Почти половина пенальти на ЧМ-2022 не забита. Это аномалия

Один из неожиданных трендов ЧМ-2022 – низкая реализация пенальти. В этом контексте турнир вполне можно считать аномальным.

Почти половина пенальти на ЧМ-2022 не забита

С учетом серий послематчевых пенальти получается, что реализованы всего лишь 58% попыток. Остальные 42% – это сэйвы вратарей, штанги и удары мимо ворот.

Хотя цифрами можно жонглировать:

• Из 31 пенальти забито 18, не забито 13.

• Без учета послематчевых пенальти: 11 забито и 5 не забито. Расклад: 69% на 31%.

• Именно в сериях пенальти пока совсем туго: неудачных попыток даже больше, чем успешных: 8 против 7.

Конечно, выборка маловата, в 1/8 финала были две серии. Японцы из четырех ударов реализовали один, а испанцы из трех – вообще ни одного.

Кто и в каких случаях промахивался на ЧМ-2022?

Вот пять промахов за пределами серий пенальти:

• Роберт Левандовски не забил Мексике в первом туре. Польша не победила, но позже в плей-офф все-таки вышла, хоть и со скрипом.

• Альфонсо Дэвис не забил Бельгии – Канада упустила шанс повести в счете, проиграла Бельгии, в итоге вообще не набрала ни очка.

• Салем Аль-Досари мог сравнять счет в матче с Польшей, но не пробил Шченсного – саудовцы проиграли 0:2.

• Лионель Месси тоже не забил Польше, но двое его партнеров отличились с игры – Аргентина стала лучшей в группе.

• Неудача Андре Айю стала фатальной – не избавила от кошмаров прошлого, а пропущенные вслед за этим голы Уругвая отбросили Гану на последнее место.

У промахов в послематчевых сериях своя история. По статистике Transfermarkt в официальных матчах, промахнувшимся японцам не хватало опыта: Минамино в карьере бил пенальти дважды, а Митома и Йосида – вообще ни разу.

У Испании к числу не слишком опытных (конечно, в плане ударов с пенальти) можно отнести лишь Бускетса – в «Барселоне» и сборной и без него хватало кому бить. Но к двум другим большие вопросы – Сарабия и Солер забили 16 и 17 пенальти.

На турнире промахивались даже лучшие

Marca перед ЧМ-2022 изучила заявки среди сборных и составила топ-25 лучших пенальтистов мира из числа тех, кто поедет на турнир.

Промахнулись трое из этого списка. На 15-м месте располагался Айю (25 забитых пенальти из 28), а двумя строчками выше – Левандовски (71/79).

Возглавлял список Сарабия – 16 из 16. Его двойную неудачу мы тоже помним – вышел перед серией и угодил в левую штангу, а с пенальти поразил правую.

Почему так происходит: удары слабые, не хватает опыта, вратари прогрессируют

Daily Mail подсчитал: процент отраженных пенальти на ЧМ с 1966-го по 2018-й находился на уровне 17%, на ЧМ-2022 – 35%. Дальше считаем мы: даже если назвать первые две серии пенальти аномальными и предположить, что в следующих двух состоится лишь по одному сейву (две победы по пенальти со счетом 5:4), то процент упадет до 25%.

Все равно пропасть от среднего результата в истории.

Важное наблюдение: 12 из 13 промахов с пенальти состоялись после ударов низом (только Месси бил на средней высоте). А самый слабый удар принес самую большую сенсацию в плей-офф – мяч от Ашрафа Хакими летел со скоростью всего лишь 53 км/ч. Что скажут эксперты?

• Крис Саттон указывает на то, что удары были слишком слабыми: «Просто нужен старый добрый мощный удар. Сомневаешься – так грохни по мячу!»

• Алан Ширер, комментируя неудачу японцев, грешит на опыт: «Он и сказался. Парни, которые делали это раньше, знают, каково быть под давлением в такой ситуации». Но что же тогда делать с опытом испанцев?

• У Марка Шварцера такое мнение: «Думаю, вратари просто становятся сильнее. Теперь гораздо больше исследований, анализ уже совершенно на другом уровне. Пока еще многое зависит от бьющего, но вратари действительно прогрессируют».

• Майкл Бриджес согласен с двумя мнениями выше. И про давление: «Ведь оно гигантское. Мы видели, что даже Левандовски промахнулся сначала один раз, а затем и второй против Франции, но дали перебить». И про уровень вратарей: «Многие теперь делают домашнюю работу, любой может сказать: «Знаю, куда ты пробьешь, ведь я видел твои последние семь пенальти».

• Общее мнение – форварды до последнего следят за вратарями, но и вратари следят за форвардами. Они научились не валиться в угол заранее и не дергаться в какую-либо сторону до последнего.

• Спортивный психолог Гейр Жордет считает решающими 10-15 секунд до удара и советует: «Нельзя позволять вратарю отвлекать вас, сосредоточьтесь на дыхании и не торопитесь. Это не гонка, а судейский свисток – не пистолет».

Историческая статистика: первыми бить необязательно, точный удар в верхний угол гарантирует гол

Несколько цифр, чтобы следующие серии пенальти смотреть было еще интереснее. Представлена статистика, начиная с ЧМ-1982.

• Чаще всего забивались второй по счету пенальти (то есть первый для второй команды) и пятый (удар №3 для команды, начинавшей серию) – по 77%. Реже всех был реализован восьмой пенальти (№4 для второй команды) – 61%.

• Первые три пенальти каждая команда забивает относительно уверенно: 73-75%. Дальше реализация падает до 64-65%.

• Право бить первым – спорное преимущество. До ЧМ-2022 из 30 серий счет по победам был 15:15. Разделились и сейчас: Япония проиграла, Марокко победило.

• Любой точный удар под перекладину в угол – гол. Ни один из 42 таких ударов в цель не был остановлен вратарем. При этом любой пенальтист прекрасно понимает риск, если бьет именно так. Можно ведь просто не попасть в ворота.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, John Sibley, Pedro Nunes, Hamad I Mohammed