Что за вратарь остановил Испанию? Яссин Буну еле-еле пролез в футбол

Главный герой красивой сказки Марокко – вратарь Яссин Буну.

31-летний голкипер вытащил два удара с точки (еще один пришелся в штангу) и стал вторым вратарем, не пропустившим ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. Первым был украинец Александр Шовковский в 1/8 финала ЧМ-2006.

Знакомимся с новой звездой.

Буну сложно пробивался в футбол: не попал в «Ниццу» из-за бюрократии, сидел в резерве «Атлетико» из-за низких требований к себе

Буну родился в канадском Монреале, но в три года вместе с родителями переехал в Марокко. Очень любил футбол, но отец не хотел, чтобы он мальчик связывал жизнь со спортом. Все-таки Яссин переубедил родителей и восемь лет попал в академию «Видада» – одного из самых титулованных марокканских клубов. Начинал в поле, но быстро вымахал так, что отправили в ворота. Сейчас рост Яссина – 195 см.

«Все детство провел с мячом с ногах, – рассказывал Яссин Буну в интервью El País. – В районе Касабланки, где я жил, мы играли на местной парковке. Пространство между двумя мусорками было воротами».

Когда Буну было 17 лет, его позвали во французскую«Ниццу», но из-за бюрократических проволочек даже не смог подписать контракт с клубом, и вскоре вернулся на родину, где «Видад» подтягивал Яссина к основе.

В ноябре 2011 года 20-летний Буну дебютировал во взрослом футболе из-за травмы первого вратаря – и сразу в финале африканской Лиги чемпионов. «Видад» проиграл в гостях тунисскому «Эсперансу» при 80 тысяч зрителей, но Яссин все равно впечатлил.

За «Видад» Буну сыграл лишь 9 матчей и уже летом 2012 года перешел в мадридский «Атлетико». Там он числился четыре года, но за основу не сыграл ни разу.

«Я не очень хорошо адаптировался в «Атлетико», – признавался позднее Буну. – В первое время хотел вернуться домой, не был счастлив. У меня еще не было понимания, что мир профессионального футбола очень требователен, здесь нужно жить только футболом. До конца не понимал, что играю за топ-клуб, и надо соответствовать статусу».

Буну закрепился в клубах Сегунды. И удивил Ла Лигу вместе с дерзким новичком

До 2014 года Яссин стабильно играл за резервную команду «Атлетико», а потом укатил в аренду в «Сарагосу», которая тогда играла в Сегунде.

Занять место в основе там удалось не сразу – сначала Буну сидел под Оскаром Уолли. За «Сарагосу» Яссин дебютировал только в январе 2015 года и до конца сезона стабильно получал игровую практику.

В том сезоне «Сарагоса» пробилась в плей-офф Сегунды. В первом матче полуфинала против «Жироны» ворота занял Уолли – и провел неудачную игру, которую «Сарагоса» проиграла 0:3. В ответной игре выпустили уже Буну – результатом стала победа 4:1 и проход в финал плей-офф. Там, правда, уступили «Лас-Пальмасу».

«Сарагосе» Буну пришелся по душе, его аренду продлили. Первую половину сезона-2015/16 Яссин играл в основе, но зимой выпал из состава и до весны просидел на скамейке.

Перед сезоном-2016/17 «Атлетико» с концами отпустил Буну в «Жирону», которая играла в Сегунде. С первой же попытки каталонский клуб пролез в Ла Лигу, а Яссин с середины октября 2016 года не выпадал из основы.

После выхода в Примеру в «Жирону» пришел еще один сильный вратарь – Горка Ираисос из «Атлетика» из Бильбао. Буну в итоге выиграл конкуренцию и у него: после девяти туров главный тренер команды Пабло Мачин сделал вратарскую перестановку, и дальше Яссин Буну никому не уступал позицию первого номера.

С этой перестановкой начался удачный период каталонской команды в Примере, и Буну стал одним из главных творцов той самой сенсационной «Жироны», которую многие запомнили благодаря искрометному стилю игры – в том числе финишу лишь в семи очках от зоны еврокубков.

В «Севилье» выиграл ЛЕ – даже вошел в символическую сборную. И однажды забил гол

В сезоне-2018/19 «Жирона» все же вылетела из Ла Лиги, но Буну не последовал вместе с командой в Сегунду – голкипера в аренду забрала «Севилья». Изначально марокканец подписывался в качестве дублера чеху Томашу Вацлику, пришедшему в клуб в то же межсезонье.

Первое время Яссин довольствовался кубковыми матчами, но из-за повреждений Вацлика стал играть чаще. В концовке первого сезона в клубе марокканец выдал сухую серию во всех турнирах, которая продлилась 521 минуту – результат лучше в истории «Севильи» демонстрировал лишь Андрес Палоп в 2008 году, достигший отметки в 780 минут.

В кампании-2019/20 «Севилья» выиграла Лигу Европы во многом благодаря уверенной игре Яссина Буну: его спасения регулярно оставляли андалусийцев в игре, а сам вратарь попал в символическую команду турнира. «Это великий момент моей карьеры, но я не собираюсь останавливаться на этом. Я отдал всего себя в этом сезоне», – откровенничал кипер.

После такого перфоманса «Севилья» не имела права не выкупить Буну – и в сезон-2020/21 вратарь вкатился уже в статусе основного. Яссин был хорош не только у своих, но и у чужих ворот – в марте 2021 года технично сравнял счет в матче с «Вальядолидом».

Буну до сих пор основной вратарь в «Севилье» – и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. А еще марокканец положительно влияет на имидж «Севильи» на родине. «Люди в Марокко все больше начинают следить за «Севильей», – рассказывал вратарь в разговоре с Diario de Sevilla. – Раньше было много фанатов «Барсы» и «Реала», но сейчас «Севилья» стремительно набирает популярность».

Буну мог выступать за Канаду, но выбрал Марокко. В основе заиграл только после ЧМ-2018

В 2016 году Буну провел первый официальный матч за взрослую сборную Марокко – соперником стала сборная Сан-Томе и Принсипи (2:0). Хотя Яссин мог выбрать Канаду.

«Однажды ночью мне позвонил Бенито Флоро (тогда главный тренер сборной Канады – Sports.ru) и предложил сыграть за его сборную, – вспоминал Яссин Буну в разговоре с El País. – В то время на сборную Марокко были наложены санкции, и мы не проводили официальных встреч. Но я все равно отказался. Мне было приятно, но я вырос в Марокко, оттуда вся моя семья – я не мог поступить иначе».

Весь ЧМ-2018 Буну просидел на скамейке, но в России ему понравилось: «В России очень хорошие стадионы, дружелюбные люди и очень красивые города. Больше всего мне понравились Москва и Санкт-Петербург».

Основным в сборной Яссин стал сразу после ЧМ-2018. Отыграл за Марокко уже 48 матчей.

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Как-то Яссин поведал, какие сэйвы ему нравится делать больше всего. «Те, которые я вытаскиваю прямо с ленточки. Когда ты делаешь такой сэйв, чувствуешь себя настоящим спасителем», – говорил Буну.

Наверняка будет с удовольствием пересматривать серию пенальти против Испании.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Lee Smith; Gettyimages.ru/Angel Martinez, Lars Baron, Alex Caparros, Matthew Lewis