Пресс-атташе Бразилии не умеет держать котиков. Вот инструкция, как делать это правильно 🐈

Шокирующее видео.

Перед четвертьфиналом Бразилия – Хорватия случилось ужасное. На пресс-конференцию Винисиуса пробрался котик и запрыгнул на стол с микрофонами. Игрок рассмеялся, а пресс-атташе сначала погладил пушистого, но затем взял за шкирку и выкинул на пол.

Котик не пострадал – хорошо, что у него лапки. Но получилось слишком небрежно, с котами так обращаться нельзя.

Специально для пресс-атташе Бразилии оставляем важную инструкцию. Просим перевести, распечатать и передать мужчине.

Брать котов за шкирку нельзя. За спину – тем более

Действия пресс-атташе бразильской сборной – практически живодерство. Кошки не чувствуют боль на загривке (шкирке), а вот место в районе спины – оно уже очень чувствительно. Животному на видео точно было больно.

За шкирку можно брать котят – потому что их так носит мама. Когда они подрастают, то становятся для этого слишком тяжелыми – и им уже больно. И подросткам, и взрослым кошкам можно только массировать шкирятник, им это приятно.

Надеемся, что сотрудник бразильской команды просто никогда не общался с кошками, поэтому так неаккуратно себя повел.

А как можно брать?

Есть хорошее видео, которое помогло сориентироваться уже 20 млн человек.

Во-первых, к животному не надо приближаться сзади. Во-вторых, надо подойти поближе и понять, насколько она вообще готова с вами общаться. Если кошка начинает вас обнюхивать и ластиться, то, скорее всего, она не против, чтобы вы взяли ее на руки.

Тогда нужно просунуть руки между передними и задними лапами и, держа кошку у основания передних лап, поднять ее наверх. А дальше оставить на этом месте одну руку, а вторую перенести под задние лапы. И несильно прижать к себе.

Так кошка будет полностью контролировать ситуацию и чувствовать себя в безопасности. Важно: не удерживайте ее силой, как только почувствуете, что она хочет бежать, сразу аккуратно опускайте ее вниз.

Скорее всего, она спрыгнет сама, но лучше, если она будет это делать не с высоты вашего роста.

Подробнее прочитать о том, как правильно брать и держать кошку на руках (со ссылками на экспертов по поведению кошек), можно здесь.

Фото: eastnews.ru/NELSON ALMEIDA/AFP