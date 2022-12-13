ЧМ-2022 в Катаре
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«Мы как сумасшедшие». Самые яркие реакции на выход Аргентины в полуфинал ЧМ

Николас Отаменди Николас Отаменди
Матео Ковачич Матео Ковачич
Лионель Месси Лионель Месси
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Алан Ширер Алан Ширер
Луис Суарес Луис Суарес
Златко Далич Златко Далич
Ловро Маер Ловро Маер
Гари Линекер Гари Линекер
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Лионель Скалони Лионель Скалони
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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Восхищение Месси.

Сначала – слова самого героя:

«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче, – сказал Лионель Месси первым делом.

Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру. Скалони нам сказал: «Они знают, как перетерпеть, когда надо терпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать». У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая».

«Месси – лучший в истории, никаких сомнений»

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони: «В первые минуты хорваты завладели мячом, но мы понимали, что это может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать по игре. Мы сделали то, что должны были сделать.

Я стараюсь не волноваться. Нахожусь там, где мечтает быть любой аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом».

Не меньше важен был в этом полуфинале другой нападающий – Хулиан Альварес. Он объяснил, как вообще управился с мячом во время 60-метрового забега ко второму голу.

«Мы все как сумасшедшие сейчас, вообще на чемпионате мира все – невероятно.

[В эпизоде с голом] я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде перемещаются поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие».

60 метров преодолел Альварес с мячом перед голом. Эта цифра войдет в историю

«В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – резюмировал Николас Отаменди.

«Заставляет лучших выглядеть середняками»

Один из главных британских форвардов девяностых Алан Ширер восхищен:

«Что за история будет, если Аргентина выиграет ЧМ! Положит ли это конец спору «Марадона или Месси»?

Если Месси выиграет, он может быть выше Диего. Их разделяет только одно: Марадона – чемпион мира. Если Месси им станет в Катаре, мое мнение в этом споре изменится.

Аргентина в финале благодаря Месси. Все смотрят на него. Может, он уже не так здорово отрабатывает и не так быстр, но у него все еще есть магия, способность разворачиваться, бежать с мячом и с легкостью проходить защитников. Порой он может заставить лучших выглядеть середняками».

«Есть ли вообще вопросы? По поводу лучшего [игрока мира]», – спросил Гари Линекер с очевидным намеком на правильный ответ.

Правда, в реплаях проявился и Пирс Морган, главный фанат Криштиану Роналду последнего времени: «Споров нет. Это Роналду». Уже совсем карикатурно или есть другие варианты?

Джейми Каррагер постановил: «Месси – лучший в истории». Коротко и ясно.

Партнер Месси по супертройке в «Барселоне» и тоже участник ЧМ-2022 Луис Суарес не сомневается: «Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу! Это было впечатляюще, друг!».

«Не могу поверить, что судья не дал угловой и назначил пенальти»

Хорваты тоже признают величие Лео – но еще находят себе оправдание в пенальти, с которого Месси забил.

Главный тренер Златко Далич как раз из таких: «О Месси и говорить ничего не нужно. Лучший игрок в мире. Это был настоящий Месси, которого мы и ожидали увидеть».

Мы хорошо играли в первые полчаса, но не владели мячом, а затем пропустили. Должны были подать угловой, а потом был назначен пенальти. Это было слишком дешево и слишком просто».

«Нас убили пенальти и быстро пропущенный второй гол», – говорит Ловро Маер, вышедший во втором тайме на замену вместо Луки Модрича.

«Хорватия играла лучшие в первые полчаса матча. Мы контролировали ситуацию и владели мячом. А потом случился по меньшей мере спорный пенальти, – Борна Соса тоже из тех, кто не понял 11-метрового. – А ведь за несколько мгновений до этого был чистый угловой, который никто не заметил. Мы старались вернуться в игру, но Лионель Месси показал то, что показывает всю карьеру. Поздравляю Аргентину с заслуженной победой».

Похоже, хорваты в раздевалке или даже еще на поле сошлись, что могут винить только эту связку событий: вместо углового у чужих ворот – пенальти в свои:

«Не могу поверить, что судья не назначил угловой, а потом дал пенальти, – говорил Матео Ковачич. – Арбитр допустил две большие ошибки, и это стоит многого. Мы пропустили два смешных гола. Знали, что соперник агрессивен и хорош, и что у них есть Месси. Он сыграл феноменально, и его нужно поздравить».

11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. Теперь вместе забивают на ЧМ

Фото: East News/Pedro Martins/AGIF via AP; REUTERS/Peter Cziborra, Paul Childs, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington

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