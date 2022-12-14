«Я счастлив бегать, когда он ходит». Месси и Мбаппе просто обожают друг друга

Это будет прекрасный финал.

В финале чемпионата мира нас ждет противостояние суперзвезд: 23-летний Килиан Мбаппе сразится с 35-летним Лионелем Месси. Настоящая битва поколений.

Финал невероятно важен, но между Лео и Килианом совсем нет вражды. И дело не в том, что они играют за один клуб.

Месси и Мбаппе всегда уважали друг друга.

Лео знает, что Килиан точно станет лучшим в мире

После перехода Месси в «ПСЖ» они сразу поладили. «Если честно, я же недавно приехал и не знаю достаточно о команде, но в случае Мбаппе, как и все остальные, решил просто ждать окончательного решения, – рассказывал аргентинец L’Équipe. – Если его будущее связано с нами, то это будет большой радостью. Он поможет нам достичь целей. С первых недель мне стало ясно, что он невероятный. А еще Килиан прекрасно говорит по-испански. Мы сразу поняли друг друга. Мы не друзья, но Килиан – прекрасный человек».

Уже через пару месяцев Лео анализировал трио с Неймаром и Мбаппе: «Чем больше играем вместе, тем лучше будем понимать друг друга. Мы все должны прогрессировать вместе и повышать уровень игры. Я хорошо общаюсь с Неймаром, но не могу не отметить Килиана. Он невероятно быстрый и умный игрок. Мы должны продолжать прогрессировать и работать над многими аспектами. Уверен, что мы втроем можем стать еще лучше».

Летом Месси спросили, кого он считает самым перспективным игроком в мире. Лео ответил незамедлительно: «Мы с ним играем в одной команде, но это не имеет значения. Килиан – другой игрок. Он зверь. Он силен в игре один на один. Когда он разгоняется, то выходит в космос. Мбаппе очень быстр и забивает много голов. Он демонстрирует высокий уровень годами.

В ближайшие годы он станет лучшим, конечно».

«У него душа ребенка». Килиан восхищается Лео

«Я очень волновался перед приездом Месси, – вспоминал Мбаппе в интервью Marca. – В команде мы говорили только о нем. Всегда подчеркивал, что мечтаю играть с такими игроками – и получил это. Теперь наша задача – объединиться и стать полноценной командой. Мы хотим выигрывать трофеи.

Когда в команде так много великих игроков, мы ищем компромисс. Нельзя быть единственной звездой с Месси и Неймаром. Вы все делаете вместе. Но когда в вашей команде есть Лео, то надо позволить делать ему немного меньше, чтобы он сохранял свежесть и использовал моменты на максимум. Это не проблема, существует иерархия. Я счастлив бегать, когда Месси ходит. Вы поймите – это же Месси! Я наслаждаюсь каждым моментом, когда он рядом. Это настоящая привилегия».

Мбаппе часто анализирует стиль Месси. В летнем интервью L’Équipe Килиан отмечал, что это помогает ему лучше ориентироваться на поле:

«Я не тренер, но Лео – игрок, которому надо касаться мяча, чувствовать игру и матч. Я часто смотрю на него. Похоже, правый фланг – хорошая позиция для него. Готов играть в другом месте. Справа он свободен, может двигаться и подбирать мяч, близок к воротам. В данный момент Лео и я чувствуем себя спокойно. Мы хорошо понимаем друг друга».

Мбаппе восхищается не только игрой Лео, но и его страстью к достижениям:

«Представьте, через несколько часов он собирался забрать седьмой «Золотой мяч» и, может быть, думал о том, что будет говорить, как будет поднимать трофей. Мне казалось, что невозможно нервничать после того, как ты побывал там уже шесть раз. Никогда бы не поверил, что Месси очень переживает. Я бы пошел с сигарой во рту! Но это показывает, что у него душа ребенка. Он все еще взволнован, когда его выбирают лучшим. Но он не устал быть лучшим».

Кто же из них возьмет трофей в воскресенье?

Фото: globallookpress.com/Federico Pestellini, Gao Jing