Гениальный ассист Месси – в трех кадрах. Нашел щелочку там, где ее почти не было

Спокойный четвертьфинал Нидерланды – Аргентина ближе к концу первого тайма одним движением зажег Лионель Месси.

Он получил мяч далековато от штрафной, сместился ближе к центру – и выдал гениальный ассист.

Оцените позицию: ну разве обычный человек вообще увидит тут траекторию для удобнейшей голевой передачи в штрафную?

Смещаясь, Лео едва заметно крутил головой и бросал взгляды в сторону чужих ворот – оценивал обстановку и искал тот самый коридорчик, лазейку. Щелочку!

Вот так искал.

А когда нашел и ее, и момент для паса, резко выкрутил ногу так, чтобы задать нужное – и очень неожиданное! – направление. На партнера, которому пас предназначался, он в момент передачи даже не смотрел. Просто понял все заранее и знал, что нужно делать.

Науэль Молина на линии штрафной пас обработал и успел пробить мимо выскочившего вратаря.

Вадим Лукомский отметил:

«В голе поражает не только гениальность паса Месси, но и то, что он наказал за редчайшую ситуацию, когда ему позволили владеть мячом в любимой зоне со взглядом направленным вперед .

Аке либо контролировал Месси (шел за ним до упора, играл плотно, не давал развернуться), либо оставался в линии, передавая его Де Йонгу или Де Рону. То есть Месси передавали, но после передачи каждый эпизод доигрывали его плотно (почти персонально).

Лео наказал за редчайшую тактическую ошибку . Аке – вне линии, но не контролирует Месси. Для тотальной красоты Лео разрезал именно ту зону, которую оставил Аке».

• Для Месси это уже пятый ассист в матчах плей-офф чемпионата мира – лучший результат в истории подсчетов (с 1966-го). Обошел Пеле, у которого за это время было четыре голевых.

• Еще этот ассист – 68-й ключевой пас, то есть пас под удар, на чемпионатах мира для Месси. Тут он тоже обошел суперлегенду – Диего Марадону, у него было 67 таких за тот же период подсчетов.

• Теперь у Месси три гола и два ассиста на чемпионате мира за пять матчей. Забивал Саудовской Аравии (поражение), Мексике и Австралии (две победы). Идет по графику результативное действие за игру. Без них был только решающий матч группы против Польши, там решали партнеры.