцы сосредоточились в центре.

Такого паса явно ждал Иван Перешич, он сразу же сориентировался и головой откинул чуть назад – на Йошко Гвардиола. В свободной зоне было даже два претендента, перед которыми свободное пространство и открытая траектория к воротам.

Молодой защитник подстроился и пробил головой.

Получился эстетически прекрасный прыжок супергероя в маске.

Марокканцы отыгрались уже через две минуты, причем тоже забил 20-й номер после стандарта: тут Маер уже случайно подбросил мяч сопернику, а Ашраф Дари воспользовался.

Тоже красив, но по-другому прекрасен победный хорватский мяч: в конце первого тайма после разворота атаки с правого края на левый он в касание закинул шикарную дугу.

Яссин Буну чуть-чуть не дотянулся.

Так Хорватия забрала бронзовую медаль ЧМ-2022.

• Хорватия с наградой второй чемпионат мира подряд: после серебра-2018 – бронза. Вообще у хорватов уже третья медаль ЧМ за короткую 24-летнюю историю как самостоятельной сборной: у них была бронзовая медаль в 1998-м , когда команда впервые приехала на чемпионат мира.

• Уже 11 чемпионатов мира подряд именно европейские сборные берут бронзовые медали. Предыдущие, кто стал третьим с другого континента – Бразилия в 1978-м, тогда они вырвали бронзу у Италии.

• В нынешнем формате ЧМ, за 24 года с 1998-го, только три сборные минимум по три раза были в призерах: по четыре медали у Франции и Германии. Например, бразильцы с голландцами брали награды лишь дважды, у Аргентины будет тоже только второе попадание в награды.

• Перешич причастен к четырем из семи голов Хорватии на этом ЧМ: гол и три ассиста. Только Месси набрал больше результативных действий, чем Перешич за последние три турнира (6+5).

• Гвардиол стал самым молодым хорватом, когда-либо забивавшим в матчах ЧМ (20 лет и 328 дней). Защитник превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

• А Лука Модрич – первый полевой игрок, сыгравший все семь матчей на ЧМ в возрасте 37+ лет.

На чемпионате мира в Катаре остался только один матч.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan; REUTERS/Molly Darlington, Peter Cziborra, Lee Smith, Paul Childs; кадры трансляции