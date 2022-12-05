ЧМ-2022 в Катаре
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Неймар поправился, и Бразилия смяла Корею. Болельщики уже предвкушают чемпионство

Неймар Неймар
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А раньше говорили, что Неймар не нужен сборной.

Уже за пару часов до матча на «Стадионе 974» болельщики сборной Бразилии указывали корейцам путь к аэропорту.

Другие болельщики, залетевшие в прямой эфир телекомпании TUDN, и следующий раунд, видимо, мысленно проехали, так что настраивались на полуфинал с Аргентиной – правда, их язвительные песни про Месси и Марадону слегка смутили мексиканскую журналистку Валерию Марин.

Когда назначили пенальти, трибуны требовали, чтобы бил Неймар

Также уверенно и нагло начала матч сборная Бразилии. Винисиус быстро открыл счет с паса вернувшегося после травмы 10-го номера, а через шесть минут Клеман Тюрпен назначил пенальти за фол на Ришарлисоне, и трибуны хором объявили исполнителя удара: «Неймар! Неймар!»

Забив, он побежал делить радость с травмированным Алексом Теллесом. Знает же, каково ему.

«Ночь после травмы выдалась очень тяжелой, – сказал Неймар после игры. – Меня одолевали тысячи сомнений и страхов. Но утешали и заряжали энергией добрые сообщения, которые я получал. Спасибо вам всем за них. Но будет лучше, если я отблагодарю вас на поле».

После 4:1 с Кореей журналист Lance Алешандре Гуарилья отметил, что иногда Неймар передерживал мяч, но, даже не сыграв на полную мощность, дестабилизировал корейскую оборону, что и обеспечило крупную победу: «Немыслимо, но многие бразильцы говорили, что Неймар не нужен сборной. Что без него она играет лучше.

Но после 10 дней простоя из-за травмы лодыжки он показал, как важен для команды Тите. Думаю, следующие несколько дней пойдут ему на пользу, и в четвертьфинале мы увидим наилучшую версию Неймара».

После игры я зафиксировал впечатления и других бразильцев от возвращения главной звезды.

Энцо Морено, тиктокер с +500К подписчиками

«Неймар, как мы видели, был готов не на 100 процентов. Но команда с ним играет по-другому, намного лучше.

Сегодня он стягивал на себя корейцев, создавая свободное пространство для Рафиньи и Винисиуса».

Жоао Барретто, журналист NSports 

«В Бразилии есть выражение: cobertor curto – короткое одеяло. Накрывая голову, ты открываешь ноги и наоборот. Так и с Неймаром: закрывая его, вы открываете путь к воротам Ришарлисону и другим. А если не закрываете – Неймар вас растерзает.

Даже если он просто стоит на поле и ничего не делает, он все равно отвлекает внимание соперника и облегчает работу партнерам. А когда он еще и играет, как сегодня, то нам гарантирована крупная победа.

Я очень рад, что Неймар вернулся. Он выглядит здоровым и остается кошмаром для соперников».

Тиаго Ногуэйра, журналист Rede 98

«Я заметил, что Неймар одним своим видом напугал корейских защитников, которые в прошлых матчах выглядели уверенно.

Для человека, который экстренно восстановился после травмы, он сыграл очень хорошо. Тонко развивал атаки и сделал наше нападение более вариативным. С этим разнообразием атакующих действий корейцы просто не справились».

Сауло Роша Оливейра, работник магазина детской литературы

«Я еще в групповом раунде чувствовал, что с возвращением Неймара у нас будут все шансы на шестой титул чемпионов мира. И сегодня укрепился в этой мысли.

Против Кореи Неймар превосходно играл с мячом и без мяча, так что заслуженно стал лучшим игроком матча.

Меня восхищает, насколько сплоченная эта команда. Лишнее подтверждение – то, что Тите выпустил во втором третьего вратаря. Высочайшее мастерство игроков плюс такая дружная атмосфера – то, что нужно для чемпионства».

Вирмондес Бомтемпо, болельщик из Минас-Жераиса

«Спасибо тебе, Господи – вот это игра. Я так счастлив. Неймар был великолепен и придал уверенности партнерам – с его появлением все заиграли лучше по сравнению с групповым этапом.

Сегодня Бразилия показала чемпионский футбол и напомнила мне золотую команду Сколари 2002 года. Там главной звездой был Роналдо, здесь – Неймар, но хватало и других выдающихся игроков. В этой команде я отнес бы к ним Каземиро, Винисиуса и Рафинью».

Ирис Ази, владелица спа-салона в Форталезе

«Не вижу сходств со сборной-2002. Та команда стала чемпионом в Японии, а эта станет в Катаре.

Неймар сегодня даже в неидеальном состоянии был лучшим на поле, играл очень впечатляюще. С ним сборная почувствовала себя в большей безопасности и еще вдохновеннее заиграла в атаке».

Неймар обещал, что вернется вместе с Данило

После игры Неймар репостнул в сторис предматчевые объятия с левым защитником Данило, также повредившим лодыжку в первом туре, и подписью: «Я говорил, что мы вернемся вместе, и мы вернулись».

«На прошлом ЧМ я выбыл из-за травмы, и это воспоминание беспокоило меня, – признался Данило после матча, – но врачи, физиотерапевты и массажисты работали со мной и Неймаром целыми днями. Огромное им спасибо.

Мы с Неймаром пообещали друг другу, что вернемся одновременно, и сделали это».

Неймар вернулся! Забил победный (игнорил странные танцы вратаря), приблизился к Пеле

Бразилия – Южная Корея 4:1 (4:0, 0:1)
Дата проведения
5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Винисиус Жуниор, 2:0 – 13, пенальти Неймар, 3:0 – 29 Ришарлисон, 4:0 – 36 Лукас Пакета, 4:1 – 76 Пайк Сын Хо.
БразилияАлиссон (Уэвертон, 80), Милитао (Дани Алвес, 63), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 72), Каземиро, Лукас Пакета, Неймар (Родриго, 81), Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор (Мартинелли, 72).
Южная КореяКим Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 46), Ли Чжэ Сон (Ли Кан Ин, 74), Чжон У Ен (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом (Пайк Сын Хо, 65), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Хван Ый Чжо, 80), Хван Хи Чхан.
Предупреждение:
Чжон У Ен (44).

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Денис Романцов

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