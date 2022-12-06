Марокканцы подавили Испанию с трибун. Бесплатные билеты им раздавал даже эмир Катара

Главная сенсация ЧМ-2022.

Издалека красные майки болельщиков Марокко и Испании неразличимы, но с первой секунды стало ясно, кого на трибунах больше – по-моему, раз в пять.

Марокканским болельщикам, не сумевшим купить билеты, подарили их перед матчем Федерация футбола страны и даже эмир Катара (около тысячи) – достаточно было предъявить паспорт.

В итоге марокканцы так пылко гнали своих вперед и так безжалостно освистывали чужих, что казалось, будто Испания проводит гостевой матч в Касабланке.

О том, что мы в Катаре, напоминала только гениальная система охлаждения стадиона Education City, которая вынудила зрителей в комфортный теплый вечер ежиться от холода и ждать очередного перерыва, чтобы встать, попрыгать и согреться.

Но это на центральных секторах, а за воротами, где разместились активные марокканцы, о единственном изъяне ЧМ-2022, наверное, и не вспоминали. Там очень хотели компенсировать отставание Марокко в классе огненной поддержкой и добились своего.

Перед серией пенальти на испанцев с трибуны было жалко смотреть – опущенные головы, растерянный вид. Их и так вымотали яростное сопротивление марокканцев и безостановочный свист трибун, а тут еще такой груз – немыслимость третьего подряд провала на ЧМ в сочетании с его как минимум 50-процентной вероятностью.

По мне, этот матч уникален вдвойне. Я был на стадионах Турции, Греции и Южной Америки, но не помню, чтобы болельщики так заметно влияли на игру – с трибуны прямо чувствовалось, как тяжело испанцам игралось в привычный футбол при такой темпераментной атаке со всех сторон.

И также не помню, чтобы победитель серии пенальти еще до первого удара казался мне настолько очевидным. Последним шансом испанцев был момент на последних секундах, после которого тренер Валид Реграги от нахлынувших эмоций выбежал на поле.

А дальше началась чисто психологическая игра, в которой у Испании в такой агрессивной обстановке не оставалось шансов.

«Мы провели грандиозный матч, – сказал после победы Валид Реграги, всего три месяца назад принявший сборную Марокко, – Игроки выполнили все установки.

Мы знали, что устанем, но боролись до конца и вошли в историю. Я посвящаю эту победу марокканскому народу, но мы хотим дать ему больше.

Победа была бы невозможна без нашей поддержки. Мы каждую секунду слышали наших болельщиков и добились выдающегося результата. Много бегали, очень хорошо защищались, а еще у нас есть один из лучших вратарей в мире».

Главный герой матча – Яссин Буну – добавил: «Пенальти — это всегда интуиция и немного удачи.

Команда проделала невероятную работу в течение 120 минут. Сохраняла концентрацию и не допускала ошибок против команды, которая любит владеть мячом.

Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении, чтобы такими же сконцентрированными предстать в следующей игре».

После игры марокканские игроки качали тренера и обходили трибуны, чтобы поблагодарить всех болельщиков. Поэтому на улицу те вышли лишь минут через 20 после финального пенальти Хакими.

И праздник продолжился.

Мы ведь немного представляем себе, что значит – обыграть Испанию и выйти в четвертьфинал ЧМ?

А потом прямо у стадиона началась дискотека.

До этого Марокко выходил в 1/8 финала только раз – в 1986-м. А тут – аж четвертьфинал. Можно веселиться до утра.

Хотя чего уж там – можно и до субботы.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney, Alexander Hassenstein