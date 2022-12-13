«Мы как сумасшедшие». Самые яркие реакции на выход Аргентины в полуфинал ЧМ
Восхищение Месси.
Сначала – слова самого героя:
«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче, – сказал Лионель Месси первым делом.
Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру. Скалони нам сказал: «Они знают, как перетерпеть, когда надо терпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать». У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая».
«Месси – лучший в истории, никаких сомнений»
Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони: «В первые минуты хорваты завладели мячом, но мы понимали, что это может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать по игре. Мы сделали то, что должны были сделать.
Я стараюсь не волноваться. Нахожусь там, где мечтает быть любой аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом».
Не меньше важен был в этом полуфинале другой нападающий – Хулиан Альварес. Он объяснил, как вообще управился с мячом во время 60-метрового забега ко второму голу.
«Мы все как сумасшедшие сейчас, вообще на чемпионате мира все – невероятно.
[В эпизоде с голом] я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде перемещаются поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие».
60 метров преодолел Альварес с мячом перед голом. Эта цифра войдет в историю
«В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – резюмировал Николас Отаменди.
«Заставляет лучших выглядеть середняками»
Один из главных британских форвардов девяностых Алан Ширер восхищен:
«Что за история будет, если Аргентина выиграет ЧМ! Положит ли это конец спору «Марадона или Месси»?
Если Месси выиграет, он может быть выше Диего. Их разделяет только одно: Марадона – чемпион мира. Если Месси им станет в Катаре, мое мнение в этом споре изменится.
Аргентина в финале благодаря Месси. Все смотрят на него. Может, он уже не так здорово отрабатывает и не так быстр, но у него все еще есть магия, способность разворачиваться, бежать с мячом и с легкостью проходить защитников. Порой он может заставить лучших выглядеть середняками».
«Есть ли вообще вопросы? По поводу лучшего [игрока мира]», – спросил Гари Линекер с очевидным намеком на правильный ответ.
Правда, в реплаях проявился и Пирс Морган, главный фанат Криштиану Роналду последнего времени: «Споров нет. Это Роналду». Уже совсем карикатурно или есть другие варианты?
Джейми Каррагер постановил: «Месси – лучший в истории». Коротко и ясно.
Партнер Месси по супертройке в «Барселоне» и тоже участник ЧМ-2022 Луис Суарес не сомневается: «Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу! Это было впечатляюще, друг!».
«Не могу поверить, что судья не дал угловой и назначил пенальти»
Хорваты тоже признают величие Лео – но еще находят себе оправдание в пенальти, с которого Месси забил.
Главный тренер Златко Далич как раз из таких: «О Месси и говорить ничего не нужно. Лучший игрок в мире. Это был настоящий Месси, которого мы и ожидали увидеть».
Мы хорошо играли в первые полчаса, но не владели мячом, а затем пропустили. Должны были подать угловой, а потом был назначен пенальти. Это было слишком дешево и слишком просто».
«Нас убили пенальти и быстро пропущенный второй гол», – говорит Ловро Маер, вышедший во втором тайме на замену вместо Луки Модрича.
«Хорватия играла лучшие в первые полчаса матча. Мы контролировали ситуацию и владели мячом. А потом случился по меньшей мере спорный пенальти, – Борна Соса тоже из тех, кто не понял 11-метрового. – А ведь за несколько мгновений до этого был чистый угловой, который никто не заметил. Мы старались вернуться в игру, но Лионель Месси показал то, что показывает всю карьеру. Поздравляю Аргентину с заслуженной победой».
Похоже, хорваты в раздевалке или даже еще на поле сошлись, что могут винить только эту связку событий: вместо углового у чужих ворот – пенальти в свои:
«Не могу поверить, что судья не назначил угловой, а потом дал пенальти, – говорил Матео Ковачич. – Арбитр допустил две большие ошибки, и это стоит многого. Мы пропустили два смешных гола. Знали, что соперник агрессивен и хорош, и что у них есть Месси. Он сыграл феноменально, и его нужно поздравить».
11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. Теперь вместе забивают на ЧМ
Фото: East News/Pedro Martins/AGIF via AP; REUTERS/Peter Cziborra, Paul Childs, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington
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