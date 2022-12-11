ЧМ-2022 в Катаре
Блог

«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Близкие Роналду защищают своего героя после вылета с ЧМ

Джорджина Родригес
Катя Авейру
Пирс Морган
Элма Авейру
Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Футбол Футбол

Джорджина, сестры, Пирс Морган.

Португалия – новая жертва сенсационных марокканцев на ЧМ, среди пострадавших – Криштиану Роналду.

Он вышел во втором тайме уже при счете в пользу Марокко, не смог ничего исправить и вылетел с (вероятно) последнего чемпионата мира в жизни уже в четвертьфинале.

Теперь то немногое, что остается – фэнтези-спор о роли Роналду. Было бы лучше, если бы он играл против Марокко с первых минут? Или главный тренер Фернанду Сантуш все-таки прав, что оставил его в запасе.

Есть как минимум четверо, чье мнение однозначно: это девушка Криштиану, его сестры – и Пирс Морган. Они уже высказались.

Джорджина – обвинила Сантуша, назвала Криша лучшим игроком мира

Джорджина Родригес была рядом с Криштиану в Катаре, смотрела матчи из лож на стадионах – как иначе.

Девушка Криша набросилась на тренера:

«Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, твое самое мощное оружие. Гораздо меньше стоит заступаться за того, кто этого не заслуживает.

Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, а учимся. Мы восхищаемся тобой».

Сестра Катя – воспела величие Криштиану, вспомнила даже бедный дом из детства

Сестра Катя Авейру высказалась объемно, вот ее монолог:

«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете – это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историей, полной борьбы и славы – особенно славы.

Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моем брате, их дяде.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду – а зачастую это были ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец раньше был военным и участвовал в заморской войне, а его мать – сирота, которая росла в детском доме.

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм – настоящий фильм о жизни их дяди.

И я благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

Сестра Элма – всего 7 слов и тоже атака Сантуша

Элма Авейру выразилась кратко и емко:

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию».

Вдобавок Элма опубликовала в соцсетях хэштег #fernandosantosout («Фернанду Сантуш – на выход»).

Пирс Морган – 

Пирс Морган – теперь тоже голос Роналду. Его слова – почти равно мысли Криштиану.

«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И так заслуженно – сегодня они были великолепны.

Интересно, долго ли Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?

Очень грустно видеть Роналду в слезах, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.

Для меня он величайший в истории и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его.

Он заслужил наше уважение».

***

Фернанду Сантуш, несмотря на всю критику, сказал, что не жалеет о решении оставить Роналду в запасе: «Криштиану – великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Никаких сожалений.

Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды.

Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок».

«Прошу 1% ничтожеств и лицемеров закрыть рты». Сестры Роналду снова против всех

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Kai Pfaffenbach; instagram.com/elma_oficial ; instagram.com/katiaaveirooficial; youtube.com/ Piers Morgan Uncensored

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные