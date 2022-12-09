Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел щелочку там, где ее почти не было
Спокойный четвертьфинал Нидерланды – Аргентина ближе к концу первого тайма одним движением зажег Лионель Месси.
Он получил мяч далековато от штрафной, сместился ближе к центру – и выдал гениальный ассист.
Оцените позицию: ну разве обычный человек вообще увидит тут траекторию для удобнейшей голевой передачи в штрафную?
Смещаясь, Лео едва заметно крутил головой и бросал взгляды в сторону чужих ворот – оценивал обстановку и искал тот самый коридорчик, лазейку. Щелочку!
Вот так искал.
А когда нашел и ее, и момент для паса, резко выкрутил ногу так, чтобы задать нужное – и очень неожиданное! – направление. На партнера, которому пас предназначался, он в момент передачи даже не смотрел. Просто понял все заранее и знал, что нужно делать.
Науэль Молина на линии штрафной пас обработал и успел пробить мимо выскочившего вратаря.
Вадим Лукомский отметил:
«В голе поражает не только гениальность паса Месси, но и то, что он наказал за редчайшую ситуацию, когда ему позволили владеть мячом в любимой зоне со взглядом направленным вперед.
Аке либо контролировал Месси (шел за ним до упора, играл плотно, не давал развернуться), либо оставался в линии, передавая его Де Йонгу или Де Рону. То есть Месси передавали, но после передачи каждый эпизод доигрывали его плотно (почти персонально).
Лео наказал за редчайшую тактическую ошибку. Аке – вне линии, но не контролирует Месси. Для тотальной красоты Лео разрезал именно ту зону, которую оставил Аке».
• Для Месси это уже пятый ассист в матчах плей-офф чемпионата мира – лучший результат в истории подсчетов (с 1966-го). Обошел Пеле, у которого за это время было четыре голевых.
• Еще этот ассист – 68-й ключевой пас, то есть пас под удар, на чемпионатах мира для Месси. Тут он тоже обошел суперлегенду – Диего Марадону, у него было 67 таких за тот же период подсчетов.
• Теперь у Месси три гола и два ассиста на чемпионате мира за пять матчей. Забивал Саудовской Аравии (поражение), Мексике и Австралии (две победы). Идет по графику результативное действие за игру. Без них был только решающий матч группы против Польши, там решали партнеры.
Аргентина еще никогда не зависела от Месси так сильно. Возможно, это лучший ЧМ в карьере Лео
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
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Нидерланды –
Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд (де Йонг, 64), де Рон (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Вегорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46), Гакпо.
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Аргентина –
Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Песселья, 78), Мартинес, Акунья (Тальяфико, 78), Де Поль (Паредес, 66), Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес (Мартинес, 82).
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