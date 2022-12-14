14 из 26 игроков Марокко родились в других странах. Как и тренер

Еще двое с детства в Европе.

Сборная Марокко – главная сенсация чемпионата мира: добрались до полуфинала, выбив по дороге Испанию и Португалию, а теперь проверят Францию.

Мы уже подчеркивали глобализацию африканской сборной: 14 из 26 игроков и Валид Реграги родились не в Марокко; еще двое уехали из страны в раннем детстве. Этот пост – визуализация удивительного факта.

Сначала посмотрим на тех, кто родился в Марокко.

И даже тут есть оговорки:

•‎ Абдельхамид Сабири в 3 года уехал во Франкфурт, воспитывался в местных академиях и даже играл за немецкую молодежку;

• почти такая же история и у Эза Абде: семья переехала в Испанию, когда парню было 4. Дальше – испанская система футбола.

А вот те, кто родился не в Марокко.

•‎ На всякий случай уточним: испанский флаг в Африке у Мунира Мохамеди – не ошибка. Вратарь родился в Мелилье – автономии Испании, которая находится на территории Марокко. Сами африканцы считают город оккупированным и уже 40 лет предъявляют претензии на территорию. Помимо Мелильи, такой же статус имеет Сеута.

У обоих городов есть клубы в испанской футбольной системе – Мохамеди играл и за «Сеуту», и за «Мелилью».

• Амрабат, Зиеш и Абухляль играли за юношеские сборные Нидерландов, Эль-Ханнус и Зарури – Бельгии.

В Европе проживают более 5 миллионов марокканцев – по усредненным оценкам, 15% от населения страны. Это самая большая африканская диаспора в Европе. Центры притяжения – во Франции (там проживают 33% мигрантов-марокканцев), Испании (26%) и Италии (16%). А в Бельгии вообще 4% населения имеют марокканское гражданство.

В отличие от Ганы, которая просто уговорила звезд играть за африканскую сборную только летом, Федерация футбола Марокко с детства следит за юниорами в Европе: в странах Центральной и Южной Европы работает целая сеть скаутов.

«К тому времени, когда игрок дебютирует во взрослом футболе, федерация владеет полным отчетом о нем», – рассказывает эксперт по африканскому футболу Салим Масуд Саид.

Если уровень юниора подходит Марокко, его позовут на сбор: по словам Саида, Ашрафа Хакими уже в 14-15 звали в тренировочный лагерь сборной.

«У нас бывали проблемы с ребятами, рожденными в Европе, – говорит главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, сам выросший в Париже. – Журналисты спрашивали: «Почему мы не играем парнями чисто из Марокко?» Но мы объединили всех марокканцев вокруг команды. Это значит больше, чем любые деньги и титулы».