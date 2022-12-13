ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Посмотрите на Буэнос-Айрес после выхода Аргентины в финал. Фанаты даже в особняке Марадоны!

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Диего Марадона Диего Марадона
фото
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Аргентина на позапрошлом ЧМ выходила в финал, но победа над Хорватией в полуфинале все равно вывела десятки тысяч людей на улицы. Все потому что они не расстаются с мечтой о победе. И о красивом завершении карьеры Лео Месси.

Лео был и в Лусаиле, в Буэнос-Айресе. Просмотр матча на одной из центральных площадей. 

Этого парня пришлось трижды подбрасывать в воздух – по числу голов Аргентины. 

Брызги счастья!

Поднимет ли Лео так же руки в воскресенье?

Кадры из особняка Диего в столичном районе Девото – да-да сегодня там собрались люди, чтобы поболеть за Аргентину. 

Было весело. В доме Диего может быть иначе?

После финального свистка на улицах Буэнос-Айреса безумие. 

Футболки «Боки», «Ривера» и других – сегодня внутри футбольной Аргентины нет врагов. 

Две главные десятки в истории аргентинского футбола.

В метро Буэнос-Айреса сегодня никто не спит.

У них впереди еще вся ночь.

11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. Теперь вместе забивают на ЧМ

«Мы как сумасшедшие». Самые яркие реакции на выход Аргентины в полуфинал ЧМ

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian; East News/AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Victor R. Caivano, Emiliano Lasalvia / AFP, Luis ROBAYO / AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные