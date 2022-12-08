Первый бразилец, игравший за Хорватию. Выучил язык, сверкал и в сборной, и в «Арсенале», но погас после жуткой травмы

Сложная карьера.

Матч Ирландии и Хорватии, ноябрь 2004 года, Дублин. Самая обычная игра – хозяева победили 1:0, единственный гол забил Робби Кин. Но этот вечер вошел в историю: на 59-й минуте в составе хорватов появился Эдуардо Да Силва, заменивший Ивана Класнича. И стал первым натурализованным бразильцем в истории балканских сборных.

Эдуардо переехал в Загреб в 16 – не мог найти команду в Бразилии. А через четыре года получил хорватское гражданство

Эдуардо родился в Рио, а рос в криминальном районе Вила Кеннеди с клишированной (но правдивой) установкой: футбол – единственный шанс выбраться из нищеты Однако Эдуардо в детстве не выделялся большим талантом. Он был маленького роста, футбольных навыков не хватало, чтобы устроиться в приличную команду. В итоге пошел в местный клуб «Нью Кенеди», надеясь из него пробиться куда-то повыше.

В 1999-м, когда Эдуардо было 15 (про Неймара, Винисиуса и других талантов уже в таком возрасте), он почти отчаялся. Дома ему даже не предлагали просмотровый контракт, но тут появились скауты загребского «Динамо», работавшие в Бразилии. Эдуардо и его партнеру по «Нью Кенеди» Леандро предложили просмотр в Хорватии.

«Я с трудом мог вынести холод и снег», – вспоминал он. Эдуардо часами разговаривал с матерью по телефону – скайпа и вайфая тогда еще не было. А вот на поле появились успехи – Эдуардо выделялся и выкладывался на каждом занятии. Он даже скрывал легкий перелом стопы, боясь, что это скажется на шансах.

Через несколько месяцев Леандро отправили в Бразилию, а вот Эдуардо предложили остаться. Он все больше впечатлял тренеров «Динамо», но к основе пока был не готов. В 18 он подписал первый профессиональный контракт после аренды в «Кроации» из второй лиги, а в 2003-м бразилец отправился в аренду в «Интер» Запрешич – и для 20-летнего парня это был момент истины. За 15 матчей забил 10 голов, и через полгода «Динамо» вернуло его, предложив новый контракт.

Уже в первый сезон в «Динамо» Эдуардо забил 9 голов и получил приз как лучший игрок – и это в команде, где были Чорлука и Модрич. Бразилец моментально привлек внимание топ-клубов. В 2006-м элегантно переиграл Мануэля Альмунию в матче квалификации Лиги чемпионов против «Арсенала» (гол стал единственным для «Динамо» в двухматчевом противостоянии, а закончили 1:5).

«Я сразу понял, что он особенный, – позже говорил Арсен Венгер. – Его история многое о нем говорит: молодой бразилец, который адаптировался в совершенно другой стране. Поэтому я поверил, что он быстро освоится в «Арсенале».

Эдуардо оказался на «Эмирейтс» в 2007-м, ярко попрощавшись с «Динамо» – забил за сезон 34 гола и перед самым отъездом оформил хет-трик в игре с «Хайдуком», принципиальным соперником «Динамо».

Карьеру Эдуардо сломала жуткая травма. Он пропустил год, а «Арсенал» из-за этого развалился

В обновленном после продажи Юнгберга и Анри «Арсенале» Эдуардо сразу впечатлил (5 голов в 6 первых матчах за лондонцев). Комментаторы на британском ТВ после голов даже задавались вопросом: а не стоит ли Дунге вызвать Эдуардо в сборную Бразилии?

Но Дунга никак не мог пригласить Эдуардо – тот уже давно играл за сборную Хорватии, хоть и не поехал на ЧМ. Еще в 2002-м он получил гражданство и заиграл за молодежку, где был основным нападающим, а потом попал и в главную сборную. Правда, поначалу ему не особо доверяли – тренер Златко Кранчар предпочитал двух бывших центрфорвардов «Динамо» Бошко Балабана и Ивана Бошняка.

Эдуардо к тому моменту уже выучил хорватский и не стеснялся общаться на нем с журналистами. К слову, его жена Андреа тоже из Хорватии – они познакомились, когда он перешел в «Динамо». И больше 20 лет они вместе.

На ЧМ-2006, куда Эдуардо не попал, хорваты провалились (не вышли из группы), поэтому вместо Кранчара пришел Славен Билич. Который сразу доверился Эдуардо – и сработало! Бразилец еще перед трансфером в «Арсенал» забил Англии в октябре 2006-го. Да и вообще та квалификация была для Эдуардо суперудачной – 10 мячей!

На Евро-2008 Эдуардо почти наверняка поехал бы игроком основы, учитывая, что в «Арсенале все шло неплохо». «Он может стать для нас парнем, который делает разницу», – радовался Венгер после очередной удачной игры.

К февралю «Арсенал» лидировал в АПЛ – у парней Венгера были прекрасные шансы взять чемпионство впервые с 2004 года. 23 числа они приехали в гости к «Бирмингему».

И там случилась одна из ужаснейших травм в истории АПЛ. Уже на второй минуте в безобидной ситуации в центре поля Мартин Тэйлор из «Бирмингема» прыгнул Эдуардо в ноги, результат – открытый перелом. Сеск Фабрегас и Александр Глеб, которые оказались ближе всего к эпизоду, были шокированы и держались за лицо.

Как стало понятно позже, в результате стыка большеберцовая и малоберцовая кости Эдуардо мгновенно сломались и разорвали ткани его опорной ноги, а лодыжка вывернулась от удара. «Мне сказали, что мы не можем показать картинку этой травмы, – сказал в эфире комментатор BBC Джонатан Пирс. – Давно я не видел такого коллективного шока у команды».

Венгер после матча обрушился на Тэйлора: «Этот парень больше никогда не должен играть в футбол. Закончен ли сезон для Эдуардо? Боюсь, больше чем сезон». Прогноз оказался точным.

Для Тэйлора тоже началось испытание – оскорбления и письма с угрозами расправы стали нормой на какой-то период его жизни. Но Эдуардо не злился. «Он приезжал в больницу, когда мне делали операцию, – рассказывал Эдуардо. – С ним был кто-то из его детей, и он нарисовал для меня флаг Хорватии на листе бумаги.

Это была просто неудачная ситуация. В футболе такое случается».

«Арсенал» тут же повалился – не удержал победу в Бирмингеме, а, Вильям Галлас после матча психанул и чуть не подрался с Жилберто Силвой в раздевалке. Затем лондонцы не могли выиграть в четырех матчах подряд.

Первые проблемы разрушили хрупкую конструкцию из ребят вроде Денилсона, Абу Диаби и Уолкотта, которые пришли на смену Виейра, Кэмпбеллу и Пэрлору. В оставшихся семи матчах «Арсенал» взял всего семь очков, пропустив на первое место «МЮ».

Он сыграл только через год – но не смог пробиться в основу «Арсенала», хотя забил в первом же матче

Эдуардо же вернулся на поле только спустя 11 месяцев. Вскоре после операции он уехал в Рио, чтобы восстанавливаться в окружении семьи и под присмотром бразильского кинезиолога Одира де Соузы. В декабре он сыграл за дубль «Арсенала» – и тогда же получил сообщение от Тэйлора, с которым они общались все это время. «Он написал мне, что желает удачи. И сказал, что рад видеть, что я возвращаюсь в игру», – рассказывал Эдуардо.

Правда, возвращение снова подпортила травма, но на этот раз не такая серьезная – растяжение задней поверхности бедра. Чтобы восстановиться, потребовался еще месяц, но никто не торопил Эдуардо. В январе – новый матч за дубль, а 16 февраля – возвращение в основу. Спустя год после травмы.

«Мне было очень тяжело. Но теперь я полон сил», – говорил он перед матчем с «Кардиффом». А через 20 минут забил – замкнув навес Карлоса Велы. Во втором тайме еще и реализовал пенальти, утонув в объятиях партнеров.

Эдуардо сквозь слезы говорил после матча: «Не могу сдержаться. Я поцеловал кольцо, когда праздновал гол, потому что моя жена Андрея, дочь Лорена и семья поддерживали меня все это время».

Но сказка быстро закончилась. Эдуардо уже не был игроком старта, получал время в Кубке, а также в играх ЛЧ, не имевших турнирного значения, где уже все было понятно.

Летом 2010-го он уехал в «Шахтер», и в ЛЧ, конечно, ему достался «Арсенал». Лондонцы были на голову сильнее, но Эдуардо все равно забил – под аплодисменты полного стадиона. В Украине он провел шесть лет – в 2014-м он уехал на год во «Фламенго», но затем вернулся и даже стал лучшим игроком сезона.

Играя за «Шахтер», он завершил карьеру в сборной – став вторым бомбардиром в ее истории с 29 голами (позже его потеснил на третье место Марио Манджукич). Возможно, голов и матчей было бы больше, если бы не Здравко Мамич. Известный хорватский футбольный функционер с криминальным бэкграундом в 2011 году подал в суд на Эдуардо. Оказалось, что при переходе во взрослую команду «Динамо» еще в 2002-м бразилец подписал с Мамичем контракт, который обязывал его пожизненно платить 50% дохода в футболе хорватскому менеджеру. Конечно, договор признали незаконным.

Но процесс занял время, и в 2014-м, после окончательной победы в суде хорватский бразилец объявил об уходе из сборной: «Вините в этом тех, кто официально не входит в состав федерации, но оказывает огромное влияние на ее работу и функционеров».

В 2017-м Эдуардо уехал в «Атлетико Паранаэнсе», в 2018-м на половину сезона заглянул в «Легию» (суммарно за 23 матча в этих клубах забил 1 гол) и в 34 года завершил карьеру.

Кстати, через три года он помирился с Федерацией футбола Хорватии и после беседы с Давором Шукером стал послом команды на Евро-2020 (вероятно, сказалось то, что Здравко Мамича признали виновным). Но наверняка мечтал о большем.

«Я не виноват, что сломал ногу, – говорил Эдуардо. – Не знаю, как все сложилось бы, если бы не эта травма. Но этот момент изменил мою карьеру».

Фото: East News/ELVIS BARUKCIC / AFP, AP Photo / Niklas Larsson / Pressens Bild, AP Photo/Scott Heppell; Gettyimages.ru/Nick Potts – PA Images, Paul Gilham, Phil Cole, Laurence Griffiths