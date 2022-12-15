Анатомия чудо-подката Амрабата: догнал Мбаппе за 7 секунд, порвал ему шнурки и начал контратаку

Мощно.

Подкат Софьяна Амрабата под Килиана Мбаппе во втором тайме – один из самых ярких моментов полуфинала Франции и Марокко.

Килиан подхватил мяч на своей половине поля, прокинул и побежал – за восемь секунд долетел до чужой лицевой от технической зоны, где стоял Валид Реграги (примерно 60-65 метров).

Амрабат был одним из тех, кого Мбаппе оббежал еще на своей половине, но затем опорник догнал Килиана, стоило тому лишь немного притормозить, и устроил олдскульный подкат.

Шикарный полет.

Марокканец еще и не дал мячу уйти, подобрал его и начал атаку. А Мбаппе потребовалась помощь врачей – он настаивал, что соперник фолил. Но судья нарушения не увидел.

«Вот что я скажу: если вы хотите заявить, что ваша страна значит для вас больше всего на свете, то это сделал Амрабат. Он включил форсаж и сделал прекрасный подкат под Мбаппе, чтобы отобрать мяч и начать контратаку», – сказал легенда сборной Англии и комментатор talkSPORT Стюарт Пирс.

А Мбаппе пришлось заменить бутсу из-за порвавшихся шнурков – на это он тоже обращал внимание судьи. Но рефа это не убедило.

Фото: globallookpress.com/Robert Michael/dpa; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Richard Heathcote; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Hannah Mckay, Fabrizio Bensch