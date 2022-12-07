«Прошу 1% ничтожеств и лицемеров закрыть рты». Сестры Роналду снова против всех

Сестра за брата – так за основу взято.

ЧМ-2022 складывается для Криштиану Роналду не очень удачно. Португалец остался на скамейке в 1/8 финала против Швейцарии – и после невероятного перфоманса от Гонсалу Рамуша рискует начать в запасе и четвертьфинал с Марокко.

В такой тяжелый момент Криштиану поддерживает семья. После игры со швейцарцами о положении брата в сборной эмоционально высказалась сестра Катя Авейру – написала огромный пост в инстаграме и призвала покинуть Катар.

«Португалия победила. Слава Богу. Сверкнули новые таланты. Это чудесно. Выиграем ли мы? Думаю, да. Роналду не управляет сборной. Он принимает решения своего начальства.

Болельщики выкрикивали имя Роналду. Не из-за того, что Португалия выиграла. Не только я говорю об этом. Весь мир смотрел. Почему все так? Я рада, что Португалия выиграла. Я видела много побед Португалии.

И даже это не умаляет мелочность многих представителей португальского народа. Неправильно, что они продолжают проклинать, высказывать обиды и неблагодарность – и очень грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране. Это очень грустно.

Я бы так хотела, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной и сел рядом с нами . Мы бы обняли его и сказали бы, что все хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда он поднялся. Чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались . Вы никогда не узнаете, как сильно.

Приходи домой. Он там, где понимают тебя, где принимают тебя. Так было всегда. Там, где получаешь всю благодарность. А не неблагодарность. Спасибо, Роналду. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Но что бы ты ни решил, мы с тобой до смерти. Спасибо».

Сестры Роналду на ЧМ-2022 – против всех и вся. Кроме Криштиану

Катя и Элма Авейру – главные фанаты Роналду. Они защищали его после скандального интервью Пирсу Моргану и постоянно включались в дискуссии и раньше, но на ЧМ совсем разошлись – ни одно движение Роналду не остается без комментариев со стороны любящей семьи.

• Катя после слез во время гимна: «Поймут только те, кто прошел через это».

• Элма после слез во время гимна: «Это демонстрация любви. Моя любовь, как же я тебя люблю. Я всегда с тобой. Мы победим».

• Катя после одного гола на групповом этапе: «У нас уже есть многолетний опыт. Мы волнуемся. Моя мать была в восторге с самого начала карьеры моего брата. На данном этапе его карьеры она готова ко многому.

Все, что вам нужно делать – наслаждаться этим ЧМ. Возможно, он станет последним для Криштиану – наслаждайтесь этими последними мгновениями. Это и должны делать португальцы: наслаждаться этим заключительным этапом его карьеры.

Скажу как португалка, а не сестра – мы должны быть благодарны за все, что он сделал, и за все, ради чего он работал. За все, чего он достиг за последние годы. Нет португальца, который добился бы того, чего добился он. Как женщина из Португалии я очень горжусь тем, чего Криштиану достиг.

Расчувствовалась, потому что это меня трогает. Это заключительный этап. Ему скоро исполнится 38 лет. Возможно, это будет его последний чемпионат мира – и я, как футбольная фанатка и сестра, уже скучаю. Будет трудно смотреть матчи сборной, когда он уйдет. У меня уже есть сын и племянник – и мы с ними будет вспоминать моменты, которые больше никогда не проживем».

• Племянник Диниш тоже не остался в стороне: «Криштиану Роналду – лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии. За счет него и других игроков мы выиграем чемпионат мира».

А потом очень сильно прилетело ведущему CNN Portugal Луиш Вилару. Он в эфире телеканала предположил, что Криштиану страдает нарциссическим расстройством личности и не должен играть в основе сборной. Сестры моментально взорвались.

«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и я прочитала, что он тупой и невежественный, вызывающий смех, подозрительный и нелепый клоун, которому стыдно просто открыть рот. Похоже, у кого-то сгорел мозг», – снесла ведущего Катя.

Элма высказалась как будто скромнее: «Откуда же они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?».

• Элма после игры со Швейцарией: «Роналду не вечен. Роналду не будет играть всегда. К cожалению. Да-да-да, cейчаc он не забивает, он же стар и не нужен Португалии. Вcе, что Криштиану делал, теперь не важно и забыто. Он им не нужен. Я запомню. Позже мы поговорим про это. Cтыдно унижать человека, который так много отдал. Посмотрим, что будет позже.

Криштиану был на скамейке. Здорово получить отдых и дать возможность стать частью событий. Мы победили. Настало время подумать о следующем матче. Хочу попросить 1% ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку – вы из нее едите .

Поддержите Португалию. Португалия – команда. Уважайте ее. Уважайте тренера. Главное, уважайте Роналду – он запомнится навеки. Его достижения никогда не будут забыты. Я горжусь тобой за твой характер. Брат, продолжай быть собой, а другие – это другие».

Мама и Джорджина тоже в игре. Но высказываются реже

На сестрах семья Роналду не заканчивается. После встречи с Южной Кореей впервые высказалась и мама Криштиану – Долореш. «Гордость моя. Мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно. Наверняка у нас было бы больше таких чемпионов », – пишет мама.

Еще одна важная новость: матери Криштиану Роналду не понравился кофе в Катаре. Она сравнила его с крысиным ядом, не забыв поделиться этим в инстаграме.

А вот Джорджина Родригес высказывается совсем редко. Единственная реплика – тоже после невыхода в старте с Швейцарией: «Поздравляю, Португалия.

Во время гимна все камеры были направлены лишь на тебя. Жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира на протяжении 90 минут. Фанаты не переставая требовали выпустить тебя на поле – и выкрикивали твое имя. Пусть Бог и дорогой друг Фернанду продолжат идти рука об руку и подарят нам еще одну волнительную ночь».

Еще один ярый фанат Криштиану – бывший партнер по «Реалу» и сборной Фабиу Коэнтрау.

«Роналду прекрасен во всем – голы и передачи. Бензема никогда не добьется того же, что Криштиану во времена игры в Мадриде. Я люблю Карима. Он очень хорош, но уровень Роналду повыше. Бензема никогда не будет таким же. Роналду забил больше голов, чем сыграл матчей. Это безумие.

Если сейчас у «Реала» Бензема забивает 40 голов, то Криштиану забивал бы по 60. Вы знаете, я это знаю. Любой человек, который хоть чуть-чуть понимает в футболе, это знает. В «МЮ» для него все сложилось не очень хорошо, потому что там те, кто ему помешал. Игроку же нужно спокойствие.

Если честно, то к Роналду очень несправедливо относятся. Очень жаль, что все это происходит. Люди говорят все, что хотят. Но если бы Криштиану сейчас играл в команде типа «Реала» или «Барселоны» – то он делал бы на поле все, что хотелось.

Мне пришлось вернуться, чтобы сказать, что мне не нравится то, что я слышал о Криштиану во время турнира. Если бы не это, я бы ни с кем не говорил о футболе. Многие бывшие игроки плохо говорили о Криштиану – хотя и близко не добились того, чего он. Роналду еще многое может предложить этому чемпионату мира. Я знаю его и понимаю, на что он способен. Им всем нужно просто замолчать.

На чемпионате мира он заткнет рты многим. Вот что он должен сделать».

Фото: instagram.com/georginagio ; instagram.com/katiaaveirooficial; instagram.com/doloresaveiroofficial; instagram.com/elma_oficial; instagram.com/cristiano; REUTERS/Suhaib Salem, Hannah Mckay ; Gettyimages.ru/Jasper Juinen