ЧМ-2022 в Катаре
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На трибунах Нидерланды проиграли вчистую. Ради поездки на ЧМ аргентинцы закладывали машины и устраивались на работу в Катаре

Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Луи ван Гал Луи ван Гал
болельщики
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Лионель Скалони Лионель Скалони
Футбол Футбол

Репортаж Дениса Романцова с матча Аргентина – Нидерланды. 

Отшумела серия пенальти, и, пока аргентинские игроки радовались и ругались с голландцами, Лионель Скалони пошел на трибуну, где сидел его сын Иан. 10-летний мальчик уткнулся в плечо отца и заплакал от счастья. 

Рыдания продолжились на скамейке запасных, где Скалони с улыбкой успокаивал сына. С тем же выражением лица тренер пришел к журналистам:

«По игре Аргентина не заслуживала серии пенальти, но на этом ЧМ мы прошли много испытаний характера и сегодня сдали еще один тест».

Скалони говорил дипломатично, избежав резкостей в адрес Ван Гала и судьи Матеу Лаоса, хотя к этому подталкивали. А вот отбивший два пенальти вратарь Дибу Мартинес высказался в более аргентинском ключе:

«У нас есть яйца. Мы умеем вставать после удара. Голландцы дважды били [в створ] и дважды забили, так что в серии пенальти мне пришлось помочь товарищам. Я отразил два удара, но если бы понадобилось – потащил бы больше. 

Полуфинал с Хорватией? Потом подумаем, дайте сначала насладиться этой победой. Сегодня мы порадовали 45 миллионов аргентинцев».

Аргентинцы годами экономили ради поездки в Катар

На катарских стадионах нельзя курить и обнажаться, но после такой победы болельщики сборной Аргентины забыли о запретах. 

И чувствовали себя как дома. Даже с учетом доехавших (вероятно, по просьбе Ван Гала) к четвертьфиналу 400 болельщиков на «Лусаиле» собралось от силы полторы тысячи голландцев. 

Остальные 80 с лишним тысяч поддерживали их соперников. По словам репортера Telemundo Вероники Брунати, аргентинцев из них – около половины. Остальные – из Арабского мира. Да и многие аргентинцы – из других стран. 

«Мы всегда массово приезжаем на чемпионаты мира, потому что любим футбол как никто, – говорит мне Бруно Варани. – Мне поездка сюда обошлась в 6000-7000 евро, но я живу в Барселоне, а ребята из Аргентины потратили гораздо больше. Безумные деньги. Некоторые экономили несколько лет, чтобы добраться сюда». 

«Мы так рвались в Катар, потому что это, возможно, последний чемпионат мира Месси, – сказал мне Хуан Фьоруччи из провинции Ла-Пампа. – Лионель подарил нам столько радости, и мы никогда этого не забудем. Поэтому и хотели поддержать его здесь.

Поездка в Катар – огромные расходы для любого аргентинца. У многих в нашей стране проблемы с деньгами. Но страсть к футболу творит чудеса. 

Для меня примчать на ЧМ за свой счет было нереально, но я все-таки нашел способ и прилетел бесплатно. 

Как? Устроился на работу в катарский отель. Спасателем в бассейне». 

«Аргентинцы ради футбола даже машины закладывают, ха-ха, – говорит мне модель и актриса из сериала «Кто убил Сару» (2021) Лилен Фернандес. – Мы очень надеемся, что выиграем еще один чемпионат мира, поэтому и приехали сюда в таком количестве. Правда, в Бразилии-2014 аргентинцев было намного больше. 

Поездка сюда, конечно, недешевая, но есть много вариантов размещения – от 5-звездочных отелей до контейнеров. В конечном счете, это того стоит. Я прекрасно провожу тут время – точно останутся приятные воспоминания». 

Ван Гал удивил и перевернул игру

А у меня останутся приятные воспоминания от наблюдения за Луи ван Галом.

В Катаре я специально ходил на все матчи тренера, влюбившего меня в 90-е в голландский футбол, и он постоянно удивлял – внезапным Ноппертом в воротах, тактическими преображениями Гакпо и поцелуем для Думфриса. 

И каждый раз хотелось пробасить как Добрыня в великом меме: «Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец».  

В этот раз Ван Гал ловко придумал со сменой схемы на 4-3-3 и выходом 30-летнего форварда «Бешикташа» Ваута Вегорста, который ранее сыграл в Катаре 19 минут, а за последний год забил в сборной лишь однажды.  

Так Ван Гал перевернул безнадежную игру, но ничего уже не мог поделать с серией пенальти – хотя и давно к ней готовился. 

«Мы весь год тренировали пенальти, но все равно облажались, – сказал Луи. – Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, то выиграть уже будет невозможно».

Я готов смириться с тем, что это последний турнир сборных для Месси, но пожалуйста – пусть Ван Гал отработает еще хотя бы Евро-2024!

Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Catherine Ivill, Clive Brunskill, Matthias Hangst; фотографии Дениса Романцова, Бруно Варани.

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