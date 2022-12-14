Эн-Несири выбил Португалию прыжком на 2,78 метра. Это круче, чем у Роналду за «Юве», но у Криша есть прыжок и выше

Давний аргумент.

Вот он – самый триумфальный полет в истории африканского футбола. Через мгновение мяч после удара Юссефа Эн-Несири окажется в воротах сборной Португалии.

Через час с небольшим Марокко выйдет в полуфинал чемпионата мира.

Эн-Несири победил Роналду еще и в прыжках в высоту?

Спустя двое суток нашелся еще один повод для празднования, пусть уже и сугубо индивидуальный. Он касался высоты прыжка Эн-Несири. Запрос в гугле «en nesyri jump height» уже набирает десятки тысяч запросов.

• Daily Mail считала, что марокканец взлетел на девять футов и один дюйм. Конвертируем и получаем 2,7686 метра. Подсчет beIN SPORTS в твиттере еще чуть-чуть возвысил Эн-Несири – 2,78 метра.

В интернете есть разные показатели роста Эн-Несири. 1,88 м – данные с официального сайта «Севильи», за которую он выступает. Получается, что марокканский форвард взлетел примерно на 90 сантиметров.

Как Эн-Несири забивает в высоком прыжке помнят и в России. На ЧМ-2018 он тоже воткнул головой, резво опередив Серхио Рамоса в Калининграде.

«У нас не получилось, но я говорил своим партнерам по команде, что мы обыграем Испанию и Португалию», – откровенничал Эн-Несири. Так и вышло. Тогда – ничья и поражение, сейчас – ничья, победа и полуфинал. У обеих историй – похожие классные голы головой.

У Роналду есть козырь 10-летней давности

Еще одна неприятность для Криштиану Роналду, пусть и совсем незначительная по сравнению с вылетом с ЧМ-2022. Эн-Несири затмил его памятный прыжок в матче «Ювентуса» и «Сампдории». Роналду называл тот гол своим лучшим из тех, что он забил головой.

Это было в декабре 2019-го. Тогда подсчитали, что Роналду взлетел на 71 сантиметр и пробил головой на отметке 2,56 метра (по другим данным – 2,54). Тот забитый мяч стал победным. «CR7 Air Jordan», – написал Криштиану в твиттере после игры.

Эн-Несири сейчас 25 лет. Роналду в той игре Серии А оставалось два месяца до 35-летия. С тех пор рекорд Серии А побил Фикайо Томори – забил за «Милан» «Ювентусу». Хотя цифры опять разные – 2,61, 2,63 или даже 2,65 метра.

В пятерке самых высоких прыжков Роналду, согласно olympics.com, есть покоренные высоты в 2,47 метра (сезоном ранее против «Торино») и 2,44 метра (больше десяти лет назад против «Осасуны»). Топ-5 замыкает важнейший прыжок в полуфинале Евро-2016 – гол Уэльсу с высоты 2,42 метра.

Самым же мощным считается прыжок на 2,93 метра в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «МЮ» в 2013 году. За неделю до этого Роналду исполнилось 28 лет. Он сравнял счет, а Алекс Фергюсон пожаловался: «Его коленная чашечка была на уровне головы Эвра. Даже Месси не может так».

Эн-Несири много забивает головой. Все из-за стиля «Севильи»

Марокканец провел классный сезон-2020/21, в котором забил 18 мячей в Ла Лиге, целых пять из них – головой. А вот что происходило с тех пор:

• В сезоне-2022/23 «Севилья» пока летит прямым курсом в Сегунду – так что и Эн-Несири страдает. В чемпионате у него вообще нет голов, зато он дважды отличился в Лиге чемпионов – забил головой «Боруссии» и «Копенгагену».

• В прошлом сезоне Ла Лиги было пять мячей. Головой – три. Например, оформил «Атлетико» и расстроил тех, кого потом выбьет с ЧМ – Карраско, Феликса, Коке и Льоренте. А как получится с Гризманном?

• За сборную Марокко в этом году Эн-Несири забил шесть голов, головой из них – четыре: Малави на Кубке Африки, Либерии в квалификации к следующему КАН, Грузии в товарищеском матче и Португалии на ЧМ.

В последние полтора года Эн-Несири забил 13 мячей, из них девять – головой. Все из-за специфичного стиля «Севильи»: при Лопетеги навесы были единственным оружием в атаке, а пришедший по ходу сезона Хорхе Сампаоли не успел обновить игру. Бесконечные навесы стали одной из главных причин увольнения Хулена.

«Я четко вижу его прогресс, – рассказывал Буну в сентябре. – Сначала Юссефу было тяжело играть в таком стиле, но он много тренировался. Постоянно прыгал. Эн-Несери сосредоточен на своей работе и готов на все ради команды. Он должен наслаждаться этим на поле. Эн-Несери – уникальный игрок и прекрасный парень. Когда я волновался насчет моего места в воротах, именно он показал мне, что такое выкладываться ради мечты. Мы вместе тренировали прыжки. Он мне как младший брат».

Тренировки с Буну не прошли даром. Португалия уже в курсе, что прыжки – особенность Юссефа. Команда Малави испытала это на себе еще раньше.

Как и дортмундская «Боруссия» в этой ЛЧ. «Севилья» играла ужасно, но прыжки Эн-Несери помогли выйти в ЛЕ.

Можно прыгать не так высоко, если врываться в штрафную на скорости, как это было в матче с «Эльче».

Хотя даже прыгать ему необязательно – достаточно просто подстроиться под мяч. Так было в матче с «Кадисом», но более знаковый гол – «Копенгагену».

Или же можно изловчиться и пробить по мячу на уровне груди, как это было с ЮАР – он умеет и так.

У Эн-Несери отлично получается подстраиваться под мяч и выбирать позицию. Это особенно хорошо заметно по голам в последние полтора сезона. В сезоне-20/21 Юссефа часто ругали за плохой выбор позиции и момента для удара. Марокканец и сам признавал проблемы: «Мне еще есть куда расти, во мне ничего не изменилось. Я знаю, что все приходит с постоянной работой ради поставленной цели. Я никуда не сбегу и просто хочу прогрессировать».

«Эн-Несери забивает только из-за везения? Это не удача. Когда она придет, то Юссеф будет работать в тренажерном зале», – кратко описывал игрока Лопетеги.

Юссеф – марокканский Жиру. Он отказал «Челси» из-за холода

У Эн-Несери не самая сказочная история. Он учился в лучшей в Марокко академии Мухаммеда VI и долго считался там одним из самых перспективных. В 14 Юссеф хотел закончить с футболом из-за слишком высоких требований, но родители переубедили.

В 2015-м Эн-Несери поехал на просмотр в «Челси» и собирался остаться там, но задержался всего на три недели – пришлось срочно вернуться в Марокко из-за холода. Юссеф сразу подхватил грипп и даже так забил несколько голов на первой тренировке, но не выдержал и попросил отпустить его в солнечные края. В прошлом году за Эн-Несери приходили из «Вест Хэма», но марокканец снова отказался переезжать в дождливый Лондон.

В 19 Юссеф оказался в Испании и на первой же тренировке шокировал тренера Хуанде Рамоса физической подготовкой. «Я смотрел на этого парня и видел здорового мужика, – с улыбкой вспоминал в 2019-м тренер. – На того гиганта было страшно посмотреть. Если бы я был защитником, то просто отошел бы сторону и не мешал. Но Юссеф – очень хороший человек, пластичный нападающий. Он добрый и старательный парень».

В 2018-м Юссеф оказался в «Леганесе» и составил эпичную связку с Мартином Брэйтуэйтом. Второго забрала сразу «Барселона», а вот Эн-Несери выбирал клуб поскромнее. Юссеф признает, что получал предложения из Италии и Германии, но хотел остаться в Испании. «Севилья» подсуетилась и забрала талантливого марокканца себе.

Эн-Несери быстро освоился и начал забивать. «Потрясающий игрок. Он поджимает соперника в его штрафной, а через несколько секунд уже бежит помогать защите. Еще никогда не видел настолько трудолюбивого нападающего. Он никогда не жалеет себя», – радовался спортивный директор Рамон Мончи.

Поскольку в этом сезоне Юссеф почти не забивает, перед ЧМ-22 казалось, что он может пролететь мимо турнира или начать его в запасе, но главный тренер сборной был непреклонен. «Юссеф поедет в Катар с нами. Не имеет значения факт, забивает он или нет, мы должны поддерживать его, потому что он наш сын. Мы все гордимся им. Сейчас он переживает сложный период, но он олицетворяет будущее», – не сомневался Валид Реграги.

На самом ЧМ мнение не изменилось: «Он отдает все силы на поле. Каждый тренер мечтает о таком игроке. Эн-Несери для Марокко – как Жиру для Франции. Хотя Юссефа я люблю сильнее».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield; globallookpress.com/Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse; кадры трансляции «Матч ТВ»