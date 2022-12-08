Японцы вернулись домой героями: толпа встретила в аэропорту, с командой позировал премьер-министр

Сборная Японии вылетела в 1/8 финала, гораздо хуже хорватов исполнив послематчевые пенальти.

Команда снова остановилась в шаге от четвертьфинала – уже в четвертый раз за шесть последних ЧМ. Зато обыграла Испанию и Германию. И заслужила красивую встречу дома.

Сборная встретилась с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. После победы над Испанией он признался: «Начал смотреть [игру] с раннего утра, и от всего сердца рад этой исторической победе». И затем созвонился с главным тренером Хадзиме Мориясу.

Сейчас Кисида позировал с Мориясу и двумя знаменитыми игроками – Юто Нагатомо и капитаном Маей Йосидой, получив сувениры.

И отдельно с Мориясу. Кисида сказал, что японцы ошеломили мир результатами и яркой игрой.

Японцев на родине воспринимаются героями – две волевые победы над топ-сборными поразили многих. Мориясу пока не собирается покидать команду, а следующий вызов для нее – Кубок Азии.

Кубок Азии изначально должен был пройти в Китае, но из-за пандемии коронавируса перенесен в Катар. Пока неизвестно, когда он состоится – во второй половине 2023-го или в начале 2024-го. Японцы квалифицировались туда первыми, набив 46 голов в восьми матчах отборочного турнира.

Фото: East News/Nanako Sudo / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP; REUTERS/Philip FONG/Pool