7 рейсов отменили, люди застряли в аэропорту.

Сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022, новый челлендж – остановить действующих чемпионов мира в Аль-Хауре. Для этого марокканские чиновники захотели полностью завладеть стадионом, но не все задуманное удалось.

На игре с Францией ждали десятки тысяч марокканцев. Для них запланировали 30 дополнительных рейсов

Журналист L’Equipe Ханиф Бен Беркан сообщил, что полуфинальный матч Франция – Марокко посетят примерно 45 тысяч марокканцев и лишь четыре тысячи французов. По данным sofoot.com и RMC Sport, из 69 тысяч мест на стадионе болельщики Марокко займут 55 тысяч.

Оценка Daily Mail звучит скромнее – за Марокко будут болеть примерно 20 тысяч фанатов. Примерно так же считает и ESPN: к 13 тысячам проживающих в Дохе марокканцев добавятся еще десять тысяч, которые должны были прилететь на 30 самолетах из Катара.

Марокканская федерация футбола объявила, что раздаст болельщикам 13 тысяч бесплатных билетов. По информации Marca, несколько тысяч людей выстроились в очередь уже в понедельник вечером и во вторник утром перед стадионом «Аль-Джануб». Причем многие были с чемоданами, стульями и даже одеялами – в очереди пробыли ночь.

О 30 рейсах федерация договорилась с государственной марокканской авиакомпанией Royal Air Maroc (RAM). Цена за билет туда и обратно – $470.

Ожидалось, что распространять билеты будет посольство Марокко в Катаре. Перед матчем 1/8 финала с Испанией оно уже раздавало пять тысяч билетов, но перед четвертьфиналом с Португалией такой акции не было.

Что-то пошло не так: семь рейсов отменены

Во вторник, за сутки до матча, источник в авиакомпании сообщил, что вместо 30 рейсов запланированы 14. Наутро RAM заявила об отмене семи рейсов в среду и пообещала возместить стоимость билетов на самолет. Если инсайд о 14 рейсах верен, получается, что вместо объявленных 30 состоялось только семь чартеров.

Кстати, ранее перед Португалией RAM организовала именно семь дополнительных рейсов (туда и обратно) в Катар вместимостью от 274 до 340 пассажиров. Билеты стоили те же $470 – их распродали за час. Так марокканцы получили подкрепление в виде пары тысяч болельщиков.

По отмене рейсов – вопрос к принимающей стороне. «В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением информирует клиентов об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways», – говорится в заявлении авиакомпании.

Безбилетные фанаты Марокко остались в аэропорту

Отмена рейсов – не единственная неприятная история. В соцсетях появляются видео с марокканскими болельщиками в аэропорту Дохи. Билетов на матч у них нет, так как их еще не выдала марокканская федерация. В соцсетях пишут, что людей из аэропорта не выпускает полиция.

Один из фанатов уверен, что рейсы отменили, потому что местные власти недооценили организацию процесса и возникающий вместе с этим беспорядок. Другой говорит, что в аэропорту их не блокируют, но без билета на игру никто отсюда не выйдет.

«Очередное пустое обещание», – сокрушался еще один участник процесса. По его словам корреспонденту sofoot.com, прилетевшим предлагают посетить фан-зону недалеко от аэропорта – но там палящее солнце и нет туалетов.

Марокканцев очень много – и это стало преимуществом

Мы помним их еще по ЧМ в России. Тогда Марокко начинало турнир в Санкт-Петербурге и продолжало в Москве, а перед игрой в Калининграде марокканский король оплатил массовую раздачу футболок и кепок в городе – так фанатов на стадионе в марокканских цветах стало гораздо больше и затмить испанских было легко.

На ЧМ-2022 все заметно даже по телекартинке – свист во время владения мячом соперниками и рев, когда атакуют марокканцы. «Первое, что нужно знать о марокканских фанатах в Катаре – они везде», – так начинался репортаж The Athletic о победе Марокко над Испанией.

Из пяти матчей на турнире четыре сборная Марокко провела против европейцев, так что контраст был заметен. Следующий матч – тоже против европейской команды, и марокканские власти захотели увеличить разницу в поддержке. Даже если не все получится, она все равно будет ощутимой.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths