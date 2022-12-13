Удивительное счастье Месси и Аргентины: Лео наслаждался, играл на камеру и принимал любовь партнеров

У сборной Аргентины счастье! Легко разобрались с Хорватией и вышли в финал чемпионата мира!

Когда забили третий мяч на 69-й минуте, все стало ясно – и это празднование уже было похоже на финальный свисток.

Леандро Паредес примчал со скамейки, чтобы признаться Лионелю Месси в любви.

Сам Лео добавил к мячу с пенальти шедевральный ассист. Проход перед пасом на Хулиана Альвареса – лучшее, что мы от него увидели в полуфинале.

У аргентинских фанатов была половина тайма на карнавал.

Они воспользовались!

Моментами фокус с Месси правда смещался.

Запасные тоже смогли начать празднование еще до свистка.

Как фанаты из первого ряда.

Похоже, последствие того, что аргентинцы осознавали эту победу постепенно. Многие, как вратарь Эмилиано Мартинес, просто сели на колени, чтобы ощутить: новая порция груза больше не висит.

Лео Месси просто замер, чтобы насладиться: ощущением выполненного дела и атмосферой вокруг.

А потом пошел благодарить друзей-партнеров.

Чтобы умножить эмоции друг друга.

Лео и Лука Модрич – тотальное уважение. И до игры, и во время, и сразу после.

Между вратарями – тоже. До дуэли магистров пенальти не дошло.

Родриго де Поль – не только телохранитель Месси, еще и зажигалка в центре командного празднования!

Отметить с полной трибуной своих фанатов – бесценно.

И наверняка очень помогает перезарядить батарейки после хоть и уверенной победы, но все же напряженного матча.

Тут уже много солистов.

И Лео среди них.

Возможно, он и сам пока не верит, что теперь до главного только один шаг.

У Месси есть четыре дня, чтобы как следует подготовиться.

А эти люди точно готовы хоть сейчас.

Светящийся Лео сказал, что самый эмоциональный момент еще впереди.

Бесспорно: при любом исходе финал будет в разы мощнее. А пока – благодарности.

Немного поиграть на камеру.

И скрыться под трибунами, чтобы уже готовиться к финалу чемпионата мира.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Dylan Martinez, Carl Recine, Kai Pfaffenbach, Hannah Mckay, Lee Smith, Paul Childs, Peter Cziborra; Gettyimages.ru/Lars Baron, Buda Mendes