«Попрошу Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%». Тренер Марокко поиздевался над критиками

Изящно.

Марокко – главная сенсация чемпионата мира-2022. Правда, некоторых удручает стиль марокканцев: они ставят на мощную оборону, поэтому не особо энергичны в атаке.

Но главного тренера сборной Валида Реграги это не очень волнует – он считает, что для победы не обязательно доминировать на поле.

«Мы сыграем [с Францией] так, как умеем. Удивительно, как владение мячом отрывает вас от реальности. 70% владения, чтобы нанести всего два удара? Ожидаемые голы – то же самое: «Мы должны были победить, ведь у нас 4 ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать, а не для того, чтобы владеть мячом.

Если [французы] отдадут нам его, тогда хорошо: посмотрим и сделаем все возможное, чтобы не проиграть. Я не думаю, что они позволят нам владеть мячом. У «Манчестер Сити» 70% [владения], но вы видели, какие у них игроки? С Кевином де Брюйне и Бернарду Силвой вы будете владеть мячом.

Я знаю, что европейцы критикуют нашу игру. Мы должны побеждать для Африки, для стран, которые развиваются. Не существует только одного стиля. Посмотрите на игру Франции против Англии: меньше владения мячом, но они победили.

Франция восхитила меня своей игрой в 2018-м. Дешам понял, как нужно действовать.

Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас – уже 12%», – сказал Реграги.

Что у Марокко с владением на ЧМ-2022?

В среднем марокканцы владеют мячом 31,8% времени. Меньше всего на турнире было с Испанией (23%), а лучший показатель – против Канады (41%).

Вот сколько в среднем владеют мячом другие полуфиналисты:

Аргентина – 62%

Франция – 55%

Хорватия – 54%

Главный вывод: марокканцы владеют мячом примерно в 2 раза меньше, чем Аргентина.

Марокко – шестая сборная в истории ЧМ, пропустившая не больше одного гола в пяти матчах

Выступление Марокко на ЧМ в Катаре уникально. Команда Реграри – шестая сборная в истории, пропустившая всего 1 гол за 5 матчей. Успешнее только Италия-1990 под руководством Адзельо Вичини – ее впервые распечатали только в полуфинале.

Марокканцы повторили достижение Франции-1998 (будущие чемпионы пропустили в группе с пенальти), Германии на серебряном ЧМ-2002, Италии и Португалии на ЧМ-2006 (команда Криштиану вообще пропустила в ничего не значащем матче с Мексикой).

Несмотря на автогол, этот результат уже в истории – африканцы стали первой сборной за 16 лет, пропустившей всего 1 гол перед полуфиналом.

Реграги выстроил мощную оборону для турнира с короткой дистанцией. Марокко комфортно себя чувствует при 0:0, африканцам еще не приходилось отыгрываться и оставлять пространство за спинами. Сборная все же оверперформит (4,7 xGA), хотя из оставшихся команд меньше допускает только Аргентина.

Марокко приятно удивляет высокой линией обороны: на групповом этапе 8% передач их оппонентов были сделаны на защитной трети поля, а в матче с Испанией они долго не вжимались в штрафную, обороняясь на границе средней и своей трети.

Важная деталь успеха – явные ошибки вратарей соперников. Африканской сборной помогли сразу трое киперов (Бельгия, Канада, Португалия). Это нивелировало недостаток остроты – Марокко всего лишь на 29-м месте по созданной опасности.

Фото: REUTERS/Paul Childs, Kai Pfaffenbach