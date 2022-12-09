ЧМ-2022 в Катаре
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Милота дня. Хорватия празднует победу над Бразилией вместе с детьми

Иво Грбич Иво Грбич
Матео Ковачич Матео Ковачич
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Иван Перишич Иван Перишич
Лука Модрич Лука Модрич
Деян Ловрен Деян Ловрен
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А сын Перишича утешал Неймара.

Победу над Бразилией и второй за 4 года выход в полуфинал ЧМ хорваты отпраздновали все вместе: игроки, тренерский штаб, сотрудники сборной... и дети! Они тоже участники праздника.

Так уже шутили много раз, но ведь правда: когда речь о детях Модрича, про ДНК-тест можно даже не думать.

Резервный вратарь сборной Хорватии и «Атлетико» Иво Грбич делится счастьем с малышом, который, кажется, слегка напуган.

Деян Ловрен вот-вот возьмет на руки старшую дочь Елену.

Знаете, кто крестный папа у парня, который уселся на плечах Матео Ковачича? 

Лука Модрич!

А это сюжет: Леонардо Перишич (как же похож на отца со спины!) утешает рыдающего Неймара.

Ней благодарен:

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Lars Baron, Francois Nel; globallookpress.com/Li Ming/XinHua

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