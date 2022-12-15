Англичане улетели из Катара с новым талисманом – котом Дэйвом. Он приходил в столовую к игрокам, а теперь едет в «Манчестер Сити»

Бразильцам стоит взять пример.

Сборная Англии вылетела с ЧМ-2022 после поражения от Франции (1:2). На той же стадии вылетела и Бразилия, проигравшая в серии пенальти Хорватии. В отличие от бразильцев, чей пресс-атташе на пресс-конференции очень грубо обошелся с котиком, англичане относились к животным более благосклонно.

В один из первых дней пребывания в Катаре в столовой сборной Англии появился кот – об этом рассказал полузащитник Кэлвин Филлипс. «Я, Уокер и Стоунз сидим за одним столом. В первый день к нам подошел кот – мы дали ему немного курицы и что-то еще. На следующий день мы пошли за тот же стол, а кот уже сидел там, ожидая нас», – рассказывал Филлипс.

Кот быстро получил популярность среди игроков и с подачи Стоунза получил имя Дэйв. Чуть позже Дэйв стал приходить в столовую с другим котом, которому Джон тоже нашел имя – Пол. Филлипс объяснял, что коты получили такие имена, потому что они типичные для Йоркшира, откуда родом игрок. «Думаю, это были первые имена, которые пришли в голову Стоунзи», – говорил Кэлвин.

Рассказывали, что Букайо Сака настолько фанател от котов, что при виде их буквально прыгал от восторга. Помимо Уокера, Стоунза, Филлипса и Сака коты очень нравились Филу Фодену и Рахиму Стерлингу – остальные футболисты относились скептически к тому, что парни делили трапезу вместе с Дэйвом.

Особенно доброжелательно к Дэйву относился Уокер. «Добро пожаловать к столу, Дэйв. Он наш со Стоунзи приемыш. Некоторым кот не нравится, но я его люблю», – говорил Уокер. Кайл пообещал взять кота под опеку, если Англия выиграет ЧМ. «Можем разделить опеку с Джоном и отправить его на базу «Ман Сити», – добавлял защитник.

Уокер перед четвертьфиналом с Францией докладывал о том, как дела у кота. «Дэйв в порядке. У него была небольшая ссора с другим котом (очевидно, с Полом) прошлой ночью. Думаю, они дерутся за территорию и еду. Но у него все хорошо. Надеюсь, я смогу сдержать обещание, и он вернется домой с нами, если мы выиграем ЧМ», – говорил защитник.

Кот все равно поедет в Англию, несмотря на поражение англичан в четвертьфинале. Перед этим ему нужно посетить ветеринарную клинику, чтобы сдать все необходимые для транспортировки анализы и сделать прививки. В Англии Дэйв окажется не раньше, чем через четыре месяца – ему предстоит длительный карантин на родине.

Уокер и Стоунз пока не определились, у кого будет жить кот. Если игроки так ничего не решат, у Дэйва есть шанс стать талисманом не только сборной Англии, но и «Манчестер Сити».

Фото: instagram.com