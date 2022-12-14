Франция очень резво вскрыла Марокко. Гол на 5-й минуте – самый быстрый в полуфиналах ЧМ с 1958-го

Ловкость Тео Эрнандеса.

Мы восхищались прочностью Марокко, но в матче с Францией (победа сборной Дешама 2:0) этой прочности, увы, хватило только на 4 минуты 39 секунд. А ведь до этого единственными, кто смог распечатать Буну, были сами марокканцы (да-да, тот самый автогол).

И это – комплимент Франции. Команда Дешама классно расчертила комбинацию. Все началось с Гризманна: Антуан залез в свободный коридор около штрафной и умным движением открыл простор для паса Рафы Варана.

Защитник Эль-Ямик попытался помешать, но поскользнулся и эпично упал. Гризманн не растерялся и отпасовал в центр, заметив рывок Мбаппе.

Килиан хотел забить сам, но перед воротами высилась стена из мужчин в красных футболках.

Помог рикошет: мяч прилетел к Тео Эрнандесу, он дождался, пока мяч опустится на удобную высоту и пробил в сложном прыжке.

Красота!

Гол Эрнандеса – самый быстрый в полуфиналах ЧМ аж с 1958 года. Тогда бразилец Вава забил уже на второй минуте – как раз Франции.

Важнейший мяч помог победить в тяжелой и вязкой игре.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Carl Recine, Peter Cziborra