Даличу и Скалони помогают звезды прошлого: Олич, Манджукич, Аймар и другие. Какая у них роль?

Приносят пользу в новой должности.

Сегодня сборные Хорватии и Аргентины встретятся в первом полуфинале ЧМ-2022. Команды сближает то, что в их тренерских штабах работают те, кого мы еще помним по карьере футболиста.

Кто из бывших звезд помогает Златко Даличу и Лионелю Скалони в национальной команде?

Хорватия: Олич и Йеркан отсматривают футболистов, Чорлука, Манджукич и Ладич делятся опытом

В тренерском штабе Далича работают представители самых разных футбольных эпох и позиций. Хорватские медиа отмечали, что главное преимущество этого – возможность смотреть на проблемы с разных ракурсов и получить различные точки зрения при обсуждении. Последним из всех помощников Далича пришел бывший нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Марио Манджукич.

Президент хорватской футбольной федерации Мариян Кустич говорил, что Манджукич будет передавать опыт более молодому поколению и станет мотиватором для футболистов: «Его карьера футболиста, как в клубе, так и в сборной, отличный пример для любого молодого игрока. Не сомневаюсь, что он успешно поделится опытом с другими. Как футболист он олицетворял боевой дух, тяжелый труд, волю к победе и стойкий характер, и я горд, что он передаст эти качества будучи тренером сборной Хорватии».

Это так же отмечал Бруно Петкович: после гола в ворота Бразилии он сказал, что забил с помощью советов Манджукича.

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич выполняет в тренерском штабе функции скаута: отсматривает с трибун футболистов, которых хочет вызвать Далич. Олич пришел в сборную в октябре 2017-го по приглашению Златко. Главный тренер добавлял: «Олич отлично знает свое дело, он пережил с клубами и со сборной практически все в футболе. Его дух, оптимизм и заразительный ответственный подход к работе очень пригодятся в раздевалке национальной команды».

По словам Далича, экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука дает дополнительный ракурс для обсуждения той или иной проблемы на основе опыта игры за сборную: «Хочу, чтобы Ведран доводил до меня некоторые вещи именно в том ключе, как думает он. Жду качественных советов, критики или просто указания на какие-то нюансы, которых не вижу я».

Из старой школы выделяется бывший вратарь Дражен Ладич. Он был вратарем хорватской сборной на Евро-1996 и ЧМ-1998. C 2006-го по 2011 год он работал главным тренером сборной Хорватии до 21 года, потом тренировал молодежную команду «Аль-Хилаля», работал с вратарями в «Аль-Айне» и с 2017 года делает то же в сборной Хорватии.

Ладич давно дружит с Даличем, и именно он встал на сторону Дражена во время скандала при увольнении последнего из Хорватии U-21 (Ладич попался на подделке полиса автострахования). В октябре 2017-го Златко утвердили в качестве главного тренера сборной, и уже спустя несколько месяцев он позвал Ладича: официально Дражен присоединился к национальной команде в марте 2018-го и делится опытом с футболистами сборной.

Бывший хорватский защитник Никола Йеркан тоже при деле: он просматривает футболистов для национальной команды. Внутри сборной хвалят его за способность замечать детали и анализировать.

Есть в тренерском штабе Далича и менее известные помощники: например, тренер вратарей Марьян Мрмич (мелькал в заявках сборной примерно в один временной промежуток с Ладичем) и главный аналитик, шотландец Марк Рочон.

Аргентина: Аймар и Самуэль совмещают с молодежкой, Айяла общается с игроками для сборной

Одно из главных лиц в тренерском штабе Лионеля Скалони (и главное для Месси) – Пабло Аймар, кумир Лео. Он совмещает две должности: помимо помощи Скалони Аймар тренирует сборную Аргентины до 17 лет. Испаноязычные медиа писали, что Пабло вдохновляется идеями Хосе Пекермана и Марсело Бьелсы .

Еще один звездный помощник Скалони – бывший защитник сборной Вальтер Самуэль. Параллельно он вместе с Аймаром работает в сборной Аргентины до 17 лет.

Самуэль так описывал их роль в тренерском штабе взрослой сборной: «Мы делим задачи между собой, но итоговое решение всегда принимает Скалони. Мы помогаем защитникам и высказываем свое мнение, когда Лионель нас об этом просит. Мы подсказываем защитникам со своей стороны, как сыграть надежнее, но главная цель – помогать Скалони. Мы пришли в сборную, потому что он выбрал нас».

В 2019-м в тренерский штаб пришел легендарный защитник Роберто Айяла – по приглашению Скалони и Клаудио Тапии, президента аргентинской федерации футбола. Основная его функция – просмотр футболистов и беседы с ними.

«Скалони дает нам свободно высказываться, так проще работать и это позволяет нам расти как тренерам», – сказал Айяла.

Еще в тренерском штабе Скалони работают тренер вратарей Мартин Токальи, физиотерапевты Родриго Барриос и Луис Мартин, а также видеоаналитик Матиас Манна.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Annegret Hilse; globallookpress.com/Mutsu Kawamori; Gettyimages.ru/Elsa