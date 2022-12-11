Кейн повторил за Руни: забил рекордный гол за Англию, когда сборная вылетела

С Уэйном это было на Евро-2016.

Сборная Англия проиграла Франции и вылетела с ЧМ-2022, но есть хотя бы один утешительный повод для радости у Харри Кейна.

За счет забитого пенальти он сравнялся с Уэйном Руни по голам в сборной – теперь они совладельцы рекорда, у них по 53 мяча.

Количество мячей совпадает, но вот количество матчей – сразу видно, что Харри Кейн намного эффективнее.

Близок по темпу забитых Гари Линекер – но он на 80 играх за сборную остановился, забил чуть меньше.

Очевидно же, что Кейн еще забьет за национальную команду – да, пусть и не на чемпионате мира в Катаре. Англичане вылетели и лишились двух игр на турнире, гарантированных полуфиналистам ЧМ.

Обиднее всего, что у Харри была идеальная возможность сразу же обойти Руни: он бил второй пенальти на 82-й минуте, мог превзойти бывшего партнера и главное – сравнять счет в четвертьфинале, чтобы потом побиться в дополнительное время (или даже вырвать в основное)

Но запустил выше.

И Англия вылетела.

А Кейн после матча плакал – вряд ли вообще сейчас он способен оценить значимость рекорда и того, что догнал Руни.

Кстати, красивая параллель.

Когда Уэйн Руни забивал свой 53-й мяч за сборную и устанавливал рекорд, с которым сейчас сравнялся Кейн, именно Харри был первым, кто поздравил старшего партнера.

Кстати, тоже грустный для Англии матч: это 1/8 Евро-2016 против Исландии. Руни забил на четвертой минуте, все начиналось классно. Но исландцы ответили всего через две минуты, вскоре добавили второй – англичане уже не отыгрались и вылетели.

Разница в том, что запоротого пенальти у Уэйна там не было – а закончили с теми же 1:2.

Руни осенью 2016-го еще играл за сборную в квалификации ЧМ-2018, но не забивал. И попрощался с командой, когда вышел на полчаса в товарняке против США через два года.

Харри Кейн должен снова сыграть за сборную в марте – отбор на Евро-2024 начнут на выезде против Италии, а затем сыграют с Украиной.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Lee Smith, Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Shaun Botterill