Посмотрите на Буэнос-Айрес после выхода Аргентины в финал. Фанаты даже в особняке Марадоны!
Аргентина на позапрошлом ЧМ выходила в финал, но победа над Хорватией в полуфинале все равно вывела десятки тысяч людей на улицы. Все потому что они не расстаются с мечтой о победе. И о красивом завершении карьеры Лео Месси.
Лео был и в Лусаиле, в Буэнос-Айресе. Просмотр матча на одной из центральных площадей.
Этого парня пришлось трижды подбрасывать в воздух – по числу голов Аргентины.
Брызги счастья!
Поднимет ли Лео так же руки в воскресенье?
Кадры из особняка Диего в столичном районе Девото – да-да сегодня там собрались люди, чтобы поболеть за Аргентину.
Было весело. В доме Диего может быть иначе?
После финального свистка на улицах Буэнос-Айреса безумие.
Футболки «Боки», «Ривера» и других – сегодня внутри футбольной Аргентины нет врагов.
Две главные десятки в истории аргентинского футбола.
В метро Буэнос-Айреса сегодня никто не спит.
У них впереди еще вся ночь.
11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. Теперь вместе забивают на ЧМ
«Мы как сумасшедшие». Самые яркие реакции на выход Аргентины в полуфинал ЧМ
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian; East News/AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Victor R. Caivano, Emiliano Lasalvia / AFP, Luis ROBAYO / AFP
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