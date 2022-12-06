Роналду не оставляли в запасе на важные матчи ЧМ и Евро 18 лет. С 2004-го!

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Начать матч на скамейке сборной Португалии – аномалия для Криштиану Роналду. За последние десять лет такое происходило всего три раза.

И вдруг вечером вторника главный тренер португальцев Фернанду Сантуш занял жесткую позицию – оставил Роналду в запасе на первую игру плей-офф ЧМ-2022. Поразительно.

Всего у Роналду 195 матчей за сборную Португалии:

• 181 раз он вышел в стартовом составе • 14 раз выходил на замену

И еще дважды Роналду просидел в запасе всю игру. Это случалось в третьих турах крупных турниров, когда Роналду был еще совсем молод .

• На ЧМ-2006 21-летний Роналду просидел в запасе против Мексики – 2:1. К тому моменту Португалия уже прошла в плей-офф, обыграв Анголу и Иран.

• На Евро-2008 23-летний Криштиану отдыхал в матче против Швейцарии (0:2) – после того как в стартовых турах португальцы одолели Чехию и Турцию.

Больше матчи на крупных турнирах Роналду не пропускал.

• Криштиану выходил в старте в 30 играх крупных турниров подряд: 16 на Евро и 14 на ЧМ .

• Серия продлилась 14 с лишним лет и захватила 4 Евро (1 матч на Евро-2008, 5 в 2012-м, 6 в 2016-м и 4 в 2021-м) и 4 чемпионата мира (4 матча в 2010-м, 3 в 2014-м, 4 в 2018-м и 3 в 2022-м).

Причем все матчи на крупных турнирах Роналду проводил без замен – кроме финала Евро-2016, где он получил травму . Тренеры ни разу не меняли его по тактическим причинам, в том числе в трех играх плей-офф, продлившихся 120 минут (дважды на Евро-2016 и один раз на Евро-2012).

Все матчи, когда Роналду выходил на замену (на Евро-2008 и ЧМ-2006 он сидел на скамейке все 90 минут):

1. 2022 год. ЧМ. 1/8 финала со Швейцарией. Вышел на 73-й минуте. Без результативных действий.

Что сказал Фернанду Сантуш: «Это никак не связано [с матчем против Южной Кореи, где Роналду был недоволен заменой во втором тайме], этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней. Тактическое решение, не более того».

2. 2022 год. Лига наций. Против Испании. Вышел на 62-й минуте – 0+0, без результативных действий.

Что сказал Фернанду Сантуш: «Это тактический выбор. Мне такой выбор показался наилучшим с учетом стиля, в котором мы собирались играть. Выбор никак не связан с качеством игры Роналду, оно не поддается никакому сомнению. И мы считали, что во втором тайме он может выйти и решить игру».

3. 2020 год. Товарищеский матч с Андоррой. Вышел на 46-й минуте – 1+1, забил и сделал голевую передачу

Что сказал Фернанду Сантуш: «Роналду не надо выходить против Андорры и забивать голы, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории. Он и так им станет. Он вышел на замену и сыграл достаточно много. Надо понимать, что Роналду не играл в течение 19 дней своего локдауна (2020 – год коронавируса – Sports.ru). Ему нужно какое-то время, чтобы набрать игровой ритм. Не считаю, что было бы правильно ставить его с первых минут. Андорра зажалась на 20 метрах у своих ворот – просто обороняясь и делая подкаты. Это могло быть опасно. Надо быть осторожными. Понятно, что каждый игрок хочет постоянно забивать».

4. 2017 год. Квалификация ЧМ-2018 против Андорры. Вышел на 46-й – 1+0, забил победный гол.

Что сказал Фернанду Сантуш: «Я много думал об этом решении. Роналду не тренировался на 100 процентов в течение двух дней при подготовке к игре. На мое решение повлияли несколько факторов. Игры – сложные, я стараюсь делать все возможное на пользу команде. Спорно это или нет – мы победили, и это главное».

5. 2010 год. Товарищеский матч против Мозамбика. Вышел на 63-й минуте – 0+0.

6. 2009 год. Товарищеский матч против ЮАР. Вышел на 57-й минуте – 0+0.

И еще совсем молодой Роналду, который часто выходил вместо Луиша Фигу:

7. 2004. Евро. Против России. Вышел на 78-й минуте – 0+1.

8. 2004. Евро. Против Греции. Вышел на 46-й – 1+0, забил гол.

9. 2004. Товарищеский матч против Литвы. Вышел на 64-й – 0+0.

10. 2004 год. Товарищеский матч против Люксембурга. Вышел на 46-й – 0+0.

11. 2004 год. Товарищеский матч против Швеции. Вышел на 63-й – 0+1.

12. 2004 год. Товарищеский матч против Италии. Вышел на 46-й – 0+0.

13. 2004 год. Товарищеский матч против Англии. Вышел на 46-й – 0+0.

14. 2003 год. Товарищеский матч против Казахстана. Вышел на 46-й – 0+0.

Как думаете: останется ли Роналду в запасе на четвертьфинал с Марокко?

Фото: REUTERS/Suhaib Salem; Gettyimages.ru/Ian Walton, David Ramos; globallookpress.com/IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOT