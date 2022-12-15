Журналистка растрогала Месси короткой речью. Это очень мило

Один из самых милых эпизодов чемпионата мира – проникновенная речь аргентинской журналистки Софии Мартинес Матеос и милая реакция Лионеля Месси на ее монолог. Сразу после прохода Аргентины в финал ЧМ.

Что сказала журналистка: поблагодарила Месси за вещи, которые важнее победы на ЧМ

Очень вдохновляющие слова:

«Хочу сказать вам, что независимо от результатов, есть кое-что, что никто не может отнять у вас – вы нашли отклик у аргентинцев, у каждого из них.

Нет ни одного ребенка, у которого не было бы вашей футболки – неважно, фальшивой, настоящей или своими руками. Вы оставили свой след в жизни каждого. Для меня это важнее победы на любом чемпионате мира.

Никто не может отнять это у вас. И это моя благодарность за то счастье, которое вы приносите многим людям. Я правда надеюсь, что вы примете эти слова близко к сердцу. Потому что я действительно считаю, что это важнее, чем выиграть чемпионат мира, и это у вас уже есть. Так что спасибо, капитан».

Как отреагировал Месси: смущался и благодарил

Во время речи интересно было наблюдать за самим Месси. В 35 лет один из лучших игроков в истории футбола слушал с удовольствием, но явно смущался.

Как это выглядело на видео:

Месси поблагодарил журналистку и ответил, что очень эмоционален в период чемпионата мира, он постоянно видит радость людей из Аргентины, а все происходящее в сборной последние годы доставляет ему удовольствие. «Надеюсь, что людям в Аргентине нравится то, что мы делаем. Они не должны сомневаться, что мы отдаем абсолютно все ради успеха», – добавил он.

Кто такая София Мартинес Матеос: изучала политологию, но стала спортивной журналисткой

Матеос – журналистка государственного телеканала Television Publica (сокращенно TVP). После интервью с Месси Мартинес поделилась эмоциями: «У меня были смешанные чувства, и я очень хотела сказать Лео эти слова перед финалом». Для нее это первый чемпионат мира. Она сказала, что ощущает большую ответственность, работая на всю страну, при этом старается передать все, что чувствует.

Она также работает в ESPN и ведет страницу в соцсетях, где на нее подписаны почти полмиллиона человек. Интервью с Месси собрало более двухсот тысяч лайков. Подписчиков девушка набирает не полуобнаженными фото (там они – большая редкость), а контентом со спортивных соревнований.

И очень много улыбается.

Мартинес 30 лет. Изначально в 19 она изучала право и политологию, но потом «сама не зная почему» попросилась на телевидение. «Насчет журналистики я была уверена, но со спортивной это совпало. По графику подходила только она – так и попробовала», – воспоминания девушки.

Она также работала на Олимпиаде в Токио, искренне наслаждается работой: «Это как дотронуться до неба руками». Настолько впечатлилась.

Другая эпичная история с ЧМ-2022 – получила дорогой смартфон в подарок от катарца

Был еще один популярный сюжет с журналисткой. Мартинес вместе с продюсером Федерико Руссо заметили на улице шикарный «Ламборгини», который был обклеен фотографиями игроков, выступающих на ЧМ. Они познакомились с владельцем – и он предложил им посидеть внутри: «Сижу за рулем, а он предлагает мне завести машину – сумасшествие!»

Еще Мартинес заметила небольшой пакет. Этот момент запечатлен на видео. Она хитро улыбнулась, сказав, что просто посмотрит, а потом спросила: «Это для меня?», катарец ответил: «Да, для вас». В комментариях к видео объяснили (или предположили), что богатые катарцы возят с собой подарки, чтобы дарить их туристам.

«Выхожу из машины, открываю пакет – а там последняя модель Samsung». Руссо в шутку спросил, не найдется ли смартфона и для него. Миллионер ответил, что есть только часы. И подарил их.

Судя по коробке, это смартфон Samsung S22 Ultra – модель вышла еще в феврале 2022-го. Примерная стоимость в России – от 90 тысяч рублей в зависимости от объема памяти.

Перед ней извинялся легендарный Луис Скола

Великий аргентинский баскетболист в 41-летнем возрасте поехал играть за Аргентину на Олимпиаду в Токио и был совсем не в настроении после матча группового этапа против Словении. Он набрал 23 очка, но Лука Дончич настрелял в два раза больше, так что аргентинцы уступили в 18 очков.

Скола давал интервью Софии и был резок, критиковал вопросы. Смущенная девушка нашла в себе силы пошутить, комментируя это в соцсетях: «Жестокое поражение Аргентины в баскетболе, и мое – от Луиса Скаолы».

Но он вскоре извинился перед ней.

– Прости, что вымесил злость на тебе. Я бы задал те же вопросы, что и ты. Я был разочарован в себе и в команде. Мне очень жаль, если я доставил тебе неприятные эмоции. Вчера мы все сделали плохо, включая интервью.

– Луис!! Спасибо за сообщение. Тебе и не требовалось это делать. Но это многое значит для меня. Это был урок.

– Знаю, что мог и не писать, но мне не понравилось, как я себя вел, вот это и хотел сказать.

Скола хотел написать только ей лично, но Мартинес попросила опубликовать переписку, чтобы показать, насколько здорово разрешилась вся ситуация: «У нас выдающийся капитан».

Мартинес признавалась в интервью: «Не могла поверить, когда получила это сообщение. Испугалась: открывать, подождать, что-то отвечать… Мало того, что такой его шаг не был необходимостью, это даже казалось каким-то нелогичным в отношениях между спортсменом и журналистом. Моя мама тут же полюбила его, хотя сначала возмущалась».

«Я счастлив бегать, когда он ходит». Месси и Мбаппе просто обожают друг друга

Фото: Gettyimages.ru/Di Yin