Неймар поправился, и Бразилия смяла Корею. Болельщики уже предвкушают чемпионство

А раньше говорили, что Неймар не нужен сборной.

Уже за пару часов до матча на «Стадионе 974» болельщики сборной Бразилии указывали корейцам путь к аэропорту.

Другие болельщики, залетевшие в прямой эфир телекомпании TUDN, и следующий раунд, видимо, мысленно проехали, так что настраивались на полуфинал с Аргентиной – правда, их язвительные песни про Месси и Марадону слегка смутили мексиканскую журналистку Валерию Марин.

Когда назначили пенальти, трибуны требовали, чтобы бил Неймар

Также уверенно и нагло начала матч сборная Бразилии. Винисиус быстро открыл счет с паса вернувшегося после травмы 10-го номера, а через шесть минут Клеман Тюрпен назначил пенальти за фол на Ришарлисоне, и трибуны хором объявили исполнителя удара: «Неймар! Неймар!»

Забив, он побежал делить радость с травмированным Алексом Теллесом. Знает же, каково ему.

«Ночь после травмы выдалась очень тяжелой, – сказал Неймар после игры. – Меня одолевали тысячи сомнений и страхов. Но утешали и заряжали энергией добрые сообщения, которые я получал. Спасибо вам всем за них. Но будет лучше, если я отблагодарю вас на поле».

После 4:1 с Кореей журналист Lance Алешандре Гуарилья отметил, что иногда Неймар передерживал мяч, но, даже не сыграв на полную мощность, дестабилизировал корейскую оборону, что и обеспечило крупную победу: «Немыслимо, но многие бразильцы говорили, что Неймар не нужен сборной. Что без него она играет лучше.

Но после 10 дней простоя из-за травмы лодыжки он показал, как важен для команды Тите. Думаю, следующие несколько дней пойдут ему на пользу, и в четвертьфинале мы увидим наилучшую версию Неймара».

После игры я зафиксировал впечатления и других бразильцев от возвращения главной звезды.

Энцо Морено, тиктокер с +500К подписчиками

«Неймар, как мы видели, был готов не на 100 процентов. Но команда с ним играет по-другому, намного лучше.

Сегодня он стягивал на себя корейцев, создавая свободное пространство для Рафиньи и Винисиуса».

Жоао Барретто, журналист NSports

«В Бразилии есть выражение: cobertor curto – короткое одеяло. Накрывая голову, ты открываешь ноги и наоборот. Так и с Неймаром: закрывая его, вы открываете путь к воротам Ришарлисону и другим. А если не закрываете – Неймар вас растерзает.

Даже если он просто стоит на поле и ничего не делает, он все равно отвлекает внимание соперника и облегчает работу партнерам. А когда он еще и играет, как сегодня, то нам гарантирована крупная победа.

Я очень рад, что Неймар вернулся. Он выглядит здоровым и остается кошмаром для соперников».

Тиаго Ногуэйра, журналист Rede 98

«Я заметил, что Неймар одним своим видом напугал корейских защитников, которые в прошлых матчах выглядели уверенно.

Для человека, который экстренно восстановился после травмы, он сыграл очень хорошо. Тонко развивал атаки и сделал наше нападение более вариативным. С этим разнообразием атакующих действий корейцы просто не справились».

Сауло Роша Оливейра, работник магазина детской литературы

«Я еще в групповом раунде чувствовал, что с возвращением Неймара у нас будут все шансы на шестой титул чемпионов мира. И сегодня укрепился в этой мысли.

Против Кореи Неймар превосходно играл с мячом и без мяча, так что заслуженно стал лучшим игроком матча.

Меня восхищает, насколько сплоченная эта команда. Лишнее подтверждение – то, что Тите выпустил во втором третьего вратаря. Высочайшее мастерство игроков плюс такая дружная атмосфера – то, что нужно для чемпионства».

Вирмондес Бомтемпо, болельщик из Минас-Жераиса

«Спасибо тебе, Господи – вот это игра. Я так счастлив. Неймар был великолепен и придал уверенности партнерам – с его появлением все заиграли лучше по сравнению с групповым этапом.

Сегодня Бразилия показала чемпионский футбол и напомнила мне золотую команду Сколари 2002 года. Там главной звездой был Роналдо, здесь – Неймар, но хватало и других выдающихся игроков. В этой команде я отнес бы к ним Каземиро, Винисиуса и Рафинью».

Ирис Ази, владелица спа-салона в Форталезе

«Не вижу сходств со сборной-2002. Та команда стала чемпионом в Японии, а эта станет в Катаре.

Неймар сегодня даже в неидеальном состоянии был лучшим на поле, играл очень впечатляюще. С ним сборная почувствовала себя в большей безопасности и еще вдохновеннее заиграла в атаке».

Неймар обещал, что вернется вместе с Данило

После игры Неймар репостнул в сторис предматчевые объятия с левым защитником Данило, также повредившим лодыжку в первом туре, и подписью: «Я говорил, что мы вернемся вместе, и мы вернулись».

«На прошлом ЧМ я выбыл из-за травмы, и это воспоминание беспокоило меня, – признался Данило после матча, – но врачи, физиотерапевты и массажисты работали со мной и Неймаром целыми днями. Огромное им спасибо.

Мы с Неймаром пообещали друг другу, что вернемся одновременно, и сделали это».

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Денис Романцов