Милота дня. Хорватия празднует победу над Бразилией вместе с детьми
А сын Перишича утешал Неймара.
Победу над Бразилией и второй за 4 года выход в полуфинал ЧМ хорваты отпраздновали все вместе: игроки, тренерский штаб, сотрудники сборной... и дети! Они тоже участники праздника.
Так уже шутили много раз, но ведь правда: когда речь о детях Модрича, про ДНК-тест можно даже не думать.
Резервный вратарь сборной Хорватии и «Атлетико» Иво Грбич делится счастьем с малышом, который, кажется, слегка напуган.
Деян Ловрен вот-вот возьмет на руки старшую дочь Елену.
Знаете, кто крестный папа у парня, который уселся на плечах Матео Ковачича?
Лука Модрич!
А это сюжет: Леонардо Перишич (как же похож на отца со спины!) утешает рыдающего Неймара.
Ней благодарен:
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Lars Baron, Francois Nel; globallookpress.com/Li Ming/XinHua
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