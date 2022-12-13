Проиграть первый матч и победить на ЧМ – такое вообще бывало?

Аргентина вышла в финал чемпионата мира, но ведь три недели назад у Лео Месси и его друзей было совсем другое настроение – из-за поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2).

Уже тогда прикидывали, а можно ли после такого взять титул чемпионов мира? История говорит, что можно.

Правда, такой случай всего один – Испания-2010 . Турнир в ЮАР начался для команды Висенте Дель Боске с сенсационного поражения от сборной Швейцарии (0:1), но дальше испанцы пропустили всего один гол и в плей-офф победили всех соперников со счетом 1:0.

В истории было несколько чемпионов мира, стартовавших с ничьей. Например, Италия-1982, которая в первом туре поделила очки с Польшей (0:0). На том турнире сыграли уникальный финал: встретились команды, ни одна из которых не победила в стартовом матче. Италия играла с ФРГ, которая в начале ЧМ уступила Алжиру 1:2.

Это может повториться и в 2022-м – если в финал выйдет Марокко (0:0 с Хорватией на старте).

Третий чемпион, стартовавший не с победы – Англия-66 . Хозяева чемпионата мира начали с нулевой ничьей против Уругвая. Южноамериканцы праздновали результат как победу, а англичане не пожали руку судье, не поблагодарили трибуны и ушли в раздевалку – потому что очень грустили!

Тот же Уругвай в итоге вышел из группы со второго места и проиграл в плей-офф ФРГ (0:4), которая вышла в финал.

В истории было 7 финалов ЧМ, в которых играли команды после потери очков на старте

Первым указан результат чемпиона в первом матче, вторым – его соперника по финалу:

2010. ❌ Испания проиграла Швейцарии 0:1, ✅ Нидерланды обыграли Японию 1:0

2006. ✅ Италия победила 2:0 Гану, 🤝 Франция – ничья со Швейцарией 0:0

1994. ✅ Бразилия обыграла 2:0 Россию, ❌ Италия проиграла Ирландии 0:1

1990. ✅ Германия победила 4:1 Югославию, ❌ Аргентина проиграла Камеруну 0:1

1986. ✅ Аргентина обыграла 3:1 Южную Корею, 🤝 ФРГ – ничья с Уругваем 1:1

1982. 🤝 Италия – ничья 0:0 против Польши, ❌ ФРГ проиграл Алжиру 1:2

1966. 🤝 Англия – 0:0 с Уругваем, ✅ Германия победила Швейцарию 5:0

Конечно, статистика не в пользу Аргентины: после поражения на старте команда в 3 случаях из 4 проигрывала и в финале. В 1990-м это была сама Аргентина.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; globallookpress.com/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency, Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com