На трибунах Нидерланды проиграли вчистую. Ради поездки на ЧМ аргентинцы закладывали машины и устраивались на работу в Катаре

Репортаж Дениса Романцова с матча Аргентина – Нидерланды.

Отшумела серия пенальти, и, пока аргентинские игроки радовались и ругались с голландцами, Лионель Скалони пошел на трибуну, где сидел его сын Иан. 10-летний мальчик уткнулся в плечо отца и заплакал от счастья.

Рыдания продолжились на скамейке запасных, где Скалони с улыбкой успокаивал сына. С тем же выражением лица тренер пришел к журналистам:

«По игре Аргентина не заслуживала серии пенальти, но на этом ЧМ мы прошли много испытаний характера и сегодня сдали еще один тест».

Скалони говорил дипломатично, избежав резкостей в адрес Ван Гала и судьи Матеу Лаоса, хотя к этому подталкивали. А вот отбивший два пенальти вратарь Дибу Мартинес высказался в более аргентинском ключе:

«У нас есть яйца. Мы умеем вставать после удара. Голландцы дважды били [в створ] и дважды забили, так что в серии пенальти мне пришлось помочь товарищам. Я отразил два удара, но если бы понадобилось – потащил бы больше.

Полуфинал с Хорватией? Потом подумаем, дайте сначала насладиться этой победой. Сегодня мы порадовали 45 миллионов аргентинцев».

Аргентинцы годами экономили ради поездки в Катар

На катарских стадионах нельзя курить и обнажаться, но после такой победы болельщики сборной Аргентины забыли о запретах.

И чувствовали себя как дома. Даже с учетом доехавших (вероятно, по просьбе Ван Гала) к четвертьфиналу 400 болельщиков на «Лусаиле» собралось от силы полторы тысячи голландцев.

Остальные 80 с лишним тысяч поддерживали их соперников. По словам репортера Telemundo Вероники Брунати, аргентинцев из них – около половины. Остальные – из Арабского мира. Да и многие аргентинцы – из других стран.

«Мы всегда массово приезжаем на чемпионаты мира, потому что любим футбол как никто, – говорит мне Бруно Варани. – Мне поездка сюда обошлась в 6000-7000 евро, но я живу в Барселоне, а ребята из Аргентины потратили гораздо больше. Безумные деньги. Некоторые экономили несколько лет, чтобы добраться сюда».

«Мы так рвались в Катар, потому что это, возможно, последний чемпионат мира Месси, – сказал мне Хуан Фьоруччи из провинции Ла-Пампа. – Лионель подарил нам столько радости, и мы никогда этого не забудем. Поэтому и хотели поддержать его здесь.

Поездка в Катар – огромные расходы для любого аргентинца. У многих в нашей стране проблемы с деньгами. Но страсть к футболу творит чудеса.

Для меня примчать на ЧМ за свой счет было нереально, но я все-таки нашел способ и прилетел бесплатно.

Как? Устроился на работу в катарский отель. Спасателем в бассейне».

«Аргентинцы ради футбола даже машины закладывают, ха-ха, – говорит мне модель и актриса из сериала «Кто убил Сару» (2021) Лилен Фернандес. – Мы очень надеемся, что выиграем еще один чемпионат мира, поэтому и приехали сюда в таком количестве. Правда, в Бразилии-2014 аргентинцев было намного больше.

Поездка сюда, конечно, недешевая, но есть много вариантов размещения – от 5-звездочных отелей до контейнеров. В конечном счете, это того стоит. Я прекрасно провожу тут время – точно останутся приятные воспоминания».

Ван Гал удивил и перевернул игру

А у меня останутся приятные воспоминания от наблюдения за Луи ван Галом.

В Катаре я специально ходил на все матчи тренера, влюбившего меня в 90-е в голландский футбол, и он постоянно удивлял – внезапным Ноппертом в воротах, тактическими преображениями Гакпо и поцелуем для Думфриса.

И каждый раз хотелось пробасить как Добрыня в великом меме: «Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец».

В этот раз Ван Гал ловко придумал со сменой схемы на 4-3-3 и выходом 30-летнего форварда «Бешикташа» Ваута Вегорста, который ранее сыграл в Катаре 19 минут, а за последний год забил в сборной лишь однажды.

Так Ван Гал перевернул безнадежную игру, но ничего уже не мог поделать с серией пенальти – хотя и давно к ней готовился.

«Мы весь год тренировали пенальти, но все равно облажались, – сказал Луи. – Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, то выиграть уже будет невозможно».

Я готов смириться с тем, что это последний турнир сборных для Месси, но пожалуйста – пусть Ван Гал отработает еще хотя бы Евро-2024!

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Catherine Ivill, Clive Brunskill, Matthias Hangst; фотографии Дениса Романцова, Бруно Варани.