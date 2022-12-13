«Мы как сумасшедшие». Самые яркие реакции на выход Аргентины в полуфинал ЧМ

Восхищение Месси.

Сначала – слова самого героя:

«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче, – сказал Лионель Месси первым делом.

Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру . Скалони нам сказал: «Они знают, как перетерпеть, когда надо терпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать». У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая».

«Месси – лучший в истории, никаких сомнений»

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони: «В первые минуты хорваты завладели мячом, но мы понимали, что это может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать по игре. Мы сделали то, что должны были сделать.

Я стараюсь не волноваться. Нахожусь там, где мечтает быть любой аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим это только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом ».

Не меньше важен был в этом полуфинале другой нападающий – Хулиан Альварес. Он объяснил, как вообще управился с мячом во время 60-метрового забега ко второму голу.

«Мы все как сумасшедшие сейчас, вообще на чемпионате мира все – невероятно.

[В эпизоде с голом] я побежал, подобрал мяч и понял, что мои партнеры по команде перемещаются поперек моего движения. Мяч сильно рикошетил, но остался у меня и, к счастью, я смог забить. Этот гол вселил нам душевное спокойствие».

«В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – резюмировал Николас Отаменди.

«Заставляет лучших выглядеть середняками»

Один из главных британских форвардов девяностых Алан Ширер восхищен:

«Что за история будет, если Аргентина выиграет ЧМ! Положит ли это конец спору «Марадона или Месси»?

Если Месси выиграет, он может быть выше Диего. Их разделяет только одно: Марадона – чемпион мира. Если Месси им станет в Катаре, мое мнение в этом споре изменится.

Аргентина в финале благодаря Месси. Все смотрят на него. Может, он уже не так здорово отрабатывает и не так быстр, но у него все еще есть магия, способность разворачиваться, бежать с мячом и с легкостью проходить защитников. Порой он может заставить лучших выглядеть середняками ».

«Есть ли вообще вопросы? По поводу лучшего [игрока мира]», – спросил Гари Линекер с очевидным намеком на правильный ответ.

Правда, в реплаях проявился и Пирс Морган, главный фанат Криштиану Роналду последнего времени: «Споров нет. Это Роналду». Уже совсем карикатурно или есть другие варианты?

Джейми Каррагер постановил: «Месси – лучший в истории». Коротко и ясно.

Партнер Месси по супертройке в «Барселоне» и тоже участник ЧМ-2022 Луис Суарес не сомневается: «Ты никогда не устаешь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень дает футболу ! Это было впечатляюще, друг!».

«Не могу поверить, что судья не дал угловой и назначил пенальти»

Хорваты тоже признают величие Лео – но еще находят себе оправдание в пенальти, с которого Месси забил.

Главный тренер Златко Далич как раз из таких: «О Месси и говорить ничего не нужно. Лучший игрок в мире. Это был настоящий Месси, которого мы и ожидали увидеть».

Мы хорошо играли в первые полчаса, но не владели мячом, а затем пропустили. Должны были подать угловой, а потом был назначен пенальти. Это было слишком дешево и слишком просто».

« Нас убили пенальти и быстро пропущенный второй гол », – говорит Ловро Маер, вышедший во втором тайме на замену вместо Луки Модрича.

«Хорватия играла лучшие в первые полчаса матча. Мы контролировали ситуацию и владели мячом. А потом случился по меньшей мере спорный пенальти, – Борна Соса тоже из тех, кто не понял 11-метрового. – А ведь за несколько мгновений до этого был чистый угловой, который никто не заметил. Мы старались вернуться в игру, но Лионель Месси показал то, что показывает всю карьеру. Поздравляю Аргентину с заслуженной победой».

Похоже, хорваты в раздевалке или даже еще на поле сошлись, что могут винить только эту связку событий: вместо углового у чужих ворот – пенальти в свои:

«Не могу поверить, что судья не назначил угловой, а потом дал пенальти, – говорил Матео Ковачич. – Арбитр допустил две большие ошибки, и это стоит многого. Мы пропустили два смешных гола. Знали, что соперник агрессивен и хорош, и что у них есть Месси. Он сыграл феноменально, и его нужно поздравить».

Фото: East News/Pedro Martins/AGIF via AP; REUTERS/Peter Cziborra, Paul Childs, Dylan Martinez, Kai Pfaffenbach, Molly Darlington