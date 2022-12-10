Бесславная история Криштиану Роналду на ЧМ-2022 завершена.

Криштиану так ни разу и не забил в плей-офф чемпионатов мира. Хотя один рекорд в игре с Марокко ему все-таки покорился: догнал мирового рекордсмена по играм за сборные Бадера Аль-Мутву из Кувейта – теперь у обоих по 196.

Но сейчас это вряд ли имеет значение.

Во второй раз в карьере Криштиану проиграл в четвертьфинале ЧМ – до этого забирался так высоко еще в 2006-м. В 2010-м и 2018-м Португалия вылетела на этапе на первой стадии плей-офф, а на ЧМ в Бразилии и вовсе не вышла из группы.

Если в плей-офф Криштиану не выходил в старте, то вот в группе играл регулярно и даже реализовал пенальти с Ганой. Это важный гол: Криштиану забивал на каждом из пяти чемпионатов мира – уникальное достижение.

А вообще у Роналду восемь голов на чемпионатах мира – по сумме уже нагнал Диего Марадону и Ривалдо. Не забывайте, что Криштиану забил аж 118 голов за сборную. Еще именно Роналду первым нанес 100 ударов по воротам на чемпионатах мира.

Но все закончилось вылетом от Марокко.

Это последний ЧМ в карьере Роналду?

Вполне возможно.

Перед стартом турнира 37-летний Роналду подчеркивал – этот ЧМ для него невероятно важен со всех точек зрения: «Ответственность всегда одна и та же. С тех пор, как мне исполнилось еще 11 лет, когда я уехал из дома, чтобы жить один в Лиссабоне. На мне всегда была большая ответственность.

За мной наблюдают намного внимательнее, чем за всеми остальными. Это часть моей повседневной жизни. Мне нравится такая ответственность, но давление почти всегда одно и то же. Я чувствую это с раннего возраста. Иногда я хорош, иногда плох. Я не идеален, но я чувствую, что способен выдержать давление этого чемпионата мира.

Если бы в 37 лет мне все еще приходилось что-то доказывать, я бы переживал. После всего, что я уже сделал и выиграл, это было бы неожиданно. Конечно, год за годом я хочется продолжать доказывать семье и фанатам. Этот ЧМ важен. Одно из самых важных событий в карьере. Выиграть его – мечта.

Но если я больше ничего не выиграю, то все равно буду очень гордиться своей карьерой. Если бы мне сказали, что сборная Португалии выиграет чемпионат мира, но при этом я не забью ни одного гола, то сразу бы подписался на это. Клянусь».

Португалия так и не выиграла ЧМ в эпоху Криштиану.

Фото: REUTERS