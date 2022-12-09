Хорватия и экстра-таймы – это любовь. В эпоху Модрича сыграли так 8 из 9 матчей плей-офф!

Гарантия 120 минут.

Невероятно: Хорватия выбила Бразилию в первом четвертьфинале ЧМ – 1:1 (4:2 в серии пенальти)!

Склонность Хорватии сводить матчи плей-офф к экстра-таймам – это уже многолетняя тенденция.

В XXI веке на больших турнирах сборных (ЧМ и Евро) хорваты довели до дополнительного времени 8 из 9 матчей .

• Хорватия в последний раз выигрывала в плей-офф ЧМ в основное время 24 года назад – на ЧМ-1998 в матче за третье место с Нидерландами (2:1).

• А потом началась поразительная серия:

• В начале столетия, после бронзы на ЧМ-1998, Хорватия не впечатляла: не вышли из группы на ЧМ-2002, Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2012, ЧМ-2014 и не отобрались в ЮАР в 2010-м.

Зато на остальных турнирах балканская сборная была максимально неуступчива и доставляла соперникам массу проблем, даже если проигрывала.

• Исключение в плей-офф всего одно – финал чемпионата мира в России в 2018 году. Тогда Хорватия проиграла Франции 2:4 в основное время .

• Если взять за точку отсчета Евро-2008, то за это время конкурент у Хорватии один – Испания. Но это при большем количестве матчей:

– Хорватия – 8 раз играли экстра-таймы в 9 матчах

– Испания – 8 в 16

– Италия – 5 в 10

– Англия – 4 в 11

Евро-2008: пропустили от яркой Турции на 122-й минуте и дрогнули в серии

Когда в четвертьфинале Евро-2008 Иван Класнич забил на 119-й минуте, казалось, что дело сделано. Но та Турция была слишком безумна, чтобы просто так сдаться – нападающий Семих Шентюрк сравнял на 122-й.

В серии пенальти у Хорватии не забили звезды: Лука Модрич, Иван Ракитич, Младен Петрич (справился только Дарио Срна).

Призрак поражения еще долго преследовал хорватских игроков.

После прохода Дании по пенальти в 2018-м Маодрич подчеркнул, что команда избавилась от тяжести: «С 2008-го мы десять лет не проходили первую стадию плей-офф, мы очень хотели сбросить тот груз – и сделали это. Оказалось нелегко, потому что та игра с Турцией сидела в голове – думаю, у каждого, потому что это было очень тяжелое поражение».

Евро-2016: проиграли в дополнительное время будущим чемпионам – Португалии

Летом 2016-го Хорватия обогнала в группе Испанию, но далеко не зашла: в тягучем матче с Португалией все решил гол Рикарду Куарежмы на 117-й минуте.

ЧМ-2018: играли по 120 минут в каждом (!) матче на пути к финалу

Великий поход к финалу хорваты начали матчем с датчанами. Пропущенный уже на 1-й минуте гол отыграли очень быстро благодаря удару Манджукича на 4-й.

А в серии пенальти Даниел Субашич взял три удара – от Кристиана Эриксена, Лассе Шене и Николая Йоргенсена.

Затем был эмоциональный четвертьфинал против России. Гол на 115-й минуте от Марио Фернандеса не сломил хорватов – победа в серии 4:3.

В полуфинале против Англии Хорватия оформила победу без серии пенальти – зарешали Перешич и Манджукич (2:1).

Проигранный Франции финал (2:4) действительно пошел не по плану.

Евро-2020: спаслись с Испанией в основное, но не устояли в экстра-таймах

Чтобы дотянуть до любимых экстра-таймов, Хорватии пришлось напрячься – помогли поздние голы Оршича и Пашалича (85-я и 92-я). Но в экстра-таймах Златко Далич не переключился с режима экстренного спасения, и Испания забила дважды.

ЧМ-2022: Япония, Бразилия – кто следующий?

Свежее пополнение серии. С Японией Перешич сравнял во втором тайме и позволил выйти на первый план вратарю Ливаковичу (3 сэйва в серии). С Бразилией спасительной на 117-й минуте стала загребская связка Оршич – Петкович.

Но что бы хорваты делали без такого Ливаковича!

Фото: REUTERS/Peter Cziborra, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Kevin C. Cox; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Du Yu/Xinhua, HORSTMUELLER GmbH/imago