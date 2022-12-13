Посмотрите на Буэнос-Айрес после выхода Аргентины в финал. Фанаты даже в особняке Марадоны!

Аргентина на позапрошлом ЧМ выходила в финал, но победа над Хорватией в полуфинале все равно вывела десятки тысяч людей на улицы. Все потому что они не расстаются с мечтой о победе. И о красивом завершении карьеры Лео Месси.

Лео был и в Лусаиле, в Буэнос-Айресе. Просмотр матча на одной из центральных площадей.

Этого парня пришлось трижды подбрасывать в воздух – по числу голов Аргентины.

Брызги счастья!

Поднимет ли Лео так же руки в воскресенье?

Кадры из особняка Диего в столичном районе Девото – да-да сегодня там собрались люди, чтобы поболеть за Аргентину.

Было весело. В доме Диего может быть иначе?

После финального свистка на улицах Буэнос-Айреса безумие.

Футболки «Боки», «Ривера» и других – сегодня внутри футбольной Аргентины нет врагов.

Две главные десятки в истории аргентинского футбола.

В метро Буэнос-Айреса сегодня никто не спит.

У них впереди еще вся ночь.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian; East News/AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Victor R. Caivano, Emiliano Lasalvia / AFP, Luis ROBAYO / AFP