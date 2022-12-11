«Убили человека. Убили сборную. Убили нацию». Близкие Роналду защищают своего героя после вылета с ЧМ

Джорджина, сестры, Пирс Морган.

Португалия – новая жертва сенсационных марокканцев на ЧМ, среди пострадавших – Криштиану Роналду.

Он вышел во втором тайме уже при счете в пользу Марокко, не смог ничего исправить и вылетел с (вероятно) последнего чемпионата мира в жизни уже в четвертьфинале.

Теперь то немногое, что остается – фэнтези-спор о роли Роналду. Было бы лучше, если бы он играл против Марокко с первых минут? Или главный тренер Фернанду Сантуш все-таки прав, что оставил его в запасе.

Есть как минимум четверо, чье мнение однозначно: это девушка Криштиану, его сестры – и Пирс Морган. Они уже высказались.

Джорджина – обвинила Сантуша, назвала Криша лучшим игроком мира

Джорджина Родригес была рядом с Криштиану в Катаре, смотрела матчи из лож на стадионах – как иначе.

Девушка Криша набросилась на тренера:

«Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, твое самое мощное оружие . Гораздо меньше стоит заступаться за того, кто этого не заслуживает.

Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, а учимся. Мы восхищаемся тобой».

Сестра Катя – воспела величие Криштиану, вспомнила даже бедный дом из детства

Сестра Катя Авейру высказалась объемно, вот ее монолог:

«Вот что разбивает мне сердце. Самое главное в конечном счете – это близкие люди. Я горжусь им и историей, которую он написал. Историей, полной борьбы и славы – особенно славы.

Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моем брате, их дяде.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду – а зачастую это были ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец раньше был военным и участвовал в заморской войне, а его мать – сирота, которая росла в детском доме.

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу . Я покажу им фильм – настоящий фильм о жизни их дяди.

И я благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

Сестра Элма – всего 7 слов и тоже атака Сантуша

Элма Авейру выразилась кратко и емко:

« Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию ».

Вдобавок Элма опубликовала в соцсетях хэштег #fernandosantosout («Фернанду Сантуш – на выход»).

Пирс Морган –

Пирс Морган – теперь тоже голос Роналду. Его слова – почти равно мысли Криштиану.

«Вау. Марокко побеждает. Душераздирающий момент для Португалии. Но что за момент для Африки и арабского мира! И так заслуженно – сегодня они были великолепны.

Интересно, долго ли Португалия будет оставлять величайшего футболиста в истории на скамейке запасных?

Очень грустно видеть Роналду в слезах, когда его мечта о победе на чемпионате мира закончилась. Те, кто насмехается над ним, должны помнить, что он сделал для футбола.

Для меня он величайший в истории и отличный парень, который пережил самый трудный год в своей жизни на поле и вне его.

Он заслужил наше уважение».

***

Фернанду Сантуш, несмотря на всю критику, сказал, что не жалеет о решении оставить Роналду в запасе: «Криштиану – великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Никаких сожалений.

Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды.

Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; REUTERS/Kai Pfaffenbach; instagram.com/elma_oficial ; instagram.com/katiaaveirooficial; youtube.com/ Piers Morgan Uncensored