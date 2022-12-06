Марокко в роли России – пугающее дежавю сборной Испании

Владение под 75%, серия пенальти, поражение фаворита.

Да-да, первый матч плей-офф, серия пенальти, вылет. Испания почти повторила свой путь на ЧМ-2018.

Сходств с матчем четырехлетней давности против России хватает.

• Тогда испанцы тоже уверенно вышли из группы. Обыграли Иран (1:0) и сыграли вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2). Кстати, в том матче в составе марокканцев сыграло несколько участников 1/8 финала ЧМ-2022: Зиеш, Хакими, Саисс, Эн-Несири, а Буну остался в запасе.

• В 1/8 финала получили в целом не топового соперника (Бельгия и Хорватия как минимум были звезднее по именам). И против России-2018, и против Марокко-2022 владение испанцев – 75%!

Даже тепловые карты похожи.

• Вот только в создание супермоментов это не трансформировалось ни там, ни там.

• Еще одно сходство – вот эта сцена. Ничего не напомнило? Даже тренер сборной Марокко немного похож на Станислава Черчесова. Особенно, если смотреть сверху.

«Если не уверены, бейте по центу. Я люблю вас!»

• Серия пенальти. И тогда, и сейчас героями стали вратари соперников. В 2018-м Игорь Акинфеев взял удары Коке и Яго Аспаса. Марокканец Буну отбил удары Солера и Бускетса (а Сарабия сам зарядил в штангу).

Унаи Симон, кстати, выступил сильнее Давида Де Хеа-2018 – взял хотя бы один удар в послематчевой серии.

Сборная Марокко защищалась ярче России

Не скатывалась в откровенный автобус и позволила Испании гораздо меньше: в 2018-м команда Фернандо Йерро настреляла 23 удара, 9 в створ, 2,34 xG, в 2022-м команда Луиса Энрике нанесла всего 13 ударов, 1 в створ, 0,9 xG. Вывод: у Марокко какая-то сумасшедшая защита!

В 2018-м России забил Рамос, но после этого Испания пропустила с пенальти из-за руки Жерара Пике. Сейчас не было ни Серхио, ни Жерара – и матч закончился 0:0. Голов не было ни в основное, ни в дополнительное время.

Хотя у Марокко были моменты. Лучший – у Валида Шеддиры на 104-й минуте.

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Вот и получается: Испания приехала максимально обновленной, с новым тренером, звездами и настроением. Но картина получилась похожей на ту, что была четыре года назад.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; REUTERS/Pedro Nunes, Dylan Martinez, Lee Smith