Неймар поправился, и Бразилия смяла Корею. Болельщики уже предвкушают чемпионство
А раньше говорили, что Неймар не нужен сборной.
Уже за пару часов до матча на «Стадионе 974» болельщики сборной Бразилии указывали корейцам путь к аэропорту.
Другие болельщики, залетевшие в прямой эфир телекомпании TUDN, и следующий раунд, видимо, мысленно проехали, так что настраивались на полуфинал с Аргентиной – правда, их язвительные песни про Месси и Марадону слегка смутили мексиканскую журналистку Валерию Марин.
Когда назначили пенальти, трибуны требовали, чтобы бил Неймар
Также уверенно и нагло начала матч сборная Бразилии. Винисиус быстро открыл счет с паса вернувшегося после травмы 10-го номера, а через шесть минут Клеман Тюрпен назначил пенальти за фол на Ришарлисоне, и трибуны хором объявили исполнителя удара: «Неймар! Неймар!»
Забив, он побежал делить радость с травмированным Алексом Теллесом. Знает же, каково ему.
«Ночь после травмы выдалась очень тяжелой, – сказал Неймар после игры. – Меня одолевали тысячи сомнений и страхов. Но утешали и заряжали энергией добрые сообщения, которые я получал. Спасибо вам всем за них. Но будет лучше, если я отблагодарю вас на поле».
После 4:1 с Кореей журналист Lance Алешандре Гуарилья отметил, что иногда Неймар передерживал мяч, но, даже не сыграв на полную мощность, дестабилизировал корейскую оборону, что и обеспечило крупную победу: «Немыслимо, но многие бразильцы говорили, что Неймар не нужен сборной. Что без него она играет лучше.
Но после 10 дней простоя из-за травмы лодыжки он показал, как важен для команды Тите. Думаю, следующие несколько дней пойдут ему на пользу, и в четвертьфинале мы увидим наилучшую версию Неймара».
После игры я зафиксировал впечатления и других бразильцев от возвращения главной звезды.
Энцо Морено, тиктокер с +500К подписчиками
«Неймар, как мы видели, был готов не на 100 процентов. Но команда с ним играет по-другому, намного лучше.
Сегодня он стягивал на себя корейцев, создавая свободное пространство для Рафиньи и Винисиуса».
Жоао Барретто, журналист NSports
«В Бразилии есть выражение: cobertor curto – короткое одеяло. Накрывая голову, ты открываешь ноги и наоборот. Так и с Неймаром: закрывая его, вы открываете путь к воротам Ришарлисону и другим. А если не закрываете – Неймар вас растерзает.
Даже если он просто стоит на поле и ничего не делает, он все равно отвлекает внимание соперника и облегчает работу партнерам. А когда он еще и играет, как сегодня, то нам гарантирована крупная победа.
Я очень рад, что Неймар вернулся. Он выглядит здоровым и остается кошмаром для соперников».
Тиаго Ногуэйра, журналист Rede 98
«Я заметил, что Неймар одним своим видом напугал корейских защитников, которые в прошлых матчах выглядели уверенно.
Для человека, который экстренно восстановился после травмы, он сыграл очень хорошо. Тонко развивал атаки и сделал наше нападение более вариативным. С этим разнообразием атакующих действий корейцы просто не справились».
Сауло Роша Оливейра, работник магазина детской литературы
«Я еще в групповом раунде чувствовал, что с возвращением Неймара у нас будут все шансы на шестой титул чемпионов мира. И сегодня укрепился в этой мысли.
Против Кореи Неймар превосходно играл с мячом и без мяча, так что заслуженно стал лучшим игроком матча.
Меня восхищает, насколько сплоченная эта команда. Лишнее подтверждение – то, что Тите выпустил во втором третьего вратаря. Высочайшее мастерство игроков плюс такая дружная атмосфера – то, что нужно для чемпионства».
Вирмондес Бомтемпо, болельщик из Минас-Жераиса
«Спасибо тебе, Господи – вот это игра. Я так счастлив. Неймар был великолепен и придал уверенности партнерам – с его появлением все заиграли лучше по сравнению с групповым этапом.
Сегодня Бразилия показала чемпионский футбол и напомнила мне золотую команду Сколари 2002 года. Там главной звездой был Роналдо, здесь – Неймар, но хватало и других выдающихся игроков. В этой команде я отнес бы к ним Каземиро, Винисиуса и Рафинью».
Ирис Ази, владелица спа-салона в Форталезе
«Не вижу сходств со сборной-2002. Та команда стала чемпионом в Японии, а эта станет в Катаре.
Неймар сегодня даже в неидеальном состоянии был лучшим на поле, играл очень впечатляюще. С ним сборная почувствовала себя в большей безопасности и еще вдохновеннее заиграла в атаке».
Неймар обещал, что вернется вместе с Данило
После игры Неймар репостнул в сторис предматчевые объятия с левым защитником Данило, также повредившим лодыжку в первом туре, и подписью: «Я говорил, что мы вернемся вместе, и мы вернулись».
«На прошлом ЧМ я выбыл из-за травмы, и это воспоминание беспокоило меня, – признался Данило после матча, – но врачи, физиотерапевты и массажисты работали со мной и Неймаром целыми днями. Огромное им спасибо.
Мы с Неймаром пообещали друг другу, что вернемся одновременно, и сделали это».
Неймар вернулся! Забил победный (игнорил странные танцы вратаря), приблизился к Пеле
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
- Голы:
- 1:0 – 7 Винисиус Жуниор, 2:0 – 13, пенальти Неймар, 3:0 – 29 Ришарлисон, 4:0 – 36 Лукас Пакета, 4:1 – 76 Пайк Сын Хо.
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Бразилия –
Алиссон (Уэвертон, 80), Милитао (Дани Алвес, 63), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 72), Каземиро, Лукас Пакета, Неймар (Родриго, 81), Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор (Мартинелли, 72).
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Южная Корея –
Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су (Хон Чхоль, 46), Ли Чжэ Сон (Ли Кан Ин, 74), Чжон У Ен (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом (Пайк Сын Хо, 65), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Хван Ый Чжо, 80), Хван Хи Чхан.
- Предупреждение:
- Чжон У Ен (44).
Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Денис Романцов
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